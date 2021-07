COMUNICADO: Contando la historia de Hainan durante 100 años con 22 metros de herencia

HAIKOU, China, 5 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Imagine conocer la historia del desarrollo de la isla de Hainan de una manera inusual y fascinante: ¡a través del largo despliegue de una hermosa pieza artística de papel cortado! El Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan (HIMC) invitó a un grupo de artistas del papel cortado, entre ellos Huang Haitao y Wei Qin, quienes han obtenido un reconocimiento especial por parte del gobierno de Hainan por su experiencia, para crear en conjunto The 100-Year Road and the Hainan Tide (La carretera de los 100 años y la marea de Hainan), un pergamino desplegable de 22 metros que presenta 21 acontecimientos importantes para el desarrollo de Hainan durante los últimos 100 años, desde 1921.

¿Por qué eligieron el papel cortado como material? Porque además de su encanto único, esta forma artística es un patrimonio cultural intangible de China. El grupo tardó un mes en crear su obra maestra en los colores rojo y blanco tradicionales.

"Es el trabajo de corte de papel más largo que he hecho y también el más desafiante", dijo Huang Haitao, quien tiene casi 20 años de experiencia. Ella describió cómo trabajó en su parte del pergamino sentada en una mesa larga en su estudio. Primero, tuvo que delinear meticulosamente el diseño, incluidos los grupos de pequeñas hojas de coco, en el papel con un cortador, las hojas más pequeñas que sus uñas. Luego, presionaba suavemente cada uno con la punta de las uñas y cortaba con cuidado la forma a lo largo del contorno, poco a poco.

El 28 de mayo, convocó a varios artistas más y, después de una cuidadosa consideración, eligieron los 21 eventos clave que representarían. Incluyeron la Base revolucionaria de la montaña Murui, donde la cuna de la revolución hainana se mantuvo firme, y el Destacamento rojo de las mujeres, una unidad especial de mujeres guerrillas que más tarde inspiró óperas, piezas de ballet e incluso una película. También se presenta en el pergamino la victoria en la campaña de liberación de la isla de Hainan en 1950.

Los acontecimientos de la historia más reciente incluyen el establecimiento de Hainan como provincia en 1988 y el posterior establecimiento de la zona económica especial de Hainan, así como la publicación del plan maestro del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

El pergamino consta de 18 hojas unidas, cada una de 60 a 130 centímetros de largo y 68 centímetros de ancho.

Los dibujos son la columna vertebral del desplegable. La mayoría de los diseños incluyen plantas locales como cocoteros y banianos. La arquitectura que se presenta refleja la transformación desde las chozas de la comunidad étnica Li que vive en la isla hasta la construcción moderna que simboliza el Puente del Siglo.

Finalmente, el 29 de junio se montó el desplegable. "Aunque el trabajo fue extremadamente difícil, lo hicimos con los esfuerzos coordinados de nuestro equipo", dijo Huang Haitao. "Me hizo pensar en el poder de la nación que trabaja de manera solidaria para superar todas las dificultades hasta que se logre finalmente la victoria".

Haga clic en el enlace para ver el desplegable:

https://file590cbb74f209.vrh5.cn/v3/idea/VUV9K3zM?suid=396E5BAE-34F7-49A9-9B37-001D595E72AF&sl=1#suid=ohAJ7weovJ0xS_b5-tTLaLxKLpWo&sl=1

Haga clic en el enlace para ver el documental sobre cómo se hizo el desplegable:

http://www.hicn.cn/system/2021/07/01/032576588.shtml

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1556150/image_1.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1556151/image_2.jpg