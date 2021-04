COMUNICADO: eBay Solidario y Giving Tuesday se unen para visibilizar la diversidad en el proyecto de La Human Store

El modisto Palomo Spain, la Youtuber Violeta G., el Gran Maestro Internacional de Ajedrez David Antón, el músico Baiuca o el influencer y modelo The Spanish King, subastarán objetos personales con el fin de recaudar dinero para la ONG Educo

eBay Solidario, el marketplace para proyectos sociales de eBay, plataforma pionera de comercio electrónico global, se alía con Educo, la ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, protección y participación de la infancia y Giving Tuesday para dar apoyo a la Fundación en el marco de La Human Store, un manifiesto a favor de la diversidad y lo que hace únicos.

'El Objeto Único': una pertenencia especial con un fin solidario El modisto Palomo Spain, el modelo e influencer The Spanish King, la gamer Violeta G., el fundador del grupo de música Baiuca y el ajedrecista, David Antón se han sumado a esta campaña dispuestos a subastar en la plataforma eBay Solidario su 'Objeto Único" firmado por ellos mismos, una posesión con un gran valor sentimental que les ha acompañado a cada uno de ellos en su trayectoria.

"La diversidad es lo que ha hecho que mi trabajo sea especial. Siempre he estado muy orgulloso de mis raíces andaluzas y no creo en una sociedad que no sea diversa", comenta Palomo Spain, que subastará en la plataforma un clutch firmado por él mismo, de su colección otoño-invierno 2016. Un producto icónico que marcó su paso en firme sobre el escenario de la moda internacional.

Para The Spanish King, "la diversidad es inmensa" y depende de los puntos de vista de cada persona. "Mi vida ha sido diversa, así que yo también lo soy". El modelo e influencer, subastará unas gafas de aviador que compró en Uruguay y le han acompañado por medio mundo.

A Álex Guillán, fundador de Baiuca, una flauta dulce le acompañó en sus primeros años de trayectoria profesional. Por ello, la subastará con un fin solidario.

Violeta G. es una experta en el universo gamer cree que la diversidad es lo que hace grandes: "A cada uno nos puede gustar diferentes cosas y eso al final es lo que nos hace ser únicos y ser especiales". Por ello, su objeto único no podía ser uno distinto: unos cascos especiales, el modelo Ardistel Blackfire BFX-75 pertenecientes a su colección privada que le han acompañado en su trayectoria y tendrán una segunda vida a través de esta subasta.

David Antón, por su parte, también lo tiene claro: su 'Objeto Único' es un tablero de ajedrez plegable que le acompañó desde sus inicios. Lo llevaba a cada viaje con su familia para mejorar su técnica.

Las subastas El lanzamiento de estas subastas comienza el 30 de marzo y durará hasta el próximo 8 de abril. Toda la recaudación que se consiga tras la venta de los objetos únicos de los perfiles irá destinado a Educo, de cara a apoyar su lucha por la educación, protección y participación de la infancia

Cada subasta durará tres días y las fechas serán las siguientes:

- Martes, 30 marzo: el Objeto Único de Palomo Spain y David Antón

- Jueves, 1 abril : el Objeto Único de Baiuca y Violeta G

- Martes, 6 abril: el Objeto Único de The Spanish King

En palabras de Cristina Moya, Directora de Comunicación de eBay en España: "La solidaridad forma parte del ADN de la compañía y es muy necesaria en los tiempos que corren Desde 2019 hemos conseguido recaudar dentro de la comunidad de eBay a nivel global más de 112M$ y desde 2003 hemos conseguido alcanzar la cifra de 1.000M$. Desde nuestros inicios hemos admirado la labor que realizan organizaciones históricas como Educo o Giving Tuesday y nos sentimos unos privilegiados por trabajar codo con codo en una campaña que apoya la diversidad. Es un orgullo poder colaborar con ellos y esperamos obtener una gran recaudación con las subastas de estos 5 objetos".

eBay Human Store, historia de un Manifiesto Descubrir el Manifiesto #eBayHumanStore

La Human Store de eBay nace para recordar que la plataforma pionera de e-commerce es un marketplace para comprar y vender, para elegir productos que se ajustan a cada personalidad, hecha por personas y para personas, apostando por la diversidad desde 1995: 'el lugar donde pueden elegir lo que quieren ser'.

"eBay es diversa por muchos motivos y es lo que queríamos contar en este Manifiesto", comenta Maite González, Directora de Marketing de la compañía, "porque sus más de 19 millones de vendedores y más de 185 millones de compradores son únicos, porque ofrecemos oportunidades económicas para todos y empoderamos a las personas, impulsando entornos diversos e inclusivos y, cómo no, por el inventario de más de 1.700 millones de anuncios listados en más de 190 países y 54 millones solo en España".

"Agradecemos a Ebay que hayan pensado en Educo como destino de lo recaudado en las subastas, y que una vez más cerremos una colaboración entre ambas organizaciones como muestra de su compromiso con la infancia más vulnerable", comentan Marifé Escobar, responsable de Relaciones Corporativas. "En su nombre y en el de Educo queremos transmitir nuestro agradecimiento. Esperamos que la campaña sea todo un éxito", añade.

Por su parte, desde Giving Tuesday quieren destacar la labor que la plataforma solidaria está llevando a cabo: "eBay solidario es un socio estratégico de #Givingtuesday que aporta mucho valor a las organizaciones no lucrativas".

