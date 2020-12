COMUNICADO: CytoSorbents lanza una campaña internacional para conseguir 100.000 dólares (2)

CytoSorbents Corporation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=849595154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D453944285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcytosorbents.com%252F%26a%3DCytoSorbents%2BCorporation&a=CytoSorbents+Corporation] es una empresa líder en inmunoterapia para cuidados críticos que se especializa en la purificación de la sangre. CytoSorb® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=934651860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D3233512902%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cytosorb.com%252F%26a%3DCytoSorb%25C2%25AE&a=CytoSorb%C2%AE], su producto insignia, cuenta con la aprobación de la Unión Europea y se distribuye 65 países de todo el mundo como un absorbedor extracorpóreo de citoquinas concebido para reducir la "tormenta de citoquinas", también conocida como "síndrome de liberación de citoquinas", algo que de no hacerse causaría inflamación masiva, fallo de órganos y la muerte en enfermedades críticas comunes. Estos son padecimientos donde el riesgo de muerte es extremadamente alto y para los cuales todavía no existen tratamientos eficaces. Hasta la fecha CytoSorb® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=934651860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D3233512902%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cytosorb.com%252F%26a%3DCytoSorb%25C2%25AE&a=CytoSorb%C2%AE] se ha utilizado en los tratamientos a más de 88.000 personas. CytoSorb ha recibido expansiones de etiqueta con el marcado CE para la remoción de bilirrubina (enfermedad hepática), mioglobina (trauma) y ticagrelor y rivaroxabán durante cirugía cardiotorácicas. CytoSorb también ha recibido autorización para uso de emergencia de la FDA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=2880068866&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D3782383418%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fus-fda-grants-cytosorb-emergency-use-authorization-for-use-in-patients-with-covid-19-infection-301039293.html%26a%3DFDA%2BEmergency%2BUse%2BAuthorization&a=autorizaci%C3%B3n+para+uso+de+emergencia+de+la+FDA] en Estados Unidos para su empleo en pacientes del COVID-19 gravemente enfermos con fallo respiratorio inminente o confirmado, en circunstancias definidas. CytoSorb también ha recibido la designacion de terapia innovadora de la FDA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=4151967382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D3396999792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fdevelopment-update-us-fda-grants-breakthrough-designation-to-cytosorb-for-removal-of-ticagrelor-during-cardiopulmonary-bypass-in-emergent-and-urgent-cardiothoracic-surgery-301043326.html%26a%3DFDA%2BBreakthrough%2BDesignation&a=designacion+de+terapia+innovadora+de+la+FDA] para la remoción de ticagrelor en un circuito de bypass cardiopulmonar durante cirugías cardiotorácicas urgentes y de emergencia.

Las tecnologías de purificación de CytoSorbents se basan en cuentas biocompatibles de polímero extremadamente poroso que pueden eliminar activamente sustancias tóxicas de la sangre y otros fluidos corporales mediante la captura porosa y la adsorción superficial. Sus tecnologías han recibido subvenciones sin efecto dilusivo, contratos y otros tipos de financiamiento por aproximadamente $33 millones de DARPA, el Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Instituto Nacional para Corazón, Pulmones y Sangre (NHLBI), el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM), el Ejército de Estados Unidos, el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Comando Material de la Fuerza Aérea (USAF/AFMC) y otros. La empresa cuenta con numerosos productos en fase de desarrollo que se basan en su tecnología exclusiva de purificación de la sangre que está protegida por muchas patentes concedidas por Estados Unidos y otros países, así como por múltiples aplicaciones de patente pendientes, incluso ECOS-300CY(TM), CytoSorb-XL(TM), HemoDefend-RBC(TM), HemoDefend-BGA(TM), VetResQ(TM), K(+)ontrol(TM), ContrastSorb, DrugSorb y otras. Para obtener más información, visite los sitios web de la empresa en www.cytosorbents.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=2553779739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D1596630653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcytosorbents.com%252F%26a%3Dwww.cytosorbents.com&a=www.cytosorbents.com] y www.cytosorb.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=3707752187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D796841810%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cytosorb.com%252F%26a%3Dwww.cytosorb.com&a=www.cytosorb.com] o síganos en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=1421628988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D3249958450%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fcytosorbents%26a%3DFacebook&a=Facebook] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2998552-1&h=1084849049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998552-1%26h%3D608177343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCytoSorbents%26a%3DTwitter&a=Twitter].

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro destinadas a calificar para el estatus de puerto seguro contra responsabilidad según lo establece la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestros planes, objetivos, representaciones y juicios, incluyendo declaraciones relacionadas con nuestras expectativas acerca de la falta de activos, el avance de nuestros ensayos, nuestros planes para comenzar nuevos ensayos, nuestros objetivos de desarrollar y comercializar CytoSorb y el momento del impacto potencial de la COVID-19 en nuestras operaciones e hitos, no son hechos históricos y por lo general se identifican por el uso de términos como "pudiera", "debiera", "podría", "espera", "planea", "prevé", "considera", "estima", "predice", "potencial", "continúa" y palabras similares, aunque algunas declaraciones a futuro se expresan de forma diferente. Usted debe ser consciente de que las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, incluso declaraciones acerca del COVID-19 y nuestros ingresos esperados como resultado del mismo, representan las opiniones y expectativas actuales de la gerencia, pero que nuestros resultados, los eventos y el desempeño reales pudieran diferir materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, pero sin limitarse a, los riesgos analizados en nuestro informe anual en el Formulario 10-K, presentado ante la SEC el 5 de marzo de 2020, las actualizaciones respecto a riesgos que se comunicaron en nuestros informes trimestrales en los Formularios 10-Q, y en los comunicados de prensa y otras comunicaciones para los accionistas divulgadas por nosotros ocasionalmente y en las que se intenta advertir a las partes interesadas acerca de los riesgos y los factores que pudieran afectar nuestro negocio. Le urgimos a que no deposite indebida confianza en cualquiera de tales declaraciones a futuro. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas, más allá de lo que se requiera según las leyes federales sobre títulos valores.

