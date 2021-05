COMUNICADO: Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por fumar en 2019 (1)

-- Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por fumar en 2019 y el 90% de los nuevos fumadores se vuelven adictos a los 25 años

El número mundial de fumadores sigue aumentando, y el tabaquismo causó casi 8 millones de muertes en 2019, incluida una de cada cinco muertes de hombres.

El 90% de los nuevos fumadores se vuelven adictos a los 25 años; evitar que los adolescentes comiencen a fumar es crucial para cambiar el curso de la epidemia para la próxima generación.

Los países deben cumplir con sus compromisos de adoptar y hacer cumplir políticas efectivas de control del tabaco, incluidos impuestos más altos sobre los productos de tabaco. Prohibir la publicidad del tabaco, incluso a través de las redes sociales, y los entornos libres de humo podría ayudar a prevenir aún más la iniciación a fumar entre los jóvenes.

Aunque la prevalencia mundial estandarizada por edad del tabaquismo disminuyó significativamente entre 1990 y 2019, no se observó un progreso similar para mascar tabaco, con una tasa de consumo ajustada por edad del 25% entre los hombres mayores de 15 años en el sur de Asia.

SEATTLE, 28 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Los datos más completos sobre las tendencias mundiales en el tabaquismo destacan su enorme coste para la salud mundial. La cantidad de fumadores en todo el mundo aumentó a 1.100 millones en 2019, y el tabaquismo causó 7,7 millones de muertes, incluida 1 de cada 5 muertes en hombres en todo el mundo.

De particular preocupación son las tasas persistentemente altas de tabaquismo entre los jóvenes, y más de la mitad de los países del mundo no muestran ningún progreso en la reducción del tabaquismo entre los jóvenes de 15 a 24 años. El 89% de los nuevos fumadores se vuelven adictos a los 25 años. Proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina durante este período crítico será crucial para eliminar el consumo de tabaco entre la próxima generación.

Utilizando datos de 3.625 encuestas representativas a nivel nacional, los tres nuevos estudios publicados en The Lancet y The Lancet Public Health por la colaboración Global Burden of Disease, dirigida por el Institute for Health Metrics and Evaluation, proporcionan estimaciones globales sobre la prevalencia del tabaquismo en 204 países en hombres y mujeres de 15 años o más, incluida la edad de inicio, enfermedades asociadas y riesgos entre fumadores actuales y exfumadores, así como el primer análisis de las tendencias mundiales en el consumo de tabaco de mascar.

Publicado antes del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), los autores piden a todos los países que adopten y apliquen con urgencia un paquete integral de políticas basadas en evidencia para reducir la prevalencia del consumo de tabaco y prevenir la iniciación, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

"El tabaquismo es un factor de riesgo importante que amenaza la salud de las personas en todo el mundo, pero el control del tabaco es lamentablemente insuficiente en muchos países del mundo. La persistencia alta prevalencia del tabaquismo entre los jóvenes en muchos países, junto con la expansión de nuevos productos de tabaco y nicotina, destacar una necesidad urgente de redoblar el control del tabaco. Si una persona no se convierte en un fumador habitual a los 25 años, es muy poco probable que se convierta en fumador. Esto presenta una ventana de oportunidad crítica para las intervenciones que pueden evitar que los jóvenes comiencen a fumar y mejorar su salud por el resto de sus vidas", comentó la profesora Emmanuela Gakidou, autora principal del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Seattle, Washington. [1]

El creciente número de fumadores pone de relieve la ardua batalla en el control mundial del tabaco

Desde 1990, la prevalencia mundial del tabaquismo entre los hombres disminuyó en un 27,5% y en un 37,7% entre las mujeres. Sin embargo, 20 países vieron aumentos significativos en la prevalencia entre los hombres y 12 vieron aumentos significativos entre las mujeres.

En la mitad de los países, las reducciones en la prevalencia no han seguido el ritmo del crecimiento de la población y el número de fumadores actuales ha aumentado. Los diez países con el mayor número de fumadores de tabaco en 2019, que en conjunto comprenden casi dos tercios de la población mundial de fumadores de tabaco, son China, India, Indonesia, Estados Unidos, Rusia, Bangladesh, Japón, Turquía, Vietnam y Filipinas; y uno de cada tres fumadores de tabaco (341 millones) vive en China.

En 2019, el tabaquismo se asoció con 1,7 millones de muertes por cardiopatía isquémica, 1,6 millones de muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1,3 millones de muertes por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, y casi 1 millón de muertes por accidente cerebrovascular. Estudios anteriores han demostrado que al menos uno de cada dos fumadores a largo plazo morirá por causas directamente relacionadas con el tabaquismo y que los fumadores tienen una esperanza de vida media diez años menor que los que nunca han fumado.

Aproximadamente el 87% de las muertes atribuibles al tabaquismo se produjeron entre fumadores actuales. Solo el 6% de las muertes mundiales atribuibles al consumo de tabaco se produjeron entre personas que habían dejado de fumar al menos 15 años antes, lo que destaca los importantes beneficios para la salud de dejar de fumar.

En 2019 se consumieron 7,4 billones de equivalentes de cigarrillos de tabaco (la combinación de productos de tabaco ahumado incluye cigarrillos manufacturados, cigarrillos enrollados a mano, puros, puritos, pipas, shisha y productos regionales como bidis y kreteks), lo que equivale a 20.300 millones por día en todo el mundo. Los países con el mayor consumo por persona se encuentran principalmente en Europa. A nivel mundial, uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres fumadoras consumen 20 o más equivalentes de cigarrillos por día.

15--24 años: una ventana crítica para cambiar el curso de la epidemia de tabaquismo

"Los estudios biológicos y de comportamiento sugieren que los jóvenes son particularmente vulnerables a la adicción, y dado que las altas tasas de abandono siguen siendo difíciles de alcanzar en todo el mundo, la epidemia de tabaquismo continuará en los próximos años a menos que los países puedan reducir drásticamente el número de nuevos fumadores que comienzan cada año. Con nueve de cada diez fumadores que comienzan antes de los 25 años, asegurarse de que los jóvenes permanezcan libres de humo hasta mediados de los 20 resultará en reducciones radicales en las tasas de tabaquismo para la próxima generación", indicó Marissa Reitsma, autora principal de los estudios sobre el tabaquismo, IHME. [1]

En 2019, se estimaba que había 155 millones de fumadores de entre 15 y 24 años, lo que equivale al 20,1% de los hombres jóvenes y al 5,0% de las mujeres jóvenes a nivel mundial.

Dos tercios (65,5%) de todos los fumadores actuales empezaron a fumar a los 20 años y el 89% de los fumadores empezaron a fumar a los 25 años. Esto destaca una ventana de edad crítica durante la cual las personas desarrollan adicción a la nicotina y la transición para convertirse en fumadores establecidos.

En 12 países y territorios en 2019, más de uno de cada tres jóvenes eran fumadores actuales, incluidos Bulgaria, Croacia, Letonia, Francia, Chile, Turquía y Groenlandia, así como cinco islas del Pacífico.

A nivel mundial, la prevalencia del tabaquismo entre los jóvenes disminuyó entre 1990 y 2019 tanto entre los hombres jóvenes (-32,9%) como entre las mujeres jóvenes (-37,6%). El progreso varió entre los países y solo 81 lograron una disminución significativa en la prevalencia entre los jóvenes. Más de la mitad de los países no registraron cambios.

