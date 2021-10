COMUNICADO: DAZN y YouTube lanzan la cobertura de la UEFA Women's Champions League en directo en todo el mundo (1)

Los aficionados podrán ver los 61 partidos en DAZN y de forma gratuita en el canal de YouTube de DAZN a partir del inicio de la fase de grupos mañana 5 de octubre

LONDRES, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Con el inicio oficial de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League, la plataforma global de streaming deportivo y emisora anfitriona DAZN, junto con su socio YouTube, están encantados de comenzar la cobertura en directo para los aficionados de todo el mundo, marcando el inicio oficial del histórico acuerdo multianual anunciado a principios de este año. Desde mañana 5 de octubre hasta la final en mayo, los 61 partidos estarán disponibles en directo en DAZN y de forma gratuita en todo el mundo en el nuevo canal de YouTube de la UEFA Women's Champions League de DAZN.

Como es la primera vez que la UEFA ha centralizado todos los partidos de la Women's Champions League, a través de la asociación con DAZN y YouTube, los aficionados podrán por fin seguir todos los partidos, a lo largo de toda la temporada, en todo el mundo, en un solo lugar, de forma gratuita, haciendo que el mejor fútbol femenino sea más fácil de ver que nunca. Este tipo de disponibilidad y exposición universales son necesarias desde hace mucho tiempo y son esenciales para el crecimiento de la competición y para garantizar que el fútbol femenino en general se convierta en la corriente principal, donde debe estar.

"Estoy encantada con esta asociación. Que la gente tenga acceso a nuestros partidos dondequiera que esté es un gran paso en la dirección correcta, que en mi opinión debería haberse producido hace mucho tiempo. Y viendo el contenido que DAZN está planeando, para poner el foco en las jugadoras y las historias en todos los lugares, también llevará las cosas al siguiente nivel", dijo Ada Hegerberg, máxima goleadora de la historia de la UEFA Women's Champions League, superestrella del Olympique Lyonnais, y la primera embajadora mundial de fútbol femenino de DAZN de una temporada, que está mirando hacia un esperado regreso pronto. "La UEFA Women's Champions League está muy cerca y no puedo esperar a que empiece esta temporada para mostrar al mundo de qué estamos hechas."

Sobre la base de un compromiso duradero con el deporte femenino y la misión a largo plazo de hacer crecer el juego de las mujeres, DAZN ahora también ha revelado su contenido inicial, la cobertura de la transmisión, el talento y los planes sociales que traerán aún más visibilidad a las jugadoras, los clubes y la propia competencia de élite.

Serie "We All Rise" – Más historias en profundidad

El contenido de debut en el canal de YouTube de la UEFA Women's Champions League de DAZN fue "We ALL Rise With More Eyes" – una película de campaña que transmite la inquebrantable creencia de la marca en el efecto dominó que tendrá una mayor visibilidad para llevar la competición femenina a nuevas cotas. Basándose en esto y en la misión compartida con la UEFA y YouTube de convertir a más atletas en nombres conocidos e inspirar a la próxima generación de jugadoras, DAZN presenta la siguiente entrega de "We All Rise": una serie especial de seis partes que arrojará luz sobre el fútbol femenino en seis influyentes ciudades europeas, desde las bases y la comunidad local hasta el propio juego profesional.

Cada semana de la fase de grupos, DAZN estrenará un nuevo episodio de corta duración en el descanso de todos los partidos, en el que aparecerá una mezcla variada de habitantes de cada ciudad, incluyendo futbolistas profesionales, entrenadores, jugadores de base, clubes, funcionarios locales y más. En conjunto, sus voces únicas y sus poderosas experiencias convergen para contar la historia de primera mano de la rica historia del juego en esa ciudad y revelar cómo - finalmente - el fútbol femenino está en alza.

La gira de seis ciudades comenzará en el Reino Unido, con el primer episodio "We All Rise: London" que se estrenará mañana y que incluirá entrevistas con miembros del equipo inglés Dulwich Hamlet, el club de fútbol femenino comunitario Hackney Laces, la primera mujer musulmana árbitro de fútbol de Gran Bretaña, JJ Roble, el antiguo entrenador del equipo femenino del Arsenal, Vic Akers O.B.E., el alcalde de Londres, Sadiq Khan, jugadores estrella y leyendas como Katie Chapman, y mucho más.

A continuación, el viaje narrativo viaja a Francia con "We All Rise: Paris"; este segundo episodio estará protagonizado por la futbolista de estilo libre y miembro de Common Goal Lisa Zimouche, la jugadora del PSG Kadidiatou Diani, la prometedora de la Academia del PSG Laurina Fazer, la leyenda del PSG y miembro de Common Goal Arianna Criscione, el colectivo de mujeres musulmanas de fútbol Les Hijabeuses, el equipo de fútbol femenino amateur inclusivo Cacahuètes, y más. Tras su estreno en televisión, cada episodio estará disponible individualmente para que los aficionados puedan verlo tanto en DAZN como en YouTube.

Game of the Week – Más cobertura

Continuando con la exhibición de lo mejor del fútbol femenino a lo largo de toda la UEFA Women's Champions League, DAZN también viajará a una ciudad diferente cada semana para su Game of The Week oficial - dando a los espectadores en DAZN y en YouTube una mirada cercana y personal a todos los aspectos del juego. El Game of the Week será presentado por un grupo rotativo de rostros icónicos del fútbol y del mundo del deporte y el entretenimiento en general y, más allá de la acción en vivo, llevará a los espectadores dentro y fuera del campo, así como entre bastidores con sus jugadores favoritos.

El primer Game of the Week será el Barcelona contra el Arsenal, el 5 de octubre, y el segundo será el Juventus contra el Chelsea, el 13 de octubre, y ambos contarán con un equipo de presentación de primera categoría que pronto se desvelará.

Equipo de talentos en emisión: más experiencia y alcance

Antes de que la transmisión en vivo comience mañana, DAZN se enorgullece de haber reunido el mayor equipo de transmisión jamás reunido para cubrir el fútbol femenino para una sola emisora, incluyendo docenas de comentaristas profesionales de todo el mundo, desde ex jugadores hasta los más grandes nombres de la transmisión de fútbol en Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Portugal y Ucrania.

Con esta histórica plantilla de árbitros de fútbol femenino, DAZN garantizará que todos los partidos de la temporada estén disponibles para el público de todo el mundo en hasta tres idiomas: 1. el idioma del equipo local, 2. el idioma del equipo visitante y 3. si no está ya cubierto, inglés. Esto supone una primicia en la historia de la UEFA Women's Champions League, ya que nunca antes los partidos habían estado disponibles en tantos idiomas para los aficionados de todo el mundo, y por lo tanto es otro paso importante para aumentar el número de aficionados potenciales y hacer crecer la competición en general.

La nueva alineación de talentos de DAZN incluye nombres tan reconocidos como:

Pien Meulensteen (Inglaterra): Profesional de la radiodifusión deportiva y del fútbol femenino que trabaja actualmente con Manchester United TV, Premier League Productions y BBC Radio.

Romain Balland (Francia): Periodista de fútbol femenino de larga trayectoria y presentadora de fútbol femenino de Eurosport desde 2014.

