COMUNICADO: Detect-It LLC lanza la solución de gestión de ciclo de vida neta neural sin codificador

Inteligencia artificial para todos para hacer la vida más fácil, segura y productiva

OAK PARK, Michigan, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Detect-It LLC ha lanzado hoy su producto de software inteligente, Detect-It(TM) Net-Developer. Net-Developer es una solución empresarial Neural Net Life Cycle Management que no requiere codificadores o programadores para crear, desplegar y gestionar redes neurales (Detect-It-Nets). Detect-It-Net Powered Smart Products se desplegarán primero a fabricantes industriales y de automoción seguidos de lanzamientos en los mercados municipales y de consumo.

"Quise llevar la capacidad de la IA hasta el nivel de una persona común, para ayudar a beneficiarla con productos inteligentes en su vida diaria. También supe que para que nuestros productos tengan éxito, NO debería depender de programadores o codificadores. De forma que nació la idea de una herramienta de desarrollo sin código, de plataforma independiente que nos permitiese trabajar juntos hacia la creación y mejora de las Detect-It-Nets que operan todos nuestros productos".~ Kevin Kerwin, director general de Detect-It LLC

Detect--It-Nets aprenden y se adaptan a las necesidades de los clientes y cambios medioambientales. Con cada detección, Detect-It-Nets se hace más inteligente. Cuanta más gente utiliza Detect-It-Nets más precisas y beneficiosas se hacen. Además, los usuarios pueden solicitar nuevas Detect-It-Nets a medida a través de la app Detect-It(TM) que pueden formarse y lanzarse en toda la base de usuarios Detect-It(TM). Las formas en que Detect-It(TM) puede utilizarse para ayudar a las empresas y usuarios son casi ilimitadas.

Detect--It(TM) llegará al mercado de cuatro maneras:

-- Productos empaquetados de Hardware/Software para los segmentos de mercado industrial, municipal y de consumo con un ojo hacia el campo médico y militar. -- Arrendamiento mensual/licencia para uso de Detect-It-Nets descargadas desde la Detect-It(TM) Web Net Store y licencia de Detect-It-Nets para otras compañías. -- Suscripciones mensuales para uso de los módulos de software empresarial basado en la nube de Detect-It(TM) Net Developer. -- Soluciones a medida para los mercados industrial, municipal y de consumo.

Detect--It(TM) se integrará inicialmente por ARKK Engineering Inc. en los mercados industrial/de fabricación/municipal. ARKK Engineering Inc. tiene 35 años de historia como proveedor global de servicios de diseño, integración e ingeniería de sistemas industriales. ARKK Engineering Inc. tiene una amplia base de clientes que incluye a casi todos los fabricantes de automoción y proveedores de nivel 1.

Detect--It, LLC es una compañía de hardware/software que está especializada en inteligencia artificial y tecnología de red neural. Detect-It(TM) fabrica productos que hacen que los procesos y tareas sean más precisos, eficientes y rentables para hacer tu vida más sencilla, segura y productiva.

https://mma.prnewswire.com/media/1315604/Detect_It_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1315604/Detect_It_Logo.jpg]

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=M5BxrWv_piE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954291-1&h=3191136397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954291-1%26h%3D2117002294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DM5BxrWv_piE%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DM5BxrWv_piE&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM5BxrWv_piE]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1315604/Detect_It_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954291-1&h=873777009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954291-1%26h%3D2104264012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1315604%252FDetect_It_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1315604%252FDetect_It_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1315604%2FDetect_It_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Detect-It LLC, Kevin Kerwin, director general,248-548-7050, [email protected]; Detect-It LLC, Rick DiLoreto,director de Marketing y Comunicación, 248-548-7050,[email protected]