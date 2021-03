COMUNICADO: EdgeConneX amplía presencia mundial con su primer centro de datos en España, ubicado en Barcelona

El centro, cuyo funcionamiento está programado para comenzar a finales de 2021, tendrá como "cliente ancla" a un proveedor global de servicios TI y será compatible con proveedores globales de servicios cloud, de contenidos y otros.

HERNDON, Va., 31 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- EdgeConneX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094371-1&h=144394926&u=https%3A%2F%2Fwww.edgeconnex.com%2F&a=EdgeConneX]®, un pionero en el desarrollo de Edge data center [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094371-1&h=169084735&u=https%3A%2F%2Fwww.edgeconnex.com%2Fdata-centers%2Fedge%2F&a=Edge+data+center]®, anunció que ha iniciado la construccion de una nueva instalacion de edge data center localizada en Sant Boi de Llobregat, Espana, a solo 15 kilometros del centro de la ciudad de Barcelona. El centro de datos, que cuenta con 7.600 metros cuadrados edificados y 8 MW de potencia con redundancia N+1 y será neutral en cuanto a operadores de red, proporcionará a las empresas y negocios de la región la posibilidad de acceder a la nube y al contenido de forma local, mejorando una conectividad vital para el mejor desarrollo de los negocios. Además de la seguridad reforzada con que cuentan las instalaciones Edge de este tipo, el centro de datos será neutral desde el punto de vista de su huella de carbono y priorizará el uso de energía renovable.

https://mma.prnewswire.com/media/1478497/Barcelona_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1478497/Barcelona_1.jpg]

"Continuamos con nuestro esfuerzo de llevar los servicios Edge a todos los clientes que lo necesitan y alli donde mas lo necesitan. Esta filosofia centrada en el cliente abarca a toda la empresa y es la que nos lleva hasta lugares como Barcelona, donde de la mano de nuestros socios tecnologicos vamos a proporcionar un impacto inmediato y positivo para las oportunidades de negocios y el crecimiento del mercado de servicios asociados ", afirmo Dick Theunissen, director administrativo para EMEA en EdgeConneX.

Esta previsto que el centro de datos de EdgeConneX Barcelona, que alojará y dará servicios a multiples clientes, este listo para entrar en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2021 con un proveedor global de servicios de TI e integrador de sistemas como su primer inquilino de tipo ancla. La instalacion hospedará aplicaciones esenciales destinadas a los clientes, proporcionando servicios vitales de acceso a la nube y a contenidos de forma local, incluyendo opciones de nube privada, nube híbrida y nube múltiple.

"Como segunda ciudad mas grande de Espana, Barcelona ha pasado a ser un hub digital para las comunicaciones y la innovacion tecnologica en Espana", ha comentado Daniel Bizo, analista de investigacion senior de 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence. "Las inversiones recientes realizadas para los proyectos de cable submarino, junto a la capacidad adicional de infraestructura de centro de datos han servido para posicionar a Barcelona, al igual que Madrid, dentro de una trayectoria que, de mantenerse, dejará de ser un centro local para adquirir una importancia muy superior dentro de la red de tecnologia mundial dedicada a la infraestructura digital"(1).

"La region de Sant Boi, Barcelona y toda Europa están muy bien posicionados para convertirse en el proximo gran hub digital", destaco Lluisa Moret Sabido, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. "La instalación del centro de datos EdgeConneX proporcionará los servicios en la nube y la conectividad necesarios a nuestra comunidad empresarial, abriendo al mismo tiempo la posibilidad de generar nuevos empleos e impulsar nuestra economía local y regional."

Si desea mas informacion acerca de EdgeConneX y sus soluciones lideres de infraestructura de red de tipo Edge para ampliar y mejorar el acceso a los datos, contenido y comunicaciones en cualquier parte, en todo momento y a cualquier escala, visite edgeconnex.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094371-1&h=3934585271&u=https%3A%2F%2Fwww.edgeconnex.com%2F&a=edgeconnex.com] o escriba un email a info@edgeconnex.com[mailto:info@edgeconnex.com].

Acerca de EdgeConneX:

EdgeConneX ofrece una gama completa de soluciones de centros de datos en todo el mundo, desde el nivel hiperlocal hasta la hiperescala, desde lo configurado para un fin especifico hasta lo personalizado, trabajando en estrecha colaboracion con nuestros clientes para ofrecer opciones en cuanto a ubicacion, escala y tipo de instalacion. Al ofrecer flexibilidad, conectividad, proximidad y valor, EdgeConneX es un lider global en servicios de centros de datos en cualquier momento, lugar y escala, para una cartera diversa de industrias, entre las que se cuentan: contenido, nube, redes, videojuegos, industria automotriz, SaaS, IoT, HPC y seguridad, entre otras.

(1) Cita de Dan Bizo, analista de investigacion senior, 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence, "Madrid Aspires to Become the Next Digital Hub", 20 de junio de 2019

https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg ]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1478497/Barcelona_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094371-1&h=4013189757&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1478497%2FBarcelona_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1478497%2FBarcelona_1.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094371-1&h=218536687&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F810989%2FEdgeConneX_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F810989%2FEdgeConneX_Logo.jpg]

