COMUNICADO: Digimarc participa en próximos eventos de la industria y seminarios web

BEAVERTON, Ore., 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), creador de la Plataforma Digimarc, anunció que los líderes de Digimarc participarán en varios eventos y seminarios web de la industria durante la primavera y el verano de 2021. Los representantes de Digimarc destacarán los amplios beneficios de la Plataforma, incluida la protección de la marca, la trazabilidad, la mejora del reciclaje y la clasificación de residuos plásticos, entre otros. Los eventos son:

DRUPA – 20-23 de abril | Virtual

GüneriTugcu, director del canal europeo, Digimarc, hablará el viernes, 23 de abril de 4:50 pm a 5:20 (GMT +1) sobre los beneficios de la Plataforma Digimarc para las marcas de consumo y minoristas.

El vídeo del día Sanidad recibe un nuevo envío de vacunas de Pfizer

Automotive Logistics & Supply Chain Europe Live – 20-21 de abril | Virtual

Phil Stafford, ventas de socios de canal, Global, Digimarc, participará en una mesa redonda "Think Tank" sobre cómo la industria del automóvil está poniendo una mayor consideración y recursos hacia materiales nuevos y alternativos, sopesando el uso único frente a los envases retornables, examinando los procesos de remodelación para eliminar los residuos e invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar el seguimiento y el rastreo. Registro aquí.

GS1 US Traceability Panel – 29 de abril | Webinar

GS1 US patrocina una mesa redonda, "Trazabilidad de principio a fin: cómo maximizar la visibilidad y minimizar los riesgos", el jueves 29 de abril de 2:00 pm a 3:00 (EST), con Phil Stafford, ventas de socios de canal, Global, Digimarc, junto con John Dwyer, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, WestRock y Curt Schacker, EVP de Desarrollo de Negocios y Asociaciones, EVRYTHNG. Registro aquí.

XTalks – 6 de mayo | Webinar

Becky Kiichle-Gross, director de producto del personal, Digimarc, y John McPherson, Director de innovación digital, rfxcel, hablarán sobre el tema de la complejidad de la cadena de suministro global y la necesidad de trazabilidad. La presentación se titula "Trazabilidad para la seguridad del consumidor: evolución de su cadena de suministro física y digital", y es el jueves, 6 de mayo, de 1:00 pm a 2:00 (EST). Registro aquí.

Print Quality Control in the Age of Connected Packaging – 26 de mayo | Webinar

Digimarc presentará un seminario web el miércoles 26 de mayo a las 10am (EST) sobre cómo evoluciona la tecnología para crear un proceso de control de calidad más preciso y automatizado a lo largo del recorrido de creación de paquetes, desde el diseño inicial hasta la impresión final. El presentador será Jay Sperry, Evangelista de la Plataforma, Digimarc; Guy Yogev, Director de Marketing, AVT; Florian Constabel, Jefe de Digimarc, Wipak; y un representante de GlobalVision. Registro aquí.

NRF Retail Converge – 21-25 de junio | Virtual

Digimarc es patrocinador de eventos y tendrá una lista de mercado, mostrando los beneficios de la Plataforma Digimarc en las áreas de trazabilidad, protección de marca, operaciones minoristas y apoyando el reciclaje de materiales plásticos. NRF Retail Converge reúne a minoristas de una amplia gama de áreas funcionales para obtener información y explorar nuevas y probadas tecnologías. Registro aquí.

Más información sobre cómo la Plataforma Digimarc, con código de barras Digimarc, permite que un ecosistema de dispositivos conectados, como teléfonos inteligentes, escáneres de códigos de barras minoristas y sistemas de inspección, escanee de forma fiable y eficiente contenido de todo tipo. La Plataforma permite una serie de beneficios, entre ellos la reducción de residuos plásticos, el aumento de la eficiencia en las cadenas de suministro, la protección y autenticidad de los productos o contenidos, la mejora de las operaciones minoristas y la mejora de la participación de los consumidores.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC) es el inventor de la Plataforma Digimarc que permite un medio de identificación automática más eficiente, fiable y económico. La plataforma Digimarc puede aplicar un identificador único a prácticamente todos los objetos, incluidos el embalaje de productos, la impresión comercial, el audio y el vídeo, que pueden ser identificados automáticamente por un ecosistema habilitado de escáneres industriales, teléfonos inteligentes y otras interfaces. La Plataforma permite aplicaciones y soluciones que incluyen protección de marca, trazabilidad y reciclaje que benefician a minoristas y marcas de consumo, agencias gubernamentales nacionales y estatales, industrias de medios y entretenimiento, y otros. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón, con una creciente red de proveedores en todo el mundo. Visite www.digimarc.com y síganos en LinkedIn y Twitter para saber más sobre The Barcode of Everything®.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/461519/digimarc_logo.jpg