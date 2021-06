COMUNICADO: El consejero delegado de PODA ofrece una actualización corporativa (2)

En el frente de la producción, me complace informar que nuestra planta de fabricación piloto está en pleno funcionamiento y está produciendo más de 400.000 unidades por mes de nuestros cigarrillos HNB cerrados. Diseñamos el equipo de producción desde cero, y tener todo funcionando sin problemas y de manera eficiente es más que gratificante. Construimos esta instalación piloto para probar cada una de nuestras tecnologías de fabricación, y me complace informar que ahora estamos listos para escalar nuestras capacidades de producción a prácticamente cualquier volumen de producción. Determinaremos la capacidad de ampliación inicial para la construcción de nuestras instalaciones durante los próximos meses a medida que recibamos los resultados de nuestro lanzamiento de prueba en el mercado del producto NEAFS by PODA. Los resultados iniciales de las pruebas de los grupos focales de ESON indican que la línea de productos NEAFS by PODA será un gran éxito. Durante los próximos meses, Poda buscará activamente oportunidades de distribución y marca blanca con socios cuidadosamente seleccionados en ubicaciones estratégicas de todo el mundo. Actualmente tenemos varias discusiones en curso y espero compartir más detalles a medida que avanzan las cosas. También nos estamos preparando para lanzar un portal de comercio electrónico en nuestro sitio web para ofrecer nuestros productos sin tabaco a fumadores adultos de todo el mundo. Con más de 1.300 millones de fumadores y más de 5,7 billones de cigarrillos tradicionales fumados anualmente, la oportunidad de mercado es realmente enorme. Ya hemos recibido información y consultas de algunas de las empresas más importantes del mercado del tabaco, y el futuro parece prometedor. Un gran producto a un excelente precio es siempre una combinación ganadora, y Poda está bien preparada para cumplir ambas promesas.

Como consejero delegado, es mi responsabilidad guiar a Poda hacia nuestro objetivo de convertirnos en un actor importante en el mercado mundial de Heat-Not-Burn. Sé que tenemos un producto fantástico, pero eso por sí solo no es suficiente. Debemos tomar decisiones inteligentes y tomar riesgos calculados para hacer crecer la empresa de la manera más rápida y sostenible posible. Siento una tremenda responsabilidad de devolver el máximo valor a nuestros empleados, partes interesadas y accionistas, y he estado y seguiré trabajando incansablemente para lograr ese objetivo. Estamos construyendo algo increíble aquí, y la energía y la emoción que siento a diario son notables. Me apasiona este trabajo y creo que podemos marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas en todo el mundo. Para los fumadores adultos, dejar de fumar puede resultar difícil. Para aquellos que no pueden o no quieren dejar de fumar, la conveniencia, el sabor y la satisfacción de los Poda Pods de Beyond Burn™ facilitan el cambio a la alternativa de riesgo potencialmente reducido de Poda".

Para más información sobre PODA:

Puede unirse al grupo aquí: https://t.me/PodaTechnologies

Puede suscribirse al canal YouTube aquí: https://www.youtube.com/channel/UC_kjVYhP6gmgCQcCrSzqzvw

En nombre de la junta,

Ryan Selby

Consejero delegado, director y presidente de la Junta

ACERCA DE PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle participa activamente en la comercialización global de productos para fumar HNB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HNB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentado, que son tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HNB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HNB de Poda Lifestyle está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 65 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HNB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda Lifestyle es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren TODOS los demás productos HNB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. Aunque Poda Lifestyle cree a la luz de la experiencia de sus funcionarios y directores, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que se han considerado apropiados, que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellos porque Poda Lifestyle no puede garantizar que resulten ser correctos. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en la información prospectiva. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado. Poda Lifestyle no asume ninguna obligación de comentar los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros con respecto a Poda Lifestyle, sus valores o los resultados financieros u operativos (según corresponda). Poda Lifestyle rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

Poda Lifestyle and Wellness Ltd., Llamada gratis desde Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632), Fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632), investors@podalifestyle.com, www.podalifestyle.com