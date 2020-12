COMUNICADO: Drawbridge Health se une a la University of Cambridge en el uso del dispositivo de recogida de sangre OneDraw(TM) (2)

El estudio Fenland COVID-19 está financiado por el UK Medical Research Council (MRC). Fundado en 1913 para combatir la tuberculosis, el MRC invierte ahora dinero el contribuyente en algunas de las mejores investigaciones médicas del mundo en cada área de salud. 33 investigadores financiados por el MRC han ganado premios Nobel en un amplio rango de disciplinas y los científicos de MRC han estado detrás de diversos descubrimientos, como las vitaminas, la estructura del ADN y el enlace entre el tabaco y el cáncer, así como logros como liderar el uso de ensayos controlados aleatorios, la invención del escaneado de MRI, y el desarrollo de un grupo de anticuerpos utilizados en la fabricación de algunos de los fármacos de más éxito que se han desarrollado. Hoy, los científicos financiados por el MRC abordan algunos de los mayores problemas de salud que afronta la humanidad en el siglo 21, desde la creciente oleada de enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento a las amenazas impuestas por microorganismos mutantes. El Medical Research Council es parte de UK Research and Innovation. https://mrc.ukri.org/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=647363153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D505283498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmrc.ukri.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmrc.ukri.org%252F&a=https%3A%2F%2Fmrc.ukri.org%2F] Acerca de la University of CambridgeLa misión de la University of Cambridge es contribuir a la sociedad mediante la consecución de educación, aprendizaje e investigación a los más altos niveles de excelencia internacionales. Hasta la fecha, 109 socios de la Universidad han ganado el premio Nobel. Fundada en 1209, la Universidad consta de 31 colleges autónomos y 150 departamentos, facultades e instituciones. Cambridge es una universidad global. Su cuerpo de 19.000 estudiantes incluye 3.700 estudiantes internacionales de 120 países. Los investigadores de Cambridge colaboran con colegas en todo el mundo, y la Universidad ha establecido alianzas a mayor escala en Asia, África y América. La Universidad se sitúa en el corazón del 'Cambridge cluster', que emplea a más de 61.000 personas y tiene unos ingresos de más de 15.000 millones de libras generados anualmente por las 5.000 firmas de conocimiento en la ciudad y alrededor de ella. La ciudad publica 316 patentes por cada 100.000 residentes. www.cam.ac.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=1968302986&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D3911532788%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cam.ac.uk%252F%26a%3Dwww.cam.ac.uk&a=www.cam.ac.uk] (1) El OneDraw A1C Test System recibió la aprobación de la FDA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=1646448115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D4228912036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.drawbridgehealth.com%252Ffda-510k%252F%26a%3DFDA%2Bclearance&a=aprobaci%C3%B3n+de+la+FDA] en agosto de 2019 y completó el proceso CE Mark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=2452958330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D4180850348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.drawbridgehealth.com%252Fce-mark-approval%252F%26a%3DCE%2BMark&a=CE+Mark] en febrero de 2020. La University of Cambridge recibió una dispensación de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) para un cambio limitado del uso autorizado de la CE de este dispositivo en casa por participantes profesionales no sanitarios para muestreo sanguíneo.

El estudio Fenland COVID-19 está financiado por el UK Medical Research Council (MRC). Fundado en 1913 para combatir la tuberculosis, el MRC invierte ahora dinero el contribuyente en algunas de las mejores investigaciones médicas del mundo en cada área de salud. 33 investigadores financiados por el MRC han ganado premios Nobel en un amplio rango de disciplinas y los científicos de MRC han estado detrás de diversos descubrimientos, como las vitaminas, la estructura del ADN y el enlace entre el tabaco y el cáncer, así como logros como liderar el uso de ensayos controlados aleatorios, la invención del escaneado de MRI, y el desarrollo de un grupo de anticuerpos utilizados en la fabricación de algunos de los fármacos de más éxito que se han desarrollado. Hoy, los científicos financiados por el MRC abordan algunos de los mayores problemas de salud que afronta la humanidad en el siglo 21, desde la creciente oleada de enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento a las amenazas impuestas por microorganismos mutantes. El Medical Research Council es parte de UK Research and Innovation. https://mrc.ukri.org/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=647363153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D505283498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmrc.ukri.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmrc.ukri.org%252F&a=https%3A%2F%2Fmrc.ukri.org%2F] Acerca de la University of CambridgeLa misión de la University of Cambridge es contribuir a la sociedad mediante la consecución de educación, aprendizaje e investigación a los más altos niveles de excelencia internacionales. Hasta la fecha, 109 socios de la Universidad han ganado el premio Nobel. Fundada en 1209, la Universidad consta de 31 colleges autónomos y 150 departamentos, facultades e instituciones. Cambridge es una universidad global. Su cuerpo de 19.000 estudiantes incluye 3.700 estudiantes internacionales de 120 países. Los investigadores de Cambridge colaboran con colegas en todo el mundo, y la Universidad ha establecido alianzas a mayor escala en Asia, África y América. La Universidad se sitúa en el corazón del 'Cambridge cluster', que emplea a más de 61.000 personas y tiene unos ingresos de más de 15.000 millones de libras generados anualmente por las 5.000 firmas de conocimiento en la ciudad y alrededor de ella. La ciudad publica 316 patentes por cada 100.000 residentes. www.cam.ac.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=1968302986&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D3911532788%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cam.ac.uk%252F%26a%3Dwww.cam.ac.uk&a=www.cam.ac.uk] (1) El OneDraw A1C Test System recibió la aprobación de la FDA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=1646448115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D4228912036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.drawbridgehealth.com%252Ffda-510k%252F%26a%3DFDA%2Bclearance&a=aprobaci%C3%B3n+de+la+FDA] en agosto de 2019 y completó el proceso CE Mark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=2452958330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D4180850348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.drawbridgehealth.com%252Fce-mark-approval%252F%26a%3DCE%2BMark&a=CE+Mark] en febrero de 2020. La University of Cambridge recibió una dispensación de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) para un cambio limitado del uso autorizado de la CE de este dispositivo en casa por participantes profesionales no sanitarios para muestreo sanguíneo. (2) https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/blog/launch-fenland-covid-19-study/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997769-1&h=2990538039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997769-1%26h%3D86019738%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mrc-epid.cam.ac.uk%252Fblog%252Flaunch-fenland-covid-19-study%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mrc-epid.cam.ac.uk%252Fblog%252Flaunch-fenland-covid-19-study%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.mrc-epid.cam.ac.uk%2Fblog%2Flaunch-fenland-covid-19-study%2F]