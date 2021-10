COMUNICADO: Debate de la sesión de apertura del quinto aniversario de FII centrado en invertir en la humanidad

-- La sesión de apertura del evento del quinto aniversario de la FII fue una 'reunión de la junta' en vivo de 90 minutos con líderes empresariales de alto perfil de Asia, África, Europa y Estados Unidos.

-- Los asistentes a FII incluyen presidentes, primeros ministros, ejecutivos corporativos, expertos, innovadores y medios de comunicación que se reúnen para explorar soluciones para los desafíos de la sociedad y comprometerse con su realización.

RIAD, Arabia Saudí, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El quinto aniversario de la Iniciativa de Inversión Futura (FII) se inauguró con una reunión de la junta en vivo en la que participaron directores ejecutivos, inversores y formuladores de políticas líderes a nivel mundial que debatieron sobre la mejor manera de invertir en la humanidad.

La sesión de apertura del primer día de FII se tituló 'The Board of Changemakers: Investing for Impact'. La reunión fue moderada por el presentador de CNN Richard Quest, a quien se unieron líderes empresariales de alto perfil de África, Europa y Estados Unidos, incluido H.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, consejero delegado y director general de Mubadala Investment Company, Stephen A. Schwarzman, presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone y Ray Dalio, fundador, copresidente y codirector de TI de Bridgewater Associates, LP. Debatieron las formas en que la comunidad financiera mundial puede unirse para invertir en la humanidad.

El consejero delegado de FII Institute, Richard Attias, comentó que la reunión de la junta en vivo fue un evento extra especial para FII. "Fue una reunión de la junta en vivo muy singular. La FII organizó esta 'reunión' especial en vivo sobre formas prácticas y viables de invertir en la humanidad. Esto preparó el escenario para tres días de debate vibrante y toma de decisiones diseñadas para ayudar a transformar el futuro de la humanidad".

A la reunión de la junta asistieron:

S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, consejero delegado y director gerente, Mubadala Investment Company (EAU)

Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del grupo Banco Santander S.A. (España)

Ray Dalio, fundador, copresidente y codirector de TI, Bridgewater Associates, LP (Estados Unidos)

Larry Fink, presidente y consejero delegado, BlackRock, Inc. (Estados Unidos)

Doctor Patrice Motsepe, fundador, African Rainbow Capital (Sudáfrica)

Stephen A. Schwarzman, presidente, consejero delegado y cofundador, Blackstone (Estados Unidos)

David M. Solomon, presidente y consejero delegado, The Goldman Sachs Group (Estados Unidos)

Acerca del FII Institute

FII Institute es una fundación mundial sin ánimo de lucro con una rama de inversión y un programa: Impacto en la Humanidad. Comprometidos con los principios ESG, fomentamos las mentes más brillantes y transformamos las ideas en soluciones del mundo real en cinco áreas de interés: IA y Robótica, Educación, Sanidad y Sostenibilidad.

Estamos en el lugar adecuado en el momento oportuno: cuando los responsables de la toma de decisiones, los inversores y una generación de jóvenes comprometidos se unen en la aspiración, con energía y listos para el cambio. Aprovechamos esa energía en tres pilares -PENSAR, CAMBIAR, ACTUAR- e invertimos en las innovaciones que marcan la diferencia a nivel mundial.

Únase a nosotros para poseer, co-crear y actualizar un futuro más brillante y sostenible para la humanidad. www.fii-institute.org

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1670917/THE_BOARD_OF_CHANGEMAKERS.jpg