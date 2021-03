COMUNICADO: Cómo denunciar las prácticas abusivas de los bancos de forma anónima

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un mecanismo para que cualquier persona pueda denunciar, de forma anónima, las prácticas abusivas de los bancos, como imponer sus seguros de vida u ofrecer pólizas de prima única

Cuando se pide una hipoteca, es muy habitual que el banco exija contratar ciertos productos extra, como un seguro de vida. Sin embargo, la ley es muy clara: la entidad no puede imponer una póliza concreta. El cliente puede escoger la empresa que quiera. Aun así, es muy común que la banca se aproveche del desconocimiento de la gente para obligar a contratar sus propios seguros.

Desde segurodevidahipoteca.es, el comparador online líder en seguros de vida para la hipoteca, explican que los bancos engañan diciendo que se pagará menos por la hipoteca si se firma también el seguro. Así, el cliente cree que le compensa y acepta. "Lo que no le cuentan es que los seguros de la banca son hasta un 80 % más caros que con una aseguradora", añaden desde el portal. De esta forma, al hacer números, el hipotecado termina pagando mucho más dinero del que le corresponde. Paga por el préstamo y por un seguro demasiado caro.

Un abuso que restringe la competencia

Estas ilegalidades ocurren desde hace años en España, sobre todo con las hipotecas. Pero también las han sufrido otros usuarios, como aquellos que solicitaron los préstamos ICO por la situación del coronavirus. De hecho, la CNMC recibió en solo una semana más de 50 denuncias por conductas anticompetitivas relacionadas con este tema.

Imponer un seguro al usuario es una práctica anticompetitiva, como las que investiga y denuncia la CNMC. "Atenta contra la competencia porque impide que el cliente pueda escoger la empresa que quiera. La banca aprovecha su posición de poder y amenaza con no conceder la hipoteca. De esta forma, evita que las empresas de la competencia puedan conseguir ese cliente. Además, engaña al hipotecado y le vende un producto por encima de su precio real", explican los expertos de segurodevidahipoteca.es.

Los seguros de prima única

Otro de los abusos más frecuentes para los usuarios de la banca son los seguros de prima única. En estas pólizas, se pagan por adelantado todos los años de cobertura. Por ejemplo, si se ligan a la hipoteca y esta dura 30 años, se pagan 30 años de seguro de vida al principio del todo. En total, son miles de euros extra que hay que pagar al firmar el préstamo.

Este tipo de pólizas son tremendamente perjudiciales. Como es mucho dinero, la banca concede un préstamo mayor para pagar la hipoteca y el seguro. Así, se pagan intereses por mucho más dinero. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros y un seguro de vida de 15.000, se necesitará que el préstamo sea de 165.000, aunque el cliente solo quería los 150.000 euros para la casa.

Además, impiden renegociar las condiciones o cambiarse de compañía. Puesto que se paga de una sola vez, el contrato está cerrado y ya no se puede modificar. Igualmente, el usuario se arriesga a que sea dinero perdido. Si paga 30 años de seguro para su hipoteca y liquida el préstamo a los 10, serán 20 años de cobertura perdidos. Y ocurre lo mismo si, por desgracia, el titular fallece. Si el seguro se pagase anualmente, se anularía al fallecer; pero si era de prima única, se habrán pagado años que no se necesitarán.

Cómo denunciar la imposición de un seguro o la prima única

La CNMC ha lanzado una iniciativa para que los ciudadanos puedan denunciar las prácticas abusivas de los bancos. Cualquier persona, de forma anónima, puede informar de una práctica que vulnere la competencia. Así, las autoridades podrán investigarlo.

Muchos ciudadanos han demandado a las entidades a lo largo de los años y han ganado en los tribunales. Y, aun así, estas prácticas siguen ocurriendo. Por eso es importante denunciar ante la CNMC; ella puede emprender acciones legales que terminen con la imposición de los seguros y con la prima única.

Información detallada y con pruebas

Hay tres vías por las que se puede denunciar. Las tres garantizan el anonimato y son totalmente confidenciales. Todos los datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico*) estarán solo disponibles para la Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de la CNMC y no se revelarán mientras dure la investigación.

La UIE está formada por profesionales de distintos ámbitos: matemáticos, economistas, abogados* Ellos se encargarán de estudiar cada caso en un plazo abierto. Para considerar la denuncia, la CNMC exige que la información sea lo más detallada posible e incluya pruebas.

Las tres vías para denunciar

1. Por teléfono: al 671 483 741 (de 9:00 a 17:00 horas). Si se añade el prefijo #31#, la llamada será con número oculto.

2. Por correo electrónico: [email protected]

3. A través del Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA). Este es el método más complejo porque las comunicaciones están encriptadas. Es el sistema más seguro cuando es imprescindible guardar un anonimato total. No se pide ningún dato personal.

Es parecido a un chat cifrado. El usuario introduce toda la información y el sistema le devolverá un acuse de recibo, para confirmar que la comunicación se ha enviado. Ese acuse de recibo es un código alfanumérico, que será la clave para volver a entrar en el sistema y estar en contacto con la CNMC.

Es muy importante conservar ese código. Para conseguir que todo el proceso sea totalmente anónimo, ese código será la única forma de informar y recibir respuesta de la CNMC. Tampoco hay una opción para recuperar la contraseña. El sistema no avisa cuando la UIE responde, por lo que hay que revisarlo cada poco tiempo.

Denunciar vs. demandar

Desde segurodevidahipoteca.es matizan que las denuncias que recibe la CNMC mediante estas tres vías no equivalen a una demanda legal. Es decir: si se quiere demandar ante los tribunales para conseguir una compensación económica, este sistema no sirve. De hecho, no se da ninguna recompensa a cambio de la información.

Sin embargo, es imprescindible denunciar las prácticas abusivas de los bancos ante la CNMC. "Presionar para que las instituciones tomen cartas en el asunto es la única forma de que la banca deje de aprovecharse de los clientes. Es una lucha en la que ganan todos", opinan desde segurodevidahipoteca.es.

