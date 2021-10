COMUNICADO: Daños de terceros, consumo y testamentos, las consultas más destacadas por Allianz Partners

Las llamadas sobre Daños Causados por Terceros representan el 46% de las consultas legales

El teletrabajo y la nueva normalidad han traído consigo nuevas inquietudes y preguntas cotidianas como: "¿me puedo deducir el coste del ADSL, la luz u otro suministro?", "¿la compensación económica por teletrabajar tributa?" Todo esto se suma a las dudas cotidianas sobre "cómo puedo reclamar a mi vecino una gotera que me ha provocado en el techo de la cocina o del baño", "cómo puedo conocer en detalle las condiciones de un servicio que he adquirido" o incluso, "cómo gestionar un testamento".

De hecho, según el departamento de Asistencia Jurídica de Allianz Partners, las cuestiones relativas a siniestros y reclamaciones son las más comunes, por delante de las relacionadas con despidos, herencias, o divorcios, al contrario de lo que podría creerse al encontrarnos en una situación atípica tras la llegada del Covid a nuestras vidas.

Atendiendo a los datos registrados por la compañía de Seguros y Asistencia, entre las últimas consultas se encontrarían las siguientes cuestiones:

1. Las llamadas sobre 'Daños Causados por Terceros' representan el 46% del flujo de consultas en lo que va de 2021. Se trata de un dato interesante que se puede atribuir a la necesidad de las personas de sentirse seguras ante cualquier situación, sobre todo en aquellas que implican el daño provocado por una persona ajena al círculo cercano de familia o conocidos.

2. Las consultas relacionadas con 'Consumo' ocupa la segunda posición de las llamadas registradas por el departamento de Asistencia Jurídica. Estas dudas atienden principalmente a temas referentes a compras de productos o servicios, que una vez pagados, no fueron recibidos, o no eran lo que el comprador esperaba.Esta situación en particular genera vulnerabilidad, produciendo como respuesta la necesidad de los asegurados por contar con la mejor asesoría posible, y así disponer de las herramientas necesarias para defenderse. La posibilidad de que ocurra algo, y no se maneje la información necesaria, es una de las preocupaciones más importantes.

3. Las consultas relacionadas con 'Testamentos' son el tercer motivo de consulta más común al que el departamento de Asistencia Jurídica en Allianz Partners responde. En términos de cifras, este tipo de llamada ha registrado este año un 47% menos con respecto a 2020; equiparándose al volumen de consultas recibidas en 2019, antes de la pandemia.

Este descenso podría atribuirse al incremento del porcentaje de personas vacunadas tras la pandemia de la Covid-19, lo que ha reducido el riesgo de fallecimiento repentino, haciendo que las personas empiecen a postergar este documento.

La pandemia ciertamente ha sido el punto de inflexión en situaciones que se consideraban predecibles. No solo las consultas por testamentos han disminuido, también lo hecho las de divorcios. Según el Instituto Nacional de Estadística, se registra un descenso del 16% en las separaciones, anulaciones y divorcios, aunque esto también puede ser producto, según a la asociación española de abogados, a los tres meses de paralización que sufrieron los juzgados durante la pandemia. De hecho, el 2020 fue, según la asociación, el año con menos asuntos ingresados en los juzgados desde 1995 conforme a esta cuestión.

Por otro lado, las solicitudes de custodia compartida han aumentado en un 41%, ligado al incremento de separaciones de mutuo acuerdo, lo que agiliza los procesos. La previsión es que a medida que los juzgados vuelvan a la normalidad, las solicitudes vuelvan a los niveles pre-pandemia, y con ello se reajuste el número de consultas en Asistencia.

En cuanto a las consultas por temas mercantiles, penales, y en especial civiles e impago de alquileres, siguen siendo parte de las preocupaciones de todos los colectivos. Estas cuestiones representan cerca del 30% de las consultas realizadas.

Los abogados expertos de Asistencia Jurídica de Allianz Partners atisban un crecimiento importante en las consultas de tipo legal, con incremento también del volumen de llamadas en los próximos meses. En cuanto a la tendencia sobre la contratación de servicios legales, los asesores de Allianz Partners estiman que los clientes demandarán principalmente asistencia en cuestiones relativas a datos globales y de protección de seguridad en Internet, temas regulatorios y de cumplimiento legal, y sobre tarifas, precios y aspectos relativos a la contratación de servicios básicos.

