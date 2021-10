COMUNICADO: DarwinHealth anuncia colaboración científica con Prelude Therapeutics en oncología (2)

La declaración de misión de DarwinHealth es implementar nuevas tecnologías arraigadas en la biología de sistemas para mejorar los resultados clínicos del tratamiento del cáncer. Su tecnología central, el algoritmo VIPER, puede identificar módulos estrechamente unidos de proteínas reguladoras maestras que representan una nueva clase de dianas terapéuticas procesables en el cáncer. La metodología se aplica a lo largo de dos ejes complementarios: en primer lugar, las tecnologías de DarwinHealth apoyan la identificación y validación sistemática de objetivos farmacológicos en un estado más fundamental y profundo de la lógica regulatoria de la célula cancerosa para que nosotros y nuestros socios científicos podamos explotar la acción de próxima generación basada en dependencias y mecanismos tumorales fundamentales y más universales. En segundo lugar, desde una perspectiva de desarrollo y descubrimiento de fármacos, las mismas tecnologías son capaces de identificar objetivos novedosos potencialmente candidatos a fármacos basados en reguladores maestros y moduladores ascendentes de esos objetivos. Aquí es donde el enfoque oncotectural de DarwinHealth, con su énfasis en elucidar y orientar los puntos de control tumorales, proporciona sus soluciones más importantes y hojas de ruta de reposicionamiento para avanzar en el descubrimiento de fármacos contra el cáncer centrados en la precisión y la terapia.Los métodos patentados y basados en medicina de precisión empleados por DarwinHealth están respaldados por un profundo cuerpo de literatura científica escrita por su liderazgo científico, incluyendo el director científico de DarwinHealth, Mariano Álvarez, PhD, quien co-desarrolló la infraestructura computacional crítica de la compañía. Estas estrategias patentadas aprovechan la capacidad de realizar ingeniería inversa y analizar la lógica reguladora y de señalización de todo el genoma de la célula cancerosa, mediante la integración de datos de ensayos en silicio, in vitro e in vivo. Esto proporciona una plataforma de caracterización y descubrimiento de fármacos totalmente integrada diseñada para dilucidar, acelerar y validar trayectorias de desarrollo precisas para activos farmacéuticos, para que se pueda realizar todo su potencial clínico y comercial. Para obtener más información, visite: www.DarwinHealth.com.

Acerca de Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics es una empresa de oncología de precisión en etapa clínica que desarrolla fármacos candidatos innovadores que se dirigen a las vías críticas de las células cancerosas. Los principales productos candidatos de la empresa están diseñados para ser inhibidores orales, potentes y selectivos de PRMT5. El primer candidato clínico de Prelude, PRT543, se encuentra en fase 1 de desarrollo para tumores sólidos avanzados y cánceres mieloides seleccionados. Prelude también avanza PRT811, un segundo inhibidor de PRMT5 optimizado para una alta exposición cerebral, en un ensayo clínico de fase 1 que incluye el glioblastoma multiforme (GBM). La cartera de la empresa también incluye su tercer candidato clínico, PRT1419, un inhibidor de MCL1 disponible por vía oral en el desarrollo de Fase 1 para pacientes con neoplasias hematológicas en recaída/ refractarias, y sus dos candidatos preclínicos más avanzados, PRT2527, un inhibidor de CDK9, y PRT-SCA2, un degradador de proteínas SMARCA2.

Nota de precaución de Prelude Therapeutics con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, que incluyen, entre otros, descubrimiento anticipado, actividades de desarrollo preclínico y clínico, tiempo de disponibilidad y anuncios de resultados clínicos, el momento de la porción de expansión para su ensayo clínico de Fase 1 para PRT543 y PRT811, el momento de las actividades relacionadas con IND para PRT2527 y los beneficios potenciales de los productos candidatos y la plataforma de la Compañía. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, la Compañía no puede garantizar eventos, resultados, acciones, niveles de actividad, desempeño o logros futuros, y el momento y los resultados del desarrollo de la biotecnología y la posible aprobación regulatoria son inherentes incierto. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que las actividades o resultados reales de la Compañía difieran significativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluidos los riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la Compañía para promover sus productos candidatos, el recibo y tiempo de posibles designaciones regulatorias, aprobaciones y comercialización de productos candidatos, el impacto de la pandemia COVID-19 en el negocio de la Compañía, los sitios de ensayos clínicos, la cadena de suministro y las instalaciones de fabricación, la capacidad de la Compañía para mantener y reconocer los beneficios de ciertas designaciones recibidas por candidatos de productos, el momento y los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos, la capacidad de la Compañía para financiar actividades de desarrollo y lograr los objetivos de desarrollo, la capacidad de la Compañía para proteger la propiedad intelectual y otros riesgos e incertidumbres descritos bajo el título "Factores de riesgo" en los documentos de la Compañía archivos de vez en cuando con el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg