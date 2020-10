COMUNICADO: Davido, revela las rutas de inspiración detrás de su último álbum 'A Better Time'

-El cantanteAfrobeats, Davido, revela las rutas de inspiración detrás de su último álbum 'A Better Time' Davido da un vistazo a su proceso creativo detrás de la realización de su más reciente álbum 'A Better Time', como parte de la serie Routes of Inspiration LONDRES, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Una nueva y exclusiva película del artista de Afrobeats, Davido, comparte momentos únicos de inspiración, en colaboración con Vype, antes del lanzamiento del nuevo álbum del artista 'A Better Time' que se estrena el 30 de octubre.

-El cantanteAfrobeats, Davido, revela las rutas de inspiración detrás de su último álbum 'A Better Time' Davido da un vistazo a su proceso creativo detrás de la realización de su más reciente álbum 'A Better Time', como parte de la serie Routes of Inspiration LONDRES, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Una nueva y exclusiva película del artista de Afrobeats, Davido, comparte momentos únicos de inspiración, en colaboración con Vype, antes del lanzamiento del nuevo álbum del artista 'A Better Time' que se estrena el 30 de octubre. La película, que está disponible exclusivamente en Vype YouTube, sigue a Davido, que nació en Atlanta, Estados Unidos pero se crió en Lagos, en su búsqueda de inspiración mientras regresa a casa a Lagos, Nigeria para crear su nuevo álbum. El contenido exclusivo forma parte de Routes of Inspiration, una serie de Vype que explora cómo la inspiración llega a los profesionales del mundo creativo. Para Davido, su ciudad natal Lagos es su ruta de inspiración. Tras la cancelación de eventos de entretenimiento en vivo en todo el mundo, la campaña fue creada para dar a artistas y fans una nueva forma de conectarse. Los fans también pueden visitar Vype Instagram para tener la oportunidad de ganar mercancía imprescindible como parte de la asociación exclusiva con COMPLEX. La película sigue el proceso creativo de Davido, incluyendo escribir y grabar algunas de las canciones más grandes de su nuevo álbum. En el contenido exclusivo, Davido revela que su inspiración está fuertemente influenciada por su entorno, ya sean amigos, familiares o la comunidad más amplia de Lagos. La película cuenta con Davido con amigos y familiares, así como colaboradores de álbumes como Nas y Mayorkun. Davido comparte cómo surgió su nuevo álbum; "La pandemia tuvo mucho que ver con ello porque estaba de gira, y tenía que parar. Si estuviera de gira, no estoy seguro de haber tenido tiempo de grabar realmente, pero estando en Lagos, en casa, estaba grabando y grabando tantas canciones y terminó siendo muy bueno. Tardé alrededor de dos o tres meses, pero cuando empecé a grabarlo, no tenía ningún plan, sólo quería divertirme con ello." Routes of Inspiration cuenta con conversaciones íntimas con artistas y músicos sobre cómo encuentran inspiración con una serie de espectáculos íntimos de música en vivo. Compartiendo experiencias y tocando canciones de resiliencia y esperanza, esta serie gratuita está diseñada para inspirar formas creativas de conectarse mientras está en casa. La primera serie de actuaciones se lanzó en marzo, poco después de que se impusieran restricciones de confinamiento en todo el mundo, llegando a más de 350.000 fans de todo el mundo. Davido se ha convertido en un artista de Afrobeats encabezando las listas de éxito, con su éxito de ruptura 'Fall' pasando un récord de 21 semanas en la lista Mainstream R&B/HipHop de Billboard, además de ser la canción nigeriana más vista en YouTube con 170 millones de visitas y sumando. Davido ha ganado más de 30 premios a nivel internacional, incluyendo dos MTV European Music Awards y es el primer artista africano en agotar el O2 London (donde fue presentado en el escenario por Idris Elba). La película se presenta antes del lanzamiento del nuevo álbum de Davido, 'A Better Time'. "Poder ver el pensamiento creativo de Davido detrás de su álbum es inspirador en sí mismo. Nos sentimos privilegiados de haber podido trabajar con Davido en esto y esperamos que allane el camino para que más artistas tomen la iniciativa y muestren sus Routes of Inspiration" dijo Elly Criticou, Vapour Category Director, BAT. 