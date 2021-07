COMUNICADO: COVID-19: DrAnsay.com ya ofrece en todo el mundo certificados médicos en línea para autopruebas de antígenos

HAMBURGO, Alemania, 8 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- DrAnsay.com, líder del mercado de certificados médicos en línea, ya ofrece en todo el mundo certificados de pruebas en línea para pruebas rápidas de antígenos que realiza el propio usuario a fin de evitar el esfuerzo, el riesgo de infección y el coste de las pruebas en el punto de atención.

Para obtener un certificado de la prueba en línea, el usuario primero necesita una autoprueba rápida de antígenos estándar, que realiza él mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. Transcurridos diez minutos, ve el resultado de la prueba y responde al cuestionario en www.DrAnsay.com en cualquier momento. En el plazo de tres minutos y tras la verificación de un médico en línea, el usuario recibirá el certificado de la prueba en 14 idiomas como archivo PDF, que podrá utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El certificado de la prueba cumple todos los requisitos para viajar a Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Turquía, Francia, etc., si el usuario no tiene pasaporte de vacunación o inmunidad. Especialmente para los Estados Unidos, el certificado de la prueba legalmente validado también contiene la confirmación médica necesaria de que el usuario no tiene síntomas y está en condiciones de volar.

«En tiempos de coronavirus, la seguridad en los viajes, el trabajo, la escuela, etc. para todos los ciudadanos del mundo solo es posible con pruebas rápidas de antígenos masivas. Nuestro eficiente servicio en línea es el único que ahora permite emitir de forma rápida y sencilla millones de certificados médicos de estas pruebas realizadas por el propio usuario en todo el mundo», comentó el abogado y CEO doctorado en leyes Can Ansay (foto de prensa https://bit.ly/376DjnT).

Este servicio complementa el primer «Pasaporte de inmunidad» de la COVID-19 del mundo para personas recuperadas que ya se lanzó el 18 de junio de 2020.

Acerca de «Dr. Ansay AU-Schein GmbH»:

Dr. Ansay AU-Schein GmbH se lanzó con las notas médicas en línea para tramitar bajas remuneradas por enfermedad en Alemania en 2018 a través de www.AU-Schein.de. El servicio se basa en cuestionarios inteligentes, que los médicos verifican en línea. Hasta la fecha, se han emitido más de 100 000 certificados médicos sin que se haya informado de ningún error de diagnóstico.

