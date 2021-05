COMUNICADO: Los departamentos y agencias de comunicación europeos aún luchan por alcanzar la madurez digital (2)

Más de la mitad de los profesionales encuestados esperan que los roles de coach y asesor aumenten en importancia en los próximos tres años. A menudo, ambos roles se representan simultáneamente. Los comunicadores que desempeñan el papel de asesores suelen asesorar a los altos directivos o jefes de otros departamentos sobre decisiones comerciales estratégicas. Estos asesores suelen tener más de 10 años de experiencia profesional y han recibido formación especializada en conceptos de gestión y toma de decisiones estratégicas. Contacto de prensa para entrevistas y más información

Profesor y doctor Ansgar Zerfass

Universidad Leipzig, Alemania

Investigador jefe

Correo: zerfass@uni-leipzig.de

Tel: +49 178 413 911 2

Angela Howarth

Miembro de la junta, EACD, Londres, Reino Unido

Correo: angela@angelahowarth.com

Tel: +44 797 631 206 0

Acerca del European Communication Monitor 2021

El European Communication Monitor es organizado anualmente por la Asociación Europea de Investigación y Educación en Relaciones Públicas (EUPRERA) y la Asociación Europea de Directores de Comunicación (EACD), con el apoyo del socio premium Cision Insights, el socio de comunicaciones digitales Fink & Fuchs y los socios regionales #NORA en los países nórdicos y CECOMS en Italia. La serie Global Communication Monitor es conocida como la investigación más completa en el campo en todo el mundo y cubre más de 80 países; la encuesta europea se complementa con encuestas bianuales en otras regiones como Asia-Pacífico, América Latina y América del Norte.

www.communicationmonitor.eu

Acerca de los organizadores de la encuesta

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)

La misión de EUPRERA es mejorar y promover la innovación en el conocimiento, la investigación, la educación y la práctica de la comunicación estratégica. A través de su pertenencia a universidades y otras asociaciones y organismos de investigación, EUPRERA es un líder mundial en proyectos y redes de investigación transnacionales de alto perfil. Se puede llegar a más de 200.000 académicos y profesionales a través de sus canales de comunicación ampliados y acuerdos de asociación.

www.euprera.org

European Association of Communication Directors (EACD)

La EACD tiene como objetivo atraer, inspirar e involucrar a los líderes de comunicación actuales y futuros para impulsar la excelencia en la profesión. Ofrece a los profesionales de la comunicación una plataforma para conectarse, profundizar su experiencia, compartir las mejores prácticas, establecer y promover estándares relevantes. La EACD es una comunidad vibrante con debates regionales y grupos de trabajo en toda Europa. La asociación cuenta actualmente con aproximadamente 2.000 miembros.

www.eacd-online.eu

Gráficos e infográficos para usar para publicación

Free for publication if one of the following references is used:

"Emisor: European Communication Monitor 2021" o "Emisor: www.communicationmonitor.eu".

