COMUNICADO: La Comisión Europea y One Young World anuncian los becarios anuales de la paz

-- One Young World anuncia 50 nuevos Embajadores de la Paz por sus esfuerzos para contrarrestar y prevenir el extremismo violento en comunidades de todo el mundo, en un plan conjunto con la Comisión Europea

-- En julio de 2021, los Embajadores de la Paz asistirán a la mayor cumbre mundial de jóvenes líderes organizada por One Young World en Múnich

LONDRES, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La Comisión Europea y One Young World anuncian hoy los últimos ganadores de su programa de becas para la paz. La iniciativa apoya a jóvenes líderes de todo el mundo en sus esfuerzos por prevenir y combatir el extremismo violento, construir la paz y promover la resolución de conflictos.

Cada año, los Embajadores de la Paz son reconocidos por su contribución a la construcción de la paz en países como El Salvador, Honduras y Corea del Norte. El programa de Embajadores de la Paz de One Young World ofrece a los jóvenes líderes una plataforma inigualable para mostrar su trabajo y establecer conexiones que ayuden a mantener sus iniciativas.

Los Embajadores de la Paz participarán en la Cumbre anual de One Young World, que este año se celebrará en Múnich. Debido a la pandemia mundial de Coronavirus, los Embajadores de la Paz también están invitados a participar digitalmente en la Cumbre.

Una selección de los ganadores incluye:

Htet Lynn Oo, Myanmar. Director y fundador de Myanmar Youth for Peace Development.

Aida Maria Betancourt Siman, El Salvador. Aída es una activista política y ha dirigido movimientos de la sociedad civil en El Salvador.

Jhanisse Vaca Daza, Bolivia. Co-fundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano no violento centrado en los derechos humanos y medioambientales en Bolivia.

Kate Robertson y David Jones, co-fundadores de One Young World, comentaron: "Estos jóvenes líderes trabajan en todo el mundo para promover la paz en un momento en que las tensiones locales e internacionales son cada vez mayores. Este grupo ejemplifica el poder de los jóvenes para actuar contra la violencia y los conflictos económicos, sociales y humanitarios.

Estamos encantados de trabajar de nuevo con la Comisión Europea para apoyar a los Embajadores de la Paz y de que esta cohorte venga a la Cumbre One Young World, donde participarán en la mayor reunión de jóvenes líderes a nivel mundial."

Acerca de One Young World:

One Young World es el foro mundial de los jóvenes líderes. La Cumbre anual de One Young World reúne a los jóvenes talentos más brillantes de 196 países, que trabajan para acelerar el impacto social. La misión de One Young World es crear un mundo mejor, con un liderazgo más responsable y eficaz. Hasta la fecha, los embajadores de One Young World han influido en la vida de 30,4 millones de personas.