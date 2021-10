COMUNICADO: "Le Défilé L'Oréal Paris" Realizo Una Declaracion De Intenciones Con Su Desfile Público

"Le Défilé L'Oréal Paris" Realizo Una Declaracion De Intenciones Con Su Desfile Público En El Simbólico Parvis Des Droits De L'Homme, Transformado Para La Ocasión En Parvis Des Droits De L'Homme Et De La Femme

26 portavoces, 19 diseñadores participantes y 20 artistas han participado en el desfile que se ha emitido en más de 30 países y que invita a hombres y mujeres de todo el mundo a "levantarse" contra el acoso callejero

PARIS, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 3 de octubre, L'Oréal Paris ha defendido los derechos de las mujeres en la pasarela, rindiendo homenaje a una visión empoderada e inclusiva de la belleza. Como partner oficial de la Semana de la Moda de París, la marca ha organizado su desfile de 2021, público y abierto a todo el mundo, en la Explanada de los Derechos del Hombre: un lugar simbólico de París donde se adoptó por primera vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El desfile ha sido una oda al empoderamiento de la mujer y a la diversidad, en consonancia con el programa mundial de la marca, "Stand Up Contra el Acoso Callejero", cuyo objetivo es educar al público sobre cómo luchar contra el acoso callejero y empoderar a las mujeres a que caminen sin miedo. En el contexto del 50º aniversario del inspirador eslogan de L'Oréal Paris, "Porque yo lo valgo", este audaz enfoque es una poderosa declaración feminista sobre el valor individual, además de, una expresión del compromiso de la marca de apoyar a todas las mujeres del mundo.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:https://www.multivu.com/players/uk/8962951-le-defile-loreal-paris-bold-statement-with-public-runway-show/

Defender los Derechos de la Mujer en la pasarela

Este año, Le Défilé L'Oréal Paris se ha alejado del formato de los típicos desfiles de moda, amplificando el mensaje en el corazón de la marca: la autoestima, la libertad de movimiento y la autoexpresión. El desfile se celebró en la Explanada de los Derechos Humanos, una explanada a los pies del Palacio de Chaillot con una vista panorámica de la Torre Eiffel. Aquí, es donde se adoptó por primera vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y para la ocasión, el histórico espacio se ha convertido en la Explanada de los Derechos del Hombre y de la Mujer. Este enfoque empoderado se ha diseñado para alinear y amplificar el programa global marca, "Stand Up Contra el Acoso Callejero", creado en 2020 y actualmente presente en más de 20 países. Como marca femenina y feminista, L'Oréal Paris cree que las mujeres deben tener el poder de caminar sin miedo al acoso y creer en su propio sentido de la valía.

Un elenco de portavoces internacionales empoderadas

En su cuarta edición desde 2017, Le Défilé L'Oréal Paris es una oportunidad para unir a los portavoces globales de la marca en París sobre la pasarela. Este año, Gemma Chan, Katherine Langford, Yseult, Camille Razat, Nidhi Sunil, Jaha Dukureh y Bebe Vio han desfilado por primera vez para la marca. La atemporal Helen Mirren ha regresado a la pasarela, aportando su confianza y carisma característicos. Otros portavoces que han regresado a Le Défilé son Camila Cabello, Aja Naomi King, Liya Kebede, Cindy Bruna, Soo Joo Park, Luma Grothe y Nikolaj Coster - Waldau.

DOWNLOAD THE B-ROLLS:

https://www.filemail.com/t/WksjeNFP

https://we.tl/t-9Y8TvvnuBl

DOWNLOAD THE PHOTO ALBUM:

https://we.tl/t-UO3v7xa0yt

Looks inclusivos para todas las mujeres

Con un enfoque directo hacia el consumidor, L'Oréal Paris ha compartido cómo hacer los looks desde la pasarela. La Global Make Up Artist Val Garland y su equipo de artistas han creado looks para mujeres de todos los tonos de piel y edades, mientras que el Global Hair Artist Stephane Lancien y su equipo han creado los creativos peinados del desfile. En su cuarta edición, "Le Défilé L'Oréal Paris" ha apostado por la sinergia entre la belleza y la moda y la ha compartido a escala mundial. El espectáculo ha incluido:

Un casting con 26 portavoces internacionales

20 bailarines y artistas

Retransmisión en 30 países

Las marcas que han colaborado en Le Défilé L'Oréal Paris 2021 han sido Balmain, Elie Saab, Issey Miyake, Ester Manas, Giambattista Valli, Koché, La Fetiche, Mossi, Mugler, Nicola Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, Pierre Hardy, Rokh, Uniforme, Xuly Bët.

Sobre L'Oréal Paris

L'Oréal Paris es la marca de belleza número uno en todo el mundo. Pero también es más que una marca de belleza; es una marca que empodera a las mujeres. A través de sus productos y servicios pioneros, L'Oréal Paris capacita a todas y cada una de las mujeres para que tomen las riendas de sus vidas, crean en sí mismas, ocupen el lugar que merecen en la sociedad y hagan realidad el cambio. En el corazón de lo que la marca encarna está el famoso je ne sais quoi francés, una visión empoderada de la confianza en sí misma para inculcar a cada mujer el sentido de la autoestima. La herencia francesa de la marca es esencial en su ADN, una visión que muestra a nivel mundial participando en los eventos más glamurosos y proyectando la excelencia parisina en todo el mundo. La eficacia superior de las fórmulas de L'Oréal Paris ha sido probada y respaldada por una gran cantidad de datos basados en 110 años de experiencia, no solo para ofrecer resultados visibles y probados, sino para innovar el futuro.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1651749/LOreal_Paris_Photo_by_Pascal_le_Segretain.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1640612/LOreal_Paris_Fashion_Week_Logo.jpg