COMUNICADO: CPCNP:Nuevos datos sobre los desafíos importantes para los que los médicos no se sienten equipados (2)

3. Acerca de la reunión de mesa redonda de Community 365 sobre cáncer metastásico Este encuentro, que tendrá lugar el miércoles 27 de octubre de 10:00-12:30 CEST, reunirá a los principales legisladores, políticos, expertos en oncología y defensores de los pacientes para debatir la implantación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y la Misión contra el Cáncer, así como otros Desarrollos de la política de la UE relacionados con el cáncer metastásico. La Mesa Redonda ofrecerá la oportunidad de presentar los resultados de una encuesta a profesionales de la salud en Europa y los Estados Unidos, enfocada en las necesidades insatisfechas de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con metástasis cerebrales. Además, investigará las necesidades políticas clave para mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes con cáncer metastásico y también revisará los desarrollos tecnológicos y prácticos con referencias a los ejemplos de cáncer de mama, próstata y pulmón. Más información está disponible aquí.

4. Acerca del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP)

El CPCNP es el tipo más común de cáncer de pulmón y representa el 85% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón.2

El cáncer de pulmón tiene la tasa de supervivencia a 5 años más baja de los otros cánceres más comunes: solo el 18%, frente al 99% de próstata; mama al 89%; y colorrectal al 65%.3

Una parte de los pacientes con CPCNP experimenta metástasis cerebrales. En un estudio de 2018, se observaron metástasis cerebrales en el 10,4% de los más de 450.000 pacientes con CPCNP en general.4

1 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. and Ellis, P, 2021. Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer after Diagnoses of Brain Metastases

2 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. and Ellis, P, 2021. Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer after Diagnoses of Brain Metastases

3 Lung Cancer Europe. https://www.lungcancereurope.eu/lung-cancer/

4 Waqar et al, 2018, Non-small-cell Lung Cancer With Brain Metastasis at Presentation

Contactos de prensa

Agnese Abolina, directora de Comunicación y Comunidad, European Cancer Organisation agnese.abolina@europeancancer.org