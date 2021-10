COMUNICADO: DAZN y YouTube lanzan la cobertura de la UEFA Women's Champions League en directo en todo el mundo (3)

Acerca de The Female Quotient (The FQ)Cambiando la ecuación. Cerrando las brechas. Impulsado por las ideas, las ambiciones, las innovaciones y la empatía de una red de 50.000 mujeres trabajadoras de todo el mundo, The FQ es un esfuerzo global de colaboración para eliminar la brecha de género. Aunque está dirigido por mujeres, líderes comprometidos e inspirados se unen a esta empresa colectiva. La diversa combinación de eventos en vivo, foros en línea, investigación personalizada, medios de comunicación y servicios de asesoramiento empresarial de The FQ identifica los retos, aflora las estrategias efectivas, forja redes poderosas y, en última instancia, desencadena un progreso medible. Para más información, visite: www.thefemalequotient.com.

