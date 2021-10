COMUNICADO: CTEK lanza un nuevo y revolucionario cargador y mantenedor de baterías, con tecnología APTO

Presentamos el CS ONE: súper inteligente, súper seguro y súper sencillo de usar

VIKMANSHYTTAN, Suecia, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CTEK AB, una marca líder mundial en soluciones de carga para vehículos, ha lanzado hoy en tiendas y online el CS ONE, un nuevo, revolucionario y potente cargador de baterías y mantenedor con tecnología APTO™ (Adaptive Charging), ya disponible para su compra en toda Europa. El CS ONE es el cargador de baterías más inteligente que CTEK ha fabricado nunca: la tecnología APTO de última generación piensa por usted, sin necesidad de preocuparse por el tipo de batería, el tamaño o incluso las pinzas positivas y negativas, por lo que también es extremadamente seguro y fácil de usar.

El CS ONE es superinteligente, ya que ofrece automáticamente programas de carga y acondicionamiento para cualquier batería de plomo o litio de 12 V, sin necesidad de seleccionar los modos ni de pulsar ningún botón. Para una total seguridad y tranquilidad, el CS ONE cuenta con pinzas sin chispa y sin polaridad que reconocen automáticamente los terminales positivos y negativos para que no vuelvas a hacer una conexión errónea, y sin chispa para que no tengas que preocuparte de que se toquen al conectarlos. Un indicador de cuenta atrás fácil de seguir muestra claramente el tiempo que falta para que la batería esté completamente cargada e incluso cuándo se puede reiniciar una batería descargada.

La tecnología APTO, especialmente desarrollada por CTEK, revolucionará la carga de las baterías, comunicándose primero con ellas para conocer su tamaño, su composición química y su estado, antes de ofrecerles automáticamente un programa de carga personalizado (de 2 a 8 amperios), para maximizar su rendimiento. Un sensor de temperatura incorporado ajustará automáticamente la tensión de salida tanto en condiciones de frío como de calor para conseguir los tiempos de carga más rápidos y seguros.

La aplicación de CTEK, de descarga gratuita, desbloquea funciones adicionales como "RECOND" para restablecer la salud de la batería, "WAKE UP" para baterías de litio con protección contra baja tensión (UVP) o para devolver la vida a baterías de plomo-ácido muy descargadas y "SUPPLY" para convertir el CS ONE en una fuente de alimentación de 12 V.

Jon Lind, consejero delegado de CTEK, dijo: "Estamos muy contentos de lanzar el producto CTEK CS ONE, que adopta un enfoque totalmente nuevo y revolucionario para el cuidado de las baterías. Fuimos los primeros en comercializar la carga inteligente y ahora, gracias a nuestra revolucionaria tecnología APTO, hemos lanzado el primer cargador totalmente adaptable. Y es gracias a esta tecnología que lo inteligente se ha vuelto fácil y lo fácil se ha vuelto inteligente. El CS ONE va más allá de la carga tradicional de varios pasos: es el cargador más inteligente del mundo, totalmente adaptable, que realmente piensa por ti. Y con la introducción de pinzas sin polaridad, es muy seguro y fácil de usar".

Adecuado para su uso en coches, motocicletas, vehículos de ocio, furgonetas y barcos, el CS ONE es fácil de usar, no hay que seleccionar ningún modo: sólo tiene que conectarlo y el CS ONE hará el resto. Es el cargador, acondicionador y mantenedor de baterías definitivo, que puede dejarse conectado a la batería indefinidamente para garantizar que su vehículo esté siempre listo para funcionar cuando usted lo esté.

Características principales:

Súper inteligente y súper sencillo: no hay que pulsar ningún botón ni seleccionar ningún modo; basta con conectar el CS ONE a cualquier batería de plomo o litio (LiFePO4) de 12 V y dejar que haga su trabajo.

Tecnología de carga adaptativa (APTO): averigua automáticamente el tipo y el tamaño de su batería y lo que necesita, y le ofrece un programa de carga personalizado con la carga más adecuada para su batería.

Pinzas sin polaridad: basta con poner una pinza en cada punto de carga y el CS ONE averiguará automáticamente cuál es el terminal positivo y cuál el negativo.

Detección de células defectuosas: El CS ONE puede saber si su batería no se puede cargar y se lo notificará.

Pantalla fácil de entender: el indicador de cuenta atrás muestra cuándo puede reiniciar su batería y cuánto tiempo falta para que esté completamente cargada

Funciones adicionales: desbloquea programas / funciones adicionales a través de la aplicación CTEK de descarga gratuita:

El modo RECOND restaura la vida de la batería y reacondiciona las baterías descargadas o muy descargadas

WAKE UP baterías de litio con protección de bajo voltaje (UVP) o para devolver la vida a las baterías de plomo-ácido profundamente descargadas (tan bajas como 0V)

El modo "SUPPLY" convierte al CS ONE en una fuente de alimentación de 12V para mantener los ajustes del vehículo en caso de tener que retirar la batería

Ajustes avanzados para supervisar los voltios y los amperios que suministra el cargador

Ajuste del brillo del LED del cargador

Accesorios: Conector de terminal en U de nuevo aspecto para facilitar el acceso a la batería, parachoques de goma protector, soporte de pared y adaptador para la compatibilidad con todos los accesorios CTEK existentes

El CS FREE tiene una garantía de 5 años

Para más información sobre CS ONE, visite www.ctek.com

