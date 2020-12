COMUNICADO: La compañía europea de test rápidos de PCR-COVID19 para uso en casa presenta una petición de autorización

TALLÍN, Estonia, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La compañía europea Selfdiagnostics (GER, EST) planea presentar una petición de autorización de su test de diagnóstico molecular para casa y uso en el punto de atención, para detectar el coronavirus SARS-CoV-2. La rápida PCR de Selfdiagnostics es el primer test multifuncional que permite detectar la COVID y la gripe simultáneamente desde un hisopo nasal no invasivo.

"El multitest sin instrumento de Selfdiagnostics se basa en la amplificación de ácido nucleico y ha reducido significativamente más los resultados de falso negativo que el test serológico. El test es totalmente comparable en su sensibilidad y especificidad que el test de diagnóstico molecular en casa aprobado el 20 de noviembre por la FDA como mostraron las pruebas de las muestras de referencia clínica de pacientes con COVID-19", dijo el profesor y doctor Tamas Bartfai, miembro del comité asesor científico de Selfdiagnostics.

El consejero delegado y cofundador de Selfdiagnostics Marko Lehes dijo que la PCR de uso en el hogar es un enfoque revolucionario que lleva la precisión del laboratorio a las manos de los usuarios finales. "Selfdiagnostics ha demostrado que su tecnología con enfermedades de transmisión sexual y ahora tras el estudio clínico interno de éxito presenta el multitest para COVID y gripe en la actual temporada de virus y escala la producción en Europa", dijo Lehes.

El multitest de PCR rápido de Selfdiagnotics se basa en PCR isotérmica que ya está aprobada por la FDA para uso en casa y abre el camino para un tremendo aumento en los casos de test que sigue siendo un paso clave para detener la pandemia.

El multitest de COVID de Selfdiagnostics es confirmatorio ya que opera una PCR, lo que no puede decirse de los test de antígenos. El test es más rápido que la PCR de laboratorio -el tiempo desde el muestreo al resultado solo lleva 40 minutos y el test es no invasivo- y opera con una sencilla muestra de hisopo nasal y/o saliva. Las personas que tienen síntomas o han estado en contacto con un paciente positivo, pueden hacerse la prueba en cualquer parte y momento fuera del laboratorio, en casa, en los sitios de trabajo, consultas médicas, farmacias, etc.

Acerca de Selfdiagnostics

Selfdiagnostics Deutschland GmbH ofrece pruebas médicas en el hogar con precisión de laboratorio para usuarios habituales y ofrece la aplicación más pequeña del mundo de tecnología PCR (reacción de cadena de polimerasa) (http://selfdiagnostics.eu/sdx-multitest/ [http://selfdiagnostics.eu/sdx-multitest/]). Este producto único abre el camino para cambios mayores en medicina en relación con los pacientes que dan los primeros pasos hacia diagnosticar enfermedades. Para ello, Selfdiagnostics ha desarrollado una plataforma de diagnóstico molecular para dispositivos médicos en el punto de atención. La tecnología patentada de Selfdiagnostics permite diferentes usos de detección de ADN y ARN, como las enfermedades respiratorias (Covid, fiebre, tuberculosis), sanguíneas (VIH, hepatitis) y orina (CT, NG, MG, TV, Zika).

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1344617/Selfdiagnostics_Marko_Lehes_CEO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1344617/Selfdiagnostics_Marko_Lehes_CEO.jpg]

CONTACTO: Para más información, contacte con: Marko Lehes, MBA, BSc,consejero delegado y cofundador de Selfdiagnostics, móvil +372 5215105,[email protected] , www.selfdiagnostics.eu; Tamas Bartfai PhDprof, miembro del Comité Asesor de Selfdiagnostics,[email protected]

El vídeo del día Arrimadas valora la armonización fiscal propuesta por ERC.

Sitio Web: http://www.selfdiagnostics.eu/