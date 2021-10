COMUNICADO: DAZN y YouTube lanzan la cobertura de la UEFA Women's Champions League en directo en todo el mundo (2)

Sandra Riquelme (España): Ex futbolista profesional y actual comentarista de Vamos en Movistar y presentadora del canal de fútbol femenino El Patio en YouTube.Pierluigi Pardo (Italia): Legendario veterano de transmisiones considerado universalmente como "la" voz del fútbol en Italia.

Verena Schweers (Alemania): Ex estrella del Bayern de Múnich y del Wolfsburg, así como jugadora de la selección alemana.

Social – Más fútbol sin pausa

Más allá de la transmisión, DAZN también se compromete a mantener a los aficionados en el pulso de todo el fútbol con un flujo constante de contenido social que muestra la amplitud y profundidad del juego femenino:

En YouTube, los aficionados pueden esperar cientos de piezas de contenido no en vivo anualmente, incluyendo los aspectos más destacados sin parar con todos los jugadores, clubes y goles de la temporada. Además, una biblioteca de contenidos en constante crecimiento incluirá la nueva serie "We All Rise", clips del Game of the Week, entrevistas y perfiles de jugadores, resúmenes de los mejores momentos de los equipos y de los mejores goles, una nueva serie "This Is" que ayudará a los aficionados a conocer a cada equipo de la competición, y mucho más.

Tanto en Instagram como Twitter, @DAZNfootball ofrecerá a la audiencia mundial de fútbol los mejores relatos, resúmenes, clips, momentos y reacciones en torno al deporte rey, cubriendo lo mejor del fútbol -y punto- con el fútbol femenino y masculino por igual en un solo canal en ambas plataformas.

Cerrar la brecha del deporte femenino: más medidas para el sector

Un nuevo informe de investigación global publicado hoy por DAZN y The Female Quotient subraya la visión y la misión que hay detrás del acuerdo y los planes de asociación de la UEFA Women's Champions League. El informe, titulado ""The Coverage Gap", incluye nuevos datos de ocho países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España, que revelan las principales conclusiones sobre la falta de cobertura regular del deporte femenino (cobertura definida aquí como emisión, noticias y redes sociales), cómo esto se traduce para los consumidores en barreras continuas para la audiencia y por qué es fundamental una mayor visibilidad para reducir y cerrar la brecha.

El informe completo puede verse y descargarse AQUÍ. Las principales conclusiones son las siguientes:

El 64% de los consumidores dicen que no ven los deportes femeninos porque no saben lo suficiente sobre los atletas y los equipos, no tienen tantas oportunidades de verlos o no saben dónde pueden ver los partidos disponibles.

Hay una diferencia del 30% entre los aficionados al deporte masculino (93%) y los que ven el deporte femenino (sólo 63%).

La escasa promoción de los eventos, las disparidades en la transmisión y la falta de cobertura y narración constante en los medios de comunicación y en las redes sociales crean una importante barrera para la audiencia.

Para cerrar la brecha y hacer crecer aún más este deporte, DAZN y sus socios, la UEFA y YouTube, invitan a las principales partes interesadas de la industria a comprometerse a facilitar a los aficionados la sintonía y el seguimiento constante, aumentando la visibilidad y la cobertura del fútbol femenino y del deporte femenino en general con la misma amplitud y profundidad que se ve indefectiblemente en el deporte masculino.

Porque más lleva a más, y todos nos levantamos con más ojos.

La UEFA Women's Champions League, comienza mañana con el enfrentamiento entre las 16 mejores jugadoras europeas en busca de la gloria del campeonato, en directo en DAZN y en YouTube. El calendario completo está a continuación (todos los horarios están en CEST) y puede conocer más sobre toda la competición AQUÍ.

Jornada 1

Martes, 5 de octubre

Hoffenheim vs HB Køge (18:45), Häcken vs Lyon (18:45)

Barcelona vs Arsenal (21:00), Benfica vs Bayern München (21:00)

Miércoles, 6 de octubre

Servette vs Juventus (18:45), WFC Kharkiv vs Real Madrid (18:45)

Chelsea vs Wolfsburg (21:00), Breidablik vs Paris Saint-Germain (21:00)

Jornada 2

Miércoles, 13 de octubre

Wolfsburg vs Servette (18:45), Paris Saint-Germain vs WFC Kharkiv (18:45)

Juventus vs Chelsea (21:00), Real Madrid vs Breidablik (21:00)

Jueves, 14 de octubre

HB Køge vs Barcelona (18:45), Bayern München vs Häcken (18:45)

Arsenal vs Hoffenheim (21:00), Lyon vs Benfica (21:00)

Jornada 3

Martes, 9 de noviembre

Servette vs Chelsea (18:45), WFC Kharkiv vs Breidablik (18:45)

Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00), Juventus vs Wolfsburg (21:00)

Miércoles, 10 de noviembre

Barcelona vs Hoffenheim (18:45), HB Køge vs Arsenal (18:45)

Benfica vs Häcken (21:00), Lyon vs Bayern München (21:00)

Jornada 4

Miércoles, 17 de noviembre

Hoffenheim vs Barcelona (18:45), Häcken vs Benfica (18:45)

Bayern München vs Lyon (21:00), Arsenal vs HB Køge (21:00)

Jueves, 18 de noviembre

Wolfsburg vs Juventus (18:45), Breidablik vs WFC Kharkiv (18:45)

Real Madrid vs Paris Saint-Germain (21:00), Chelsea vs Servette (21:00)

Jornada 5

Miércoles, 8 de diciembre

Servette vs Wolfsburg (18:45), WFC Kharkiv vs Paris Saint-Germain (18:45)

Chelsea vs Juventus (21:00), Breidablik vs Real Madrid (21:00)

Jueves, 9 de diciembre

HB Køge vs Hoffenheim (18:45), Häcken vs Bayern München (18:45)

Arsenal vs Barcelona (21:00), Benfica vs Lyon (21:00)

Jornada 6

Miércoles, 15 de diciembre

Bayern München vs Benfica (18:45), Lyon vs Häcken (18:45)

Barcelona vs HB Køge (21:00), Hoffenheim vs Arsenal (21:00)

Jueves, 16 de diciembre

Real Madrid vs WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain vs Breidablik (18:45)

Juventus vs Servette (21:00), Wolfsburg vs Chelsea (21:00)

Tras la fase de grupos, los cuartos de final tendrán lugar en marzo, las semifinales en abril y el partido final del campeonato en mayo.

