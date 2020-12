COMUNICADO: La cooperativa Cocabel de Honduras gana la Vª edición del premio Internacional de Café Ernesto Illy

Cocabel ha sido reconocida como la coperativa "best of the best" por un jurado de expertos. Los consumidores también le han otorgado el prestigioso título de 'coffee lover's choice'

illycaffè ha anunciado hoy el nombre del ganador del Premio Ernesto Illy International Coffee 2020, que reconoce anualmente al productor de café con el mejor café sostenible del año.

La ganadora de esta Vª edición es la Cooperativa Cocabel de Honduras, representada for María Antonia Ponce, que ha sido reconocida con dos títulos de gran prestigio: el de "Mejor de lo Mejor" (Best of the Best) y la "Elección de los Amantes del Café" (Coffee Lover's Choice). Ambos galardones han sido otorgados tras una cata a ciegas por un jurado independiente de expertos y con la valoración de los consumidores.

Cocabel es una cooperativa que cuenta con un centenar de socios, situada en Belén, en el departamento de Lempira (Honduras), en la zona suroeste del país. Los socios entregan las cerezas de café a la cooperativa, que luego son despojadas, lavadas y secadas al sol en el patio. Cocabel colabora con BICAFE, empresa que gestiona un almacén y un molino seco en la zona de Santa Rosa de Copan, que selecciona lotes de café de alta calidad.

El laboratorio de calidad de illycaffè selecciona cada año los mejore lotes de café, utilizando parámetros de calidad y de sostenibilidad. Los países que ya han sido seleccionados de la cosecha 2019/2020 son Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua y Ruanda. Se identificaron los tres mejores productores de cada país, que compitieron para ser el ganador nacional y uno de los nueve finalistas del Premio Ernesto Illy International Coffee 2020.

Un jurado independiente de expertos internacionales formado por especialistas, chefs, críticos gastronómicos y enólogos, realizaron una cata a ciegas de los cafés finalistas, analizando a través de diferentes preparaciones como espresso, moka, goteo y filtro - y confirmando el ganador en base a la riqueza y complejidad aromática, a la elegancia y equilibrio de sabores, y por la intensidad del aroma del café.

"Esta vez han coincidido la votación del jurado y de los consumidores, confirmando la convergencia de los gustos de los consumidores con el análisis cualitativo de los expertos y reconociendo, así, la extraordinaria labor que la cooperativa Cocabel realiza diariamente con tanta dedicación",- comentaba Andrea Illy, presidente de illycaffè."La cooperativa Cocabel ha conseguido reunir a pequeños productores que buscan la calidad sostenible en la planta. A través del Premio Ernesto Illy International Coffee queremos resaltar lo importante que es el cuidado de la plantación, ya sea grande o pequeña, porque es ahí donde empieza el círculo virtuoso y de valor que termina en la taza de café que se toma el consumidor final", añadió.

La entrega de la Vª edición del Premio Ernesto Illy International Coffee es una forma de celebrar y premiar a los mejores caficultores de illy por su atención a la calidad sostenible, que muestran diariamente con su trabajo, y resalta el compromiso de la compañía por mejorar la vida de los productores y hacer realidad el sueño de ofrecer el mejor café del mundo. El evento, que este año ha sido digital, ha sido presentado por la modelo y activista en el campo de la sostenibilidad ,Arizona Muse.

Desde el 4 diciembre, la ceremonia se puede ver en illy.com/EIICA2020.

El vídeo del día Supremo frena intentos de aliados de Trump por revertir victoria de Biden en Pensilvania.

El jurado internacional lo formaron la catadora experta Luz Stella Artajo Medina, el barista Nereo Ballestriero, el chef Rupert Blease, el personaje televisivo Giada De Laurentiis, la periodista Erica Firpo, la catadora experta de Grado Q Maritza Elizabeth Hernandez, el chef del restaurante Fácil del Hotel Mandala de Berlin Michael Kempf, la chef con estrella Michelin Antonia Klugmann y el cofundador de Le Fooding* y crítico gastronómico de Le Figaro Emmanuel Rubin.

Los 27 finalistas del Vº Premio Ernesto Illy International Coffee son:

Brasil

Fazenda Sequoia Minas

Haroldo Barcelos Veloso

Raimundo Dimas Santana Filho

Colombia

Ascafé - Spirit of Peace Ex Combatents

Coocentral - Cooperativa Central de Caficultores del Huila

Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño

Costa Rica

Coopeatenas R.L.

CoopeSabalito R.L.

Marespi S.A.

Etiopía

Asma International Business Pvt Ltd Company

Bechu International Trading Pvt Ltd Company

Legesse Sherefa Pvt Ltd Company

Guatemala

Finca El Consuelo

Finca La Providencia

Finca Peña Blanca

Honduras

Cooperativa Cafetalera San Francisco Cones Limitada - Cocasancol

Cooperativa Cocabel

Finca El Potrero

India

Kesarki Estate

Pura Estate

Rosewood Estate

Nicaragua

Finca Buenos Aires

Proyecto LIFT

San Ramón Estate

Ruanda

Ngamba Coffee Washing Station

Nzahaha Coffee Washing Station

Nyamyumba Coffee Washing Station

illycaffè es una empresa familiar italiana fundada en Trieste en 1933 con el propósito de ofrecer siempre el mejor café del mundo. illy es una marca global de café y produce un blend único 100% Arabica, combinando nueve de las mejores calidades del mundo. Cada día se sirven más de siete millones de tazas de café illy en más de 140 países, en las mejores cafeterías, bares, restaurantes y hoteles, además de en oficinas y en casa. illy está considerada "la bandera del espresso" gracias a las innovaciones radicales en los campos de la ciencia y tecnología del café. La creación en 1991 del "Premio Ernesto Illy para el café espresso de calidad" en Brasil ha permitido a illy ser pionera en la compra directa del café verde en origen, compartir su conocimiento de la mejor calidad del café y procurar a los caficultores un precio superior, basado todo en una colaboración mutua de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. La compañía ha fundado también la Universittà del Caffè con el objetivo de difundir la cultura del café en todas partes. Ofrece una formación teórica completa y práctica para cultivadores, baristas y amantes del café, permitiendo profundizar en cada aspecto del producto. 'Made in illy' deposita sus principios en la belleza y el arte, valores intrínsecos de la marca, empezando por su logo _diseñado por el artista James Rosenquist_ o las tazas que conforman la illy Art Collection, decoradas por más de 100 artistas internacionales. En 2019, la empresa empleó a 1.405 personas y tuvo una facturación consolidada de 520,5 millones de euros. Existen aproximadamente 269 tiendas y negocios marca illy en más de 40 países del mundo.

Contacto

Nombre contacto: Laia Zieger

Descripción contacto: Laia Zieger

Teléfono de contacto: 670863596