COMUNICADO: Disponible AUTOTEST para ganaderos sobre la nueva normativa de purines de Cataluña

En 2021 entrarán en vigor nuevas restricciones y requerimientos para los ganaderos catalanes especialmente de porcino, lo que unido al reciente envío por parte de la Generalitat de Cataluña del código GPS a más de 3600 granjas que ya tenían obligación de utilizarlo y tienen que instalar ya un sistema de control gps de las deyecciones ganaderas homologado. Todo esto hace prever un endurecimiento de los controles y una campaña de sanciones de hasta 3.000€ por parte de la administración

La web sobre la valorización del purín www.valorizatupurin.com ha lanzando un "autotest" para los ganaderos y transportistas de purín catalanes, con el que de forma automática y respondiendo una serie de sencillas preguntas puedan saber de forma inequívoca sus necesidades para estar al día de la nueva normativa y así mismo les informa de donde puede conseguir los productos y accesorios para actualizarse a la nueva normativa.

Se puede acceder directamente al autotest en el enlace https://valorizatupurin.plumed.es/autotest/

Con el nuevo decreto de Cataluña a partir del 21 de febrero de 2021 todas las cubas de purín de Cataluña deberán de ir equipadas con un analizador de purín instalado en la cisterna. La mejor solución para los ganaderos de porcino es la instalación de un conductímetro en la cisterna para estimar la composición del purín. Los conductímetros no analizan el purín sino que mediante unas tablas que proporciona la propia Generalitat de Cataluña estiman su composición en función de la conductividad (que es la propiedad de conducir la electricidad de un fluido).

La propia naturaleza del purín (parte líquida de las deyecciones ganaderas) hace que el principal factor que afecta a la relación entre su composición y su conductividad sea la procedencia del purín, es decir no existe la misma relación si el purín es de cerdo de cebo, de granja de madres, de vacuno, etc* por lo que es super interesante que el conductímetro que se instale tenga opción para seleccionar el tipo de ganado de procedencia del purín, de lo contrario los valores obtenidos no tendrán casi fiabilidad.

Así mismo la naturaleza heterogénea del purín (con sólidos, agregaciones, materia orgánica, etc*) hace que exista mucha variabilidad entre las distintas lecturas que se pueden realizar de una misma cisterna. Por ese motivo es recomendable la toma de multitud de muestras (mínimo 30-50) y realizar una media de todos los valores lo que permitirá obtener un valor muy cercano a la realidad.

Otro factor que tiene gran influencia en la lectura de los conductímetros en el purín es la temperatura, ya que la conductividad tiene una importante dependencia de la temperatura. Por este motivo es interesante colocar una sonda de temperatura bien externa, bien integrada en la propia sonda que de un valor corregido de la conductividad del purín.

Un conductímetro que se ha diseñado cumpliendo todas estas premisas es AGROXCONTROL LITE versión "ligera" de la conocida plataforma para control del purín AGROXCONTROL.

Una vez se ha llenado la cisterna AGROXCONTROL LITE pide que se seleccione el tipo de animales a los que pertenece ese purín, Cerdo de cebo, de madres, ciclo cerrado o vacuno de leche; en función esta selección se utilizará una u otra fórmula para calcular la composición del purín.

Durante todo el trayecto desde la granja a la parcela, cada 5 segundos AGROXCONTROL LITE toma un valor del conductímetro que va instalado en la cisterna (que lleva una sonda interna para corregir la conductividad en función de la temperatura).

Una vez que se ha llegado a la parcela AGROXCONTROL LITE ofrece un análisis promediado de la composición de esa cisterna informando de la riqueza de Nitrógeno, fosforo y potásio por cada m3.

Muchos conductímetros se quedan aquí y dan una información que si bien es valiosa es difícil de utilizar por el ganadero o el agricultor para realizar un correcto abonado. Pero AGROXCONTROL LITE mediante su GPS interno ofrece en tiempo real, cuando el ganadero está aplicando el purín al campo, la dosis de nitrógeno por hectárea que se esta aplicando, lo que permite la utilización del purín como abono orgánico de forma "exacta" ya que simplemente acelerando o desacelerando podrá ajustar la dosis aplicada a las necesidades del cultivo.

Además AGROXCONTROL LITE permite su actualización a su hermano mayor AGROXCONTROL PLUS que ya registra además del análisis del purín, la granja de procedencia, la parcela de aplicación, dosis, etc* además de estar homologado por la Generalitat de Cataluña para el control GPS de las deyecciones ganaderas.

