COMUNICADO: Dubai Customs y la Autoridad Federal de Aduanas de EAU celebran una reunión de comercio

Dubai Customs y la Autoridad Federal de Aduanas de EAU celebran una reunión de comercio y cadena de suministro en la 5.ª Conferencia de Operadores Económicos Autorizados Globales de la OMA

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Dubai Customs está hospedando la 5.ª Conferencia de Operadores Económicos Autorizados Globales de la OMA en cooperación con la Autoridad Federal de Aduanas de EAU, que se celebrará virtualmente entre el 25 y el 27 de mayo de 2021. La conferencia reúne a todas las partes interesadas del comercio mundial para llevar a cabo la exploración de los desafíos, las oportunidades y el camino adelante para el programa de Operador Económico Autorizado.

La conferencia se celebra bajo el título "AEO 2.0: Advancing Towards New Horizons for Sustainable and Secure Trade" (AEO 2.0: Avanzando hacia nuevos horizontes para un comercio sostenible y seguro), y cuenta con un programa muy completo que incluye discursos de varios dignatarios: Su Excelencia Sultan bin Sulayem, presidente y consejero delegado de DP World Group, consejero delegado de Puertos, Corporación de Aduanas y Zonas Francas, consejero delegado la Cámara de Comercio Internacional - Dubái; Su Excelencia Ahmed Mahboob Musabih, director general de Dubai Customs, y el doctor Kunio Mikuriya, secretario general de la Organización Mundial de Aduanas, y el profesor David Widdowson, consejero delegado del Centro de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales de la Charles Sturt University.

Su Excelencia Ahmed Mahboob Musabih, director general de Dubai Customs, indicó que la actitud progresista de Dubái hacia la adopción de sistemas de comercio global, el intercambio de información y su disposición para asociaciones estratégicas dentro del marco del Mutual Recognition Agreement (MRA) del programa AEO. Su excelencia añadió: "La elección de Dubái como anfitrión virtual dentro de la conferencia es un reflejo de su estatus global de líder como facilitador del comercio, además de su posición como socio de confianza para la implementación y desarrollo del programa de Authorized Economic Operator".

El doctor Kunio Mikuriya, Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, comentó: "La pandemia de la Covid-19 ha demostrado la importancia que tiene de la asociación Aduana-Empresas teniendo en cuenta la interrupción sin precedentes que se ha producido en el comercio mundial. La aduana ha logrado sortear las complejidades impuestas por la pandemia y las restricciones de la misma debido a la cooperación, y esta conferencia nos va a permitir debatir entorno a las lecciones aprendidas y el camino a seguir. El programa AEO ha crecido notablemente desde que se introdujo por primera vez en el año 2012, y hemos sido testigos del desarrollo de AEO nacionales programas, acuerdos de reconocimiento mutuo y otros tipos de cooperación bajo el paraguas del programa. En estos tiempos inciertos, la OMA desea reiterar su compromiso de cara a ayudar a la comunidad aduanera a la vez que trabajar para hacer que el sistema de comercio mundial sea más seguro, más fiable y más resistente".

Dubai Customs y la Autoridad Federal de Aduanas de EAU han anunciado que su registro está abierto por medio de este enlace: http://www.AEOConference2021.com

Dubai Customs

Dubai Customs es una autoridad gubernamental en el emirato de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, responsable de implementar y regularizar los procedimientos de las aduanas, facilitar el movimiento fluido del comercio legítimo y apoyar el desarrollo socioeconómico del emirato. Como una de las instituciones públicas más antiguas de Dubái y de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai Customs también se denomina 'al Furdah', que en árabe significa 'atraque', y desde que se llevó a cabo su fundación se ha mantenido la reputación de Dubái como un centro comercial global.

La Autoridad Federal de Aduanas de EAU

La Autoridad Federal de Aduanas (FCA) es una autoridad del gobierno federal en los Emiratos Árabes Unidos responsable de establecer políticas, leyes y regulaciones aduaneras, además de supervisar todas las operaciones aduaneras en coordinación con los departamentos de aduanas locales. La FCA también está a cargo de establecer y adoptar procedimientos aduaneros unificados para inspección, aranceles, información, licencias aduaneras y control.

Organización Mundial de Aduanas

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), creada en 1952 como Customs Co-operation Council (CCC), es un organismo intergubernamental independiente cuya misión es mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones aduaneras. La OMA representa actualmente a 183 administraciones de aduanas en todo el mundo que procesan aproximadamente el 98% del comercio mundial de modo colectivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515620/Ahmed_Mahboob_Musabih.jpg