COMUNICADO: La criptomoneda benéfica más grande del mundo ELONGATE anuncia la entrevista de Kimbal Musk

BERNA, Suiza, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- ELONGATE, el primer y más grande token criptográfico benéfico del mundo, revela planes para una entrevista con Kimbal Musk, lanzamiento de tienda online, y la donación a EB Research Partnership. Esta noticia llega una semana después de que Elongate cotizara en su primer gran intercambio BitMart y días después de una exitosa auditoría de CertiK. CertiK es una empresa blockchain que lleva a cabo auditorías de seguridad de otros blockchains, DApps, carteras y contratos inteligentes. Elongate fue oficialmente lanzado el 5 de mayo de 2021 y recibió una puntuación de alta seguridad de 88.

Elongate también ha ayudado a recaudar más de 2.300.000 dólares estadounidenses para organizaciones como Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum y Give India en menos de dos meses desde el lanzamiento de sus operaciones. Recientemente, Elongate donó 150.000 dólares estadounidenses a EB Research Partnership (EBRP), que es la organización mundial más grande dedicada a financiar la investigación para tratar y curar la Epidermólisis Bullosa (EB). A través de su trabajo, EB Research Partnership está en el precipicio de una cura para EB y la metodología para desarrollar curas para millones de personas que sufren de otras enfermedades raras.

En un próximo evento benéfico que se celebrará el 24 de mayo de 2021, Kimbal Musk se unirá a Elongate en vivo en Twitch para discutir el increíble trabajo que Big Green y el Million Gardens Movement están haciendo para llevar educación al jardín y recursos de jardín a comunidades desatendidas en toda Norteamérica. Elongate donó 400.000 dólares estadounidenses a Big Green, una organización sin ánimo de lucro fundada por Kimbal Musk en 2011 para abordar las disparidades de salud relacionadas con la dieta y crear lugares saludables donde los niños puedan aprender y crecer. Este año Big Green co-lanzó el Million Gardens Movement con la publicación online de Modern Farmer para crear un movimiento social para liberar el poder de transformación de la jardinería para combatir el hambre, apoyar la acción climática y aumentar la resiliencia.

Elongate también está en el proceso de lanzar el primer intercambio centrado en la caridad del mundo, la cartera de impacto caritativo de Elongate, campañas NFT y otras innovaciones criptográficas emocionantes para el segundo trimestre de 2021. El equipo está a punto de lanzar el renovado sitio web de Elongate, desplegar NFT's e incorporar la mercancía que se lanzará la próxima semana. Toda la mercancía vendida a través de la tienda tendrá el 80% de las ganancias donadas a la caridad. La fecha de lanzamiento objetivo de Elongate para estas nuevas incorporaciones es el 27 de mayo de 2021. Compartiendo su emoción con la comunidad, Brian Lobeda, Director de Producto de Elongate, exclamó: "Nuestro equipo de productos está verdaderamente extasiado por completar y revelar nuestro sitio web renovado, productos y páginas NFT. El ecosistema de Elongate continuará expandiéndose con el tiempo, y lanzarlos en una etapa temprana de nuestro viaje nos da la oportunidad de compartir nuestra sólida visión a nuestra comunidad."

Para más detalles sobre los esfuerzos benéficos de Elongate, visite Twitter e Instagram para actualizaciones constantes, así como sintonizar su transmisión en vivo semanal de caridad a través de Twitch cada domingo a 12 PM EST.

Actualmente, Elongate está formado por una comunidad de 450.000 titulares, con un total de más de 300.000 usuarios en todas sus plataformas y canales. Para obtener más información sobre Elongate, visite https://www.elongate.cc/

