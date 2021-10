COMUNICADO: Convertir el hogar en una vivienda sostenible con el medio ambiente y ahorrando dinero

Convertir el hogar en una vivienda sostenible puede traer muchas ventajas tanto ahorrando dinero, como para el medio ambiente. Ecoducha tiene la solución

En muchas ocasiones es necesario reformar una vivienda para que pueda seguir siendo funcional y siga garantizando el confort adecuado para toda la familia. Se puede reformar el hogar con el objetivo de conseguir diferentes metas: mayor comodidad, modernizar espacios, etc. pero uno de los objetivos por los que se debe reformar el hogar es para conseguir tener un espacio sostenible y respetuoso con el medioambiente. Esto se puede conseguir sin gastar mucho dinero o bien, que a largo plazo se ahorre dinero malgastado en la actualidad.

La mayoría de los hogares de España fueron construidos cuando las normativas de edificación sostenible no existían, por lo que no son edificios respetuosos con el medioambiente. En la actualidad, cualquier edificación de obra nueva debe respetar las leyes ambientales aprobadas por la Unión Europea, que dictan diferentes puntos como conseguir una mejora en la eficiencia energética.

Ya son cada vez más las personas que se unen a tener una casa o cualquier tipo de vivienda que sea sostenible con el medioambiente, ya que progresivamente el cambio climático va cobrando mayor importancia en las agendas políticas y de la población. Pero ¿Qué se puede hacer para poder tener una vivienda sostenible y no perder grandes cantidades de dinero? No siempre tener una vivienda sostenible con el medio ambiente necesita un gran desembolso de dinero.

Lo primero a saber es que uno de los pasos más importantes es conseguir aislar una vivienda. Una vivienda que no esté aislada puede aumentar el consumo de calefacción en invierno o bien aire acondicionado en verano. Es por eso, que una muy buena opción para comenzar a tener un hogar sostenible y reducir el consumo de luz, es cambiar ventanas, tanto el cristal como el marco y también asegurar puertas y demás entradas y salidas, para conseguir un hogar con eficiencia energética.

Siguiendo con la eficiencia energética tan crucial para mejorar la sostenibilidad de un hogar se debe aprovechar al máximo la luz natural. Esto no se puede cambiar, pero si se busca comprar una vivienda, la mayor recomendación para conseguir este punto es que tenga una orientación sur, suroeste o sureste para recibir y aprovechar la máxima luz natural posible.

¿Pero qué ocurre cuando no se tiene una buena iluminación natural? Una recomendación crucial es que se deberá cambiar las bombillas y demás iluminación, a aquellas que son tipo LED, que cada vez son más comunes no solamente por el ahorro energético, si no también la eficiencia de la tecnología LED, que permite una durabilidad del producto mucho más mayor.

Siguiendo con la eficiencia energética, otro de los aspectos que se deberá realizar es cambiar los electrodomésticos a clase A, que, aunque son más caros y la inversión inicial es mayor, a la larga se conseguirá ahorrar mucho dinero. Los electrodomésticos por legislación de la Unión Europea tienen que estar calificados del A la G, siendo la peor la G y la más eficiente la A. También se puede adquirirlos de tipo B, que aunque son un poco peor, también consiguen el objetivo.

Si se desea una inversión mayor económica, es posible instalar fuentes de energías renovables, como caldera solar o unas placas fotovoltaicas, que provocaran un ahorro a largo plazo, aunque sea una inversión muy cara.

La luz es uno de los puntos más importantes para conseguir una mayor eficiencia energética, pero no el único. Otro de los puntos más importantes es conseguir ahorrar agua, pero ¿Por qué ahorrar agua es importante para el medioambiente?

Hay diferentes puntos que se deben tener en cuenta, como que solo el 3% del agua del mundo se puede consumir, ya que son las reservas que existen aptas para el consumo humano. Esta cifra sería mayor si en los últimos años, un 2,5% de reservas de agua dulce existentes en diferentes puntos como la atmosfera o el suelo, no estuvieran contaminadas por el mal uso de las tierras y por verter productos contaminantes a ríos y pantanos.

Es por eso por lo que se puede introducir pequeños cambios para ahorrar agua que no supongan gran coste, como conseguir un grifo automático o un aireador, o un inodoro de doble flujo. Otro punto que es muy importante para reducir el consumo de agua es cambiar hábitos, por ejemplo, ducharse en vez de bañarse. Es muy recomendable que cambie la bañera por un plato de ducha, para que así se consiga ahorrar agua, en concreto un 90% de agua y de energía.

Además, actualmente hay empresas especializadas que garantizan los mejores resultados, y que están dispuestos a realizar esta obra, independientemente de cuál sea la ciudad, por ejemplo, se puede realizar el cambio de bañera por ducha en mostoles, ahorrando una gran cantidad de dinero y también tiempo. Y aunque de la misma manera que los electrodomésticos tipo A, es una inversión inicial grande, es un ahorro a largo plazo.

Para ahorrar agua también es posible realizar otros cambios como instalar un sistema de reciclaje de aguas grises, que se puede llegar reducir hasta un 25% de consumo.

Otro punto para mejorare el hogar es usar materiales sostenibles en todos los espacios. Por ejemplo, utiliza materiales reciclados, o bien con muebles de segunda mano o biodegradables. También pinturas no tóxicas, que no contaminen. Por ello utiliza pinturas naturales, que no solamente son más saludables para el medioambiente, si no para toda la familia, evitando malos olores e intoxicaciones. También se puede utilizar productos de limpieza e higiene sostenibles con el medioambiente.

Esto son unos pequeños trucos para mejorar el consumo energético, y conseguir ahorrar agua. Los edificios son los responsables de una gran parte de las emisiones que provocan efectos negativos para el cambio climático. Por ello, hay muchos trucos para conseguir que sea el hogar respetuoso con el medioambiente. Además, una casa sostenible permite un consumo energético menor, facilitando el ahorro energético.

Así pues, podrás reducir la huella ambiental y aprovechar los recursos naturales más importantes, el sol y el agua, a través por ejemplo, de cambiar una bañera por un plato de ducha o bien introduciendo elementos más económicos cómo aireadores, siempre de una manera respetable.

