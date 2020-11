COMUNICADO: Connaught Bar de Londres es nombrado The World's Best Bar, patrocinado por Perrier

- Connaught Bar de Londres es nombrado The World's Best Bar, patrocinado por Perrier, según ha dado a conocer The World's 50 Best Bars List 2020

LONDON, 5 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ --

-- Connaught Bar, Londres, puesto No.1 en The World's 50 Best Bars 2020 y también The Best Bar in Europe, patrocinado por Perrier -- La lista de 2020 cuenta con bares de 23 países, con 11 nuevas entradas repartidas por Australia, Colombia, Gran China, Italia, Japón, Malasia, Corea del Sur, España, Tailandia y Reino Unido -- Ashtin Berry, activista y educador del sector de las bebidas, es nombrado Roku Industry Icon -- Alquímico, Cartagena, gana el Premio Ketel One Sustainable Bar -- Tayer + Elementary, Londres, se asegura el Premio Disaronno Highest New Entry -- Coa en Hong Kong se lleva el Premio Nikka Highest Climber -- High Five, Tokio, es nombrado Heering Legend of The List -- Kwant, Londres, gana el Premio London Essence Best New Opening -- Dante, Nueva York, es The Best Bar in North America, patrocinado por Asahi Super Dry -- Atlas, Singapur, es The Best Bar in Asia, patrocinado por Rémy Martin -- Maybe Sammy, Sydney, es The Best Bar in Australasia, patrocinado por Torres Brandy -- Zuma, Dubai, es The Best Bar in the Middle East and Africa, patrocinado por Matusalem -- Florería Atlántico, Buenos Aires, es The Best Bar in South America, patrocinado por iichiko Saiten

La lista de The World's 50 Best Bars 2020, patrocinado por Perrier, fue anunciada en una ceremonia de premios online el 5 de noviembre a las 3pm hora del Reino Unido. Durante extensas consultas con las figuras de la industria, la organización 50 Best recibió un amplio apoyo para lanzar un ranking que tiene como objetivo unir aún más a la comunidad y proporcionar noticias positivas a medida que los bares entran en la siguiente etapa de recuperación.

https://mma.prnewswire.com/media/1323475/50_Best_Bars_2020_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1323475/50_Best_Bars_2020_Logo.jpg]

En el ranking se encuentra Connaught Bar de Londres en el puesto No.1, con los títulos The World's Best Bar y The Best Bar in Europe, patrocinado por Perrier. En el puesto No.2, Dante de Nueva York es The Best Bar in North America, patrocinado por Asahi Super Dry. Sigue en el puesto No.3 The Clumsies, Atenas, mientras que Atlas de Singapur está en el No.4 como The Best Bar in Asia, patrocinado por Rémy Martin.

Otros premios anunciados antes del evento del 5 de noviembre incluyeron Maybe Sammy, Sydney, ganador del Michter's Art of Hospitality Award; Galaxy Bar, Dubai, ganador del Campari One To Watch Award; Renato 'Tato' Giovannoni de Florería Atlántico, Buenos Aires, ganador de Altos Bartenders' Bartender Award y la 51-100 list 2020, presentada en asociación con Mancino Vermouth.

Para ver la lista completa de ganadores: www.worlds50bestbars.com/list/1-50 [http://www.worlds50bestbars.com/list/1-50]

Materiales de prensa: www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html [http://www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html]

