COMUNICADO: Comparación de gel de agarosa 2,5% de Advanced Aesthetic Technologies, Inc. con relleno de ácido hialurónico

-- La comparación del gel de agarosa al 2,5% de Advanced Aesthetic Technologies, Inc. con relleno de ácido hialurónico para la corrección de pliegues nasolabiales moderados a severos muestra resultados equivalentes

Se dan a conocer los resultados del estudio de cara dividida para determinar la eficacia y seguridad del relleno de gel de agarosa al 2,5% para la corrección de pliegues nasolabiales publicados en una revista revisada por pares

BROOKLINE, Mass., 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), líder en tecnología de implantes de gel estéticos, se enorgullece de anunciar que Algeness® VL (gel de agarosa al 2,5%) demostró una eficacia, seguridad y facilidad de uso equivalentes frente a las de NASHA-L basadas en un estudio de caras divididas publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology.

"El relleno de gel de agarosa es un gel polimérico de origen natural con una estructura tridimensional similar a la matriz extracelular, que logra su duración sin necesidad de reticulación. Nuestro objetivo con este estudio de 66 pacientes fue determinar la eficacia y seguridad del relleno de gel de agarosa 2,5% para la corrección de los pliegues nasolabiales en comparación con NASHA-L. Nuestras evaluaciones incluyeron la evaluación del pliegue nasolabial (NLF), la escala de calificación de la gravedad de las arrugas (WSRS), la escala de mejora estética global (GAIS [investigador ciego]), además de la satisfacción del sujeto, eventos adversos y usabilidad", explicó el investigador principal Nicolò Scuderi MD del Departamento de Cirugía General y Plástica de la Universidad de La Sapienza, Roma, Italia.

Entre los 66 participantes del estudio, 46 personas o el 66,7% estaban disponibles para evaluación a los 3 meses, cuando el cambio medio en WSRS fue idéntico para ambos productos (-1,1 ± 0,4 para agarosa al 2,5%; -1,1 ± 0,4 para NASHA-L). Las puntuaciones de cada producto se mantuvieron similares en todos los puntos de tiempo y comenzaron a volver a la línea de base entre los 7 y 8 meses. La puntuación GAIS siguió un patrón similar, aumentando entre los meses 7 y 8 (2,7 ± 0,6 para agarosa al 2,5% en el mes 7 y 3,3 ± 0,5 al mes 8, frente a 2,7 ± 0,6 para NASHA-L en el mes 7-3,3 ± 0,5 al mes 8). Ultrasonido confirmó la longevidad de ambos rellenos. Todos los efectos secundarios fueron de naturaleza transitoria y se resolvieron en 15 días, la mayoría de los eventos fueron de naturaleza leve y el número y la gravedad de los eventos fue similar entre los dos rellenos. Según el explicó doctor Scuderi: "Seguimos impresionados con los resultados clínicos de la nueva gama de rellenos dérmicos Algeness®. Este es el primer relleno 100% natural, biocompatible y biodegradable en el mercado hasta la fecha, lo que lo diferencia de otros productos inyectables".

El investigador estadounidense Brian Kinney, MD, FACS, miembro de la División de Cirugía Plástica, de la Universidad del Sur de California, Escuela de Medicina Keck, en Beverly Hills, CA, añadió: "Estos resultados se suman al creciente cuerpo de evidencia que confirma que Algeness® (2,5 % relleno de gel de agarosa) tiene un alto perfil de seguridad y es bien tolerado por los pacientes. Concluimos que este compuesto de relleno dérmico único tenía una longevidad equivalente a uno de los rellenos más utilizados, NASHA-L, un ácido hialurónico".

Doug Abel, consejero delegado de AAT, indicó: "Estamos muy satisfechos con el resultado de este importante estudio que demuestra que en este estudio clínico inicial, los resultados con gel de agarosa al 2,5% son equivalentes a los de NASHA-L. Este es otro hito importante demostrando la eficacia y el desempeño de nuestra tecnología patentada Algeness®. Este notable reconocimiento de tres cirujanos plásticos respetados internacionalmente reconfirma la durabilidad de la tecnología Algeness® y asegura su lugar como un diferenciador en el mercado global de rellenos dérmicos. Hemos iniciado el proceso para conseguir la aprobación de la FDA de Estados Unidos para Algeness® y, a través de nuestro socio estratégico, el registro en China".

Algeness® es una gama de rellenos dérmicos de implantes de gel inyectables totalmente reabsorbibles patentados que son 100% naturales, que proporcionan ventajas en términos de seguridad, rejuvenecimiento de la piel y resultados de apariencia natural tanto en reposo como durante el movimiento facial. Las ventajas clínicas típicas incluyen una inflamación mínima tras la inyección y resultados inmediatamente visibles. Algeness® posee la Marca CE y actualmente se distribuye en más de 30 países a nivel global.

Acerca de Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT es una corporación global de rápido crecimiento que desarrolla nuevas tecnologías para la medicina estética. Nuestros productos principales, la familia Algeness® de implantes inyectables, son la culminación de más de 10 años de investigación científica y clínica y fueron desarrollados con el objetivo de proporcionar avances de inyectores estéticos en la capacidad de lograr un apoyo estructural profundo, definición limpia y resultados clínicos excepcionales donde el resultado en el momento del tratamiento es el resultado final. Algeness® es un relleno 100% natural y biodegradable basado en agarosa purificada con un perfil de rendimiento clínico y de seguridad diferenciado. AAT invierte continuamente en investigación y desarrollo de productos para ampliar los conocimientos científicos sobre Algeness® y agarosa, así como en la búsqueda de nuevas e innovadoras tecnologías para mejorar la medicina estética y ampliar nuestra cartera de productos. Algeness® tiene marca CE, tiene múltiples registros adicionales a nivel de país, y actualmente está disponible en más de 30 países. AAT está en proceso de búsqueda de registro en los Estados Unidos a través de la FDA y también en China a través de la asociación con Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (Lanzhou) y su empresa matriz China National Biotec Group Co., LTD (CNBG). http://www.algeness.com

