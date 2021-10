COMUNICADO: Demostrada la utilidad de MolecuLight i:X® en la detección y tratamiento de la celulitis y heridas

-- Un estudio realizado a 236 pacientes revela la utilidad de MolecuLight i:X® en la detección y el tratamiento de la celulitis relacionada con heridas

Los resultados publicados describen el uso de imágenes en el punto de atención para la detección temprana y el tratamiento proactivo de la celulitis relacionada con heridas

TORONTO, 12 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, anunció la publicación en International Wound Journal1 de un estudio observacional prospectivo independiente que examina el impacto de la incorporación de imágenes de fluorescencia en la atención estándar para el diagnóstico y tratamiento de la celulitis relacionada con heridas. El doctor Charles Andersen, cirujano del Madigan Army Medical Center, se encargó de llevar a cabo la dirección de este estudio sobre la celulitis relacionada con heridas, definida como una invasión de bacterias de heridas crónicas en la dermis adyacente.

La publicación titulada "Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging", incluyó a 236 pacientes que visitaron el centro ambulatorio de atención de heridas de Madigan durante un período de 16 meses entre enero de 2020 y abril de 2021. En el estudio, se diagnosticó celulitis relacionada con heridas en el 6,4% (15/236) de los pacientes. Un patrón irregular de fluorescencia roja (bacteriana) visualizado en el sistema de diagnóstico por imágenes en el punto de atención MolecuLight i:X fue consistente entre todos los pacientes diagnosticados con celulitis relacionada con la herida que se extendió más allá del lecho de la herida y la perilesión. Este patrón único de fluorescencia roja no se pudo eliminar mediante la limpieza o el desbridamiento.

La celulitis es una afección clínica grave, que representa el 10% de todas las hospitalizaciones en Estados Unidos. Relacionadas con enfermedades infecciosas2 y hasta 3.700 millones de dólares en forma de costes anuales3. La celulitis puede provocar complicaciones graves como bacteriemia, fascitis necrotizante, endocarditis o shock4,3. La celulitis grave en pacientes con otras enfermedades comórbidas puede provocar la muerte. El diagnóstico oportuno y preciso de la celulitis es un desafío notorio debido a la falta de técnicas de diagnóstico estándar de oro y una presentación clínica similar a la de otras afecciones inflamatorias (por ejemplo, dermatitis por estasis). En aquellos pacientes mal diagnosticados, el 85% experimenta un ingreso hospitalario evitable y el 92% recibe antibióticos innecesarios5.

"Los resultados de este estudio muestran cómo las imágenes en el punto de atención de MolecuLight presentan una solución intrigante para revelar la extensión de las bacterias al tejido, reducir los diagnósticos erróneos de celulitis asociada a heridas y permitir un tratamiento temprano más proactivo, particularmente en pacientes que carecen de síntomas obvios", explicó el doctor Charles A. Andersen, Jefe del Servicio de Cirugía Vascular/Endovascular y de Preservación de Extremidades (Emérito), Jefe del Servicio de Cuidado de Heridas y Director Médico de la Clínica de Cuidado de Heridas en Madigan Army Medical Center, Tacoma, WA. "A consecuencia de que, al menos el 30% de los casos de celulitis se diagnostican de forma errónea,6,5la adición de información coherente y objetiva proporcionada por escáneres de fluorescencia puede reducir significativamente la incertidumbre asociada con el diagnóstico de celulitis relacionada con heridas. Además, el uso de imágenes de fluorescencia para Apoyar la detección temprana y el manejo proactivo de la celulitis relacionada con heridas puede limitar la progresión de la infección y evitar la necesidad de antibióticos intravenosos y los altos costos asociados con la hospitalización".

Se muestra un caso de ejemplo de celulitis relacionada con la herida del estudio (arriba) donde la herida no parece tener celulitis o una carga bacteriana elevada tras la evaluación con signos y síntomas clínicos de atención estándar (izquierda). Por el contrario, cuando se obtienen imágenes con MolecuLight i:X (derecha), se ve un patrón irregular de fluorescencia roja (bacteriana) que se extiende más allá del lecho de la herida y la perilesión, y no se puede eliminar con una limpieza vigorosa, lo que indica que las bacterias se encuentran debajo de la superficie. Este patrón de fluorescencia roja, que demuestra la extensión invasiva de las bacterias a los tejidos circundantes, fue consistente en todas las heridas del estudio donde se diagnosticó celulitis relacionada con la herida.

El doctor Andersen presentará los descubrimientos de esta publicación en una charla titulada "Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging" que se realizará durante la próxima conferencia clínica, SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) otoño de 2021 el domingo 31 de octubre de 2021 a las 9:00 am en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada.

