COMUNICADO: DEKRA es un laboratorio de ensayos autorizado para el programa MFi

DEKRA ha sido registrado como un MFi Authorized Test Laboratory para ofrecer servicios seleccionados de ensayos de certificación, pre-testing y advisory para CarPlay, dirigidos a fabricantes de vehículos, telecomunica-ción y sistemas de infotainment que sean licenciatarios del programa MFi de Apple

MFi incluye accesorios de hardware de terceros que utilizan la tecnología con licencia MFi de Apple para conectarse electrónicamente a los más de 1.500 millones de dispositivos Apple que hay activos en todo el mundo. Este programa ofrece una amplia gama de tecnologías que se pueden utilizar en los accesorios que las empresas planean desarrollar o fabricar. DEKRA proporcionará los servicios para el programa MFi en múltiples laboratorios situados en América del Norte, Europa y Asia.

"La industria de la Automoción está implementando rápidamente nuevas tecnologías y funcionalidades de conectividad en los vehículos para mejorar la experiencia de conducción y aumentar la eficiencia, la rentabilidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y, lo más importante, la seguridad en la carretera, lo que es, sin duda, una máxima prioridad para DEKRA. Por lo tanto, estamos orgullosos de contribuir a ello ampliando nuestros servicios de conectividad con el reconocimiento de DEKRA como Laboratorio de Ensayos Autorizado MFi", dijo Fernando E. Hardasmal, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Ensayos y Certificación de Productos de DEKRA.

Actualmente, la mayoría de los vehículos disponen de diversas tecnologías de conectividad que permiten conectar dispositivos personales con las unidades del sistema de telecomunicación o infotainment del vehículo. Estas tecnologías incluyen desde el USB tradicional, Bluetooth, LAN inalámbrica (Wi-Fi) y NFC, hasta el más reciente, el 5G.

Algunas de estas tecnologías y sus funcionalidades o aplicaciones relacionadas, las implementan empresas líderes como Apple, cuyo CarPlay permite a los usuarios administrar las aplicaciones de iPhone en la pantalla principal de sus vehículos, mientras mantienen la atención en la carretera.

Todas estas tecnologías deben evaluarse y verificarse en todos los dispositivos del vehículo desde el punto de vista funcional, de rendimiento de la conectividad y la experiencia del usuario. Para ello, un laboratorio independiente como DEKRA, puede ayudar a los fabricantes a evaluar sus productos y demostrar que cumplen con las especificaciones del programa MFi, además de los requisitos tradicionales de seguridad y normativos.

DEKRA ofrece una amplia gama de servicios de ensayos y certificación de conectividad para el mercado de la automoción, así como de ciberseguridad, seguridad de productos, compatibilidad electromagnética y radiofrecuencia. Además, DEKRA también dispone de servicios de type approval, homologación y certificación, entre otros, para que los clientes puedan preparar sus productos para acceder a los mercados.

Sobre DEKRA

*DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro. http://www.dekra.es

