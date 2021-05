COMUNICADO: Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por fumar en 2019 (3)

En un comentario relacionado, Alan Blum y Ransome Eke, de la Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Estados Unidos (que no participaron en el estudio) escribieron: "Cómo abordar la pandemia mundial de tabaquismo se ha convertido en un dilema perpetuo. Control del tabaco, término adoptado por la academia de la década de 1990 para mantener a distancia el activismo radical de base contra el tabaquismo sigue inmersa en una investigación descriptiva que genera datos para respaldar las políticas destinadas a reducir el tabaquismo. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, el control de los mosquitos, el vector (la industria tabacalera) sobrevive y prospera. Y, como un virus mutante, se adapta a los intentos legislativos y reglamentarios de obstaculizar la venta, la promoción y el uso de sus productos. Los impuestos o los impuestos al pecado no son necesariamente la política de control del tabaco más eficaz, pero decirlo conlleva el riesgo de burla. Los impuestos al cigarrillo podrían fijarse lo suficientemente alto como para aplastar a la industria tabacalera, pero ningún gobierno llegará tan lejos. Dependen de estos ingresos para reducir el déficit y para otras cosas además de frenar el tabaquismo... La industria tabacalera sigue siendo el principal obstáculo para el control del tabaco. Los fabricantes de cigarrillos de propiedad estatal —en particular, el monopolio del tabaco de China en el mercado de cigarrillos más grande del mundo— plantean un desafío enorme para la salud pública. Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea, Suiza y Suecia, entre otros países, también albergan poderosas empresas tabacaleras... Cualquier esperanza de poner fin a la pandemia del tabaco radica en el compromiso de cada profesional de la salud para prevenir el tabaquismo, dejar de fumar e incidir en la prevención como la máxima prioridad". NOTAS A LOS REDACTORES

La investigación fue financiada por Bloomberg Philanthropies y la Bill & Melinda Gates Foundation.

[1] Cita directa del autor direct from author and cannot be found in the text of the Article.

