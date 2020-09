COMUNICADO: DealCloud amplía su presencia en la region nórdica (1)

-DealCloud amplía su presencia en la region nórdica y añade diez nuevos clientes de capital privado en la región

Las empresas responden a las presiones externas adoptando la digitalización para impulsar una temporada de negociación exitosa

LONDRES, 30 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- DealCloud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=360245541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D1419640801%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dealcloud.com%252F%26a%3DDealCloud&a=DealCloud], proveedor de acuerdo de una sola fuente [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=3482603872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D1775574068%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F03%252F31%252Fhow-creating-a-single-source-of-truth-enhances-firm-wide-efficiency%252F%26a%3Dsingle-source&a=una+sola+fuente], relación y solución de gestión de empresas para empresas de mercados de capital, anunció hoy el crecimiento de su negocio nórdico con 10 nuevos clientes en la región, incluyendo firmas líderes como Argentum Asset Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=1122401186&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D3133916441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F08%252F28%252Fargentum-chooses-dealcloud%252F%26a%3DArgentum%2BAsset%2BManagement&a=Argentum+Asset+Management], GRO Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=2957479996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D1079779991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F02%252F12%252Fgro-capital-selects-dealcloud-to-support-digitalization-of-operations%252F%26a%3DGRO%2BCapital&a=GRO+Capital], FIH Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=4050567445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D2389177906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2019%252F11%252F22%252Ffih-partners-selects-dealcloud%252F%26a%3DFIH%2BPartners&a=FIH+Partners], FSN Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=1711388333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D3546787439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F09%252F15%252Ffsn-capital-selects-dealcloud%252F%26a%3DFSN%2BCapital&a=FSN+Capital], Intera Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=3925822067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D314058526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F06%252F09%252Fintera-partners-deploys-dealcloud-to-support-digitalization-of-key-business-processes%252F%26a%3DIntera%2BPartners&a=Intera+Partners], Nordea Asset Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=2657907159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D1905110525%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F09%252F17%252Fnordea-chooses-dealcloud%252F%26a%3DNordea%2BAsset%2BManagement&a=Nordea+Asset+Management], y Summa Equity [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=3160099353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D1993449853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252F2020%252F09%252F10%252Fsumma-equity-chooses-dealcloud%252F%26a%3DSumma%2BEquity&a=Summa+Equity].

Los clientes comparten comentarios sobre el valor añadido que están viendo, utilizando la plataforma DealCloud:

-- "GRO Capital ha seleccionado DealCloud como el mejor sistema para apoyar la digitalización de nuestras operaciones", dijo Lars Dybkjær, socio administrativo en GRO Capital. "Estamos muy satisfechos tanto con el proceso de implementación como con la fuerte funcionalidad del sistema y está claro que DealCloud tiene profunda experiencia en el sector PE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=359563163&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D2280278 229%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252Fmarkets%252Fprivate-equi ty%252F%26a%3DPE%2Bsector%2Bexpertise&a=experiencia+en+el+sector+PE]". -- "DealCloud fue la elección natural para nosotros debido a su plataforma flexible y enfoque en la industria de los mercados de capital", dijo Christian B. Jensen de Argentum Asset Management. "La plataforma DealCloud mejorará la eficiencia en nuestros procesos existentes a través de una solución personalizada a nuestras necesidades, al mismo tiempo que nos permitirá ejecutar análisis más avanzados en nuestros conjuntos de datos". -- "Estamos encantados de asociarnos con DealCloud", dijo Christian Melby de Summa Equity. "Nuestro equipo eligió esta plataforma ya que es una de las ofertas CRM más sólidas y completas para el capital privado en el mercado hoy en día. Esperamos con interés la implementación y la racionalización de nuestros procesos de inversión". -- "La flexibilidad y simplicidad de DealCloud es asombrosa", dijo Christopher Conradi, CDO en FSN Capital. "Queríamos un sistema que ayudara a digitalizar nuestros procesos, pero que siguiera siendo lo suficientemente flexible como para adaptarnos y crecer a medida que evolucionamos, no al revés. También fue clave que pudiéramos encontrar un equipo de implementación que conociera nuestra industria, y supiera qué mejores prácticas debemos cumplir. Después de una evaluación exhaustiva, encontramos DealCloud para ser el mejor ajuste para satisfacer nuestros requisitos. Después de una breve fase de implementación, ya estamos viendo beneficios importantes. Ahora podemos ver información a la que antes no teníamos acceso, podemos ajustar cómo dedicamos nuestro tiempo de abastecimiento y, finalmente, tenemos un repositorio central que no encarcela nuestros datos. Se siente como si nos hubieran dado un superpoder".

Mike Santos, vicepresidente de desarrollo del cliente para DealCloud en la region EMEA, puso estas nuevas asociaciones en perspectiva. "El polvo seco está en máximos casi récord en los mercados de capital, lo que impulsa una mayor competencia. Las empresas con visión de futuro están respondiendo mejorando las operaciones internas para diferenciarse, atraer nuevos acuerdos y crear una temporada exitosa de negociación", dijo Santos. "Según los resultados de nuestra reciente Dealmaker Pulse Survey [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=1785805722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D2422030551%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdealcloud.com%252Fpulse%252F%26a%3DDealmaker%2BPulse%2BSurvey&a=Dealmaker+Pulse+Survey], la tecnología es el motor más importante en la capacidad del negociador para moverse rápidamente, mantenerse organizado y seguir siendo competitivo en los mercados de capital privados de hoy en día".

Para promover su compromiso con la región, DealCloud patrocinará el próximo Nordic Private Equity Forum [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931123-1&h=1171199879&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931123-1%26h%3D760345259%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scc.org.uk%252Fevents%252Flist%252Fnordic-private-equity-forum%252F%26a%3DNordic%2BPrivate%2BEquity%2BForum&a=Nordic+Private+Equity+Forum] el 29 de octubre de 2020.

