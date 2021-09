COMUNICADO: Dubai Taxi y BluWave-ai ponen en marcha una asociación innovadora

-- DubaiTaxi y BluWave-ai lanzan una asociación innovadora para la electrificación y optimización de la flota de taxis habilitada por IA

Una de las principales flotas a nivel mundial que implementa los EV de Tesla trabajando con BluWave-ai EV Fleet Orchestrator Platform para impulsar la innovación en los Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos y OTTAWA, ON, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Dubai Taxi se ha asociado con los innovadores canadienses de AI CleanTech BluWave-ai para realizar las tareas de electrificación y optimización de la flota habilitada por AI.

Dubai Taxi, una división de la Road and Transit Authority (RTA), es una de las entidades de transporte líderes en el mundo a la vanguardia de la electrificación de taxis en todo el mundo. Los últimos 3 años, Dubai Taxi ha llevado a cabo el funcionamiento de 200 taxis eléctricos, y planea hacer la transición de gran parte de su flota de taxis de más de 5.000 vehículos a una red de transporte de bajo coste y bajas emisiones. La RTA ha respaldado un plan a largo plazo para tener cero emisiones para 2050 para el transporte público en Dubái. La ciudad es el primer organismo gubernamental de la región MENA en crear un plan de transporte público tan sostenible.

La asociación se aventaja de las 9 patentes de la USPTO de BluWave-ai existentes dentro del campo de la optimización energética y las flotas eléctricas, junto con las iniciativas de descarbonización de Dubai Taxi, obteniendo conocimientos de los datos operativos, aplicando esos conocimientos a las operaciones en directo, reduciendo los costes de energía a través de la maximización del uso de energía renovable.

"Dubái es un gran mercado para implementar tecnologías de inteligencia artificial de los principales innovadores canadienses como BluWave-ai", comentó Jean-Phillippe Linteau, cónsul general de Canadá en Dubái. "Estamos encantados de que BluWave-ai esté trabajando con la Dubai Taxi Corporation para ayudar en sus iniciativas de sostenibilidad".

"Al disponer de nuestras flotas de vehículos eléctricos convirtiéndose en una extensión de la red eléctrica, Dubai Taxi trabajando con las soluciones BluWave-ai nos permitirá aprovechar al máximo nuestros conjuntos de datos", explicó Ammar Albraiki, subdirector general de Dubai Taxi. Y añadió: "Utilizando sistemas de inteligencia artificial en directo con el fin de decidir cuándo los vehículos pueden cargarse y enviarse dinámicamente, hemos sido testigos de la existencia de un camino para monetizar mejor nuestra inversión en nuestras flotas de taxis Tesla y EV".

La primera fase de la colaboración es una fase de simulación fuera de línea que crea modelos de IA y sistemas fuera de línea en el producto orquestador de flotas de vehículos eléctricos BluWave-ai. El sistema se puede implementar en operaciones en directo de cara a realizar optimizaciones continuas a nivel del sistema. Cuando finalice esta fase inicial, Dubai Taxi dispondrá de todas las métricas y sistemas que requiere para implementar BluWave-ai EV Fleet Orchestrater, subiendo de nivel hasta la integración del sistema y la implementación en toda la red.

"Contando con varios años de datos, BluWave-ai ahora puede ayudar a Dubai Taxi a comprender cómo se utilizan sus taxis en la carretera", explicó Devashish Paul, consejero delegado de BluWave-ai. "En la actualidad, los taxis eléctricos tienen un horario de carga estático independientemente de los ingresos generando oportunidades, dejando sin aprovechar los dólares de margen potenciales de los taxis para vehículos eléctricos. Nuestras soluciones de inteligencia artificial ayudan a comprender mejor la carga de la flota y la programación de despachos, maximizando los beneficios de las operaciones en tiempo real".

Acerca de Dubai Taxi

Dubai Taxi Corporation (DTC), una filial propiedad de Roads and Transport Authority, proporciona a sus clientes una gama de servicios, comodidades y atención al cliente, cumpliendo con los más altos niveles de estándares de calidad de transporte. El desarrollo y crecimiento de DTC no se encuentra simplemente en el desarrollo actual, sino que también tiene un enfoque a largo plazo y orientado al futuro. Su objetivo es proporcionar a sus clientes una satisfacción óptima desarrollando e introduciendo constantemente nuevos servicios que no solo mejoran su gama actual de ofertas, sino que también sirve para hacer crecer su posición en la industria del transporte inteligente.

Acerca de BluWave-ai

BluWave-ai se centra en impulsar la proliferación de energía renovable y transporte eléctrico en todo el mundo. Nuestras soluciones aplican inteligencia artificial para optimizar el costo, la disponibilidad y la fiabilidad de diferentes fuentes de energía, ya sean renovables y no renovables, en tiempo real. Esto permite a nuestros clientes (comunidades, corporaciones y servicios públicos) mejorar sus decisiones energéticas para lograr sostenibilidad, fiabilidad y asequibilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638018/BluWave_ai_Dubai_Taxi_and_BluWave_ai_Launch_Innovative_Partnersh.jpg

Contacte con: Brandon Paul, Marketing, BluWave-ai, Email: brandon.paul@bluwave.ai.com, www.bluwave-ai.com