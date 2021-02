COMUNICADO: Educate Girls USA refuerza la divulgación mundial sobre la igualdad de género

-Educate Girls USA refuerza la divulgación mundial sobre la igualdad de género con un nuevo nombramiento de la junta directiva

- Educate Girls USA nombra a Phyllis Kurlander Costanza, Directora de UBS in Society y consejera delegada de la UBS Optimus Foundation, a su Junta Benéfica

- El nuevo nombramiento elevará la educación de las niñas más arriba en la agenda de los líderes mundiales, dijo la fundadora, Safeena Husain

- Educate Girls USA apoya a las organizaciones que defienden la educación equitativa en materia de género, lo que permite a las niñas fuera de la escuela regresar a las aulas de calidad

NUEVA YORK, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- 4Educate Girls USA, una organización sin ánimo de lucro que moviliza recursos para apoyar la educación de las niñas en las zonas rurales y educativamente marginadas, anunció hoy el nombramiento de Phyllis Kurlander Costanza, directora de UBS in Society y consejera delegada de UBS Optimus Foundation, en su Junta Benéfica de Estados Unidos.

El nombramiento fortalecerá aún más la presencia de la organización en Norteamérica y aumentará la experiencia en desarrollo internacional. Educate Girls USA trabaja en estrecha colaboración con sus socios en la India, incluyendo Foundation to Educate Girls Globally, Sol's ARC y Transform Schools - People for Action. Esas organizaciones han inscrito a más de 1 millón de niñas que antes no estaban en la escuela a lo largo de los años y han ayudado a más de 1 millón de niños adicionales a mejorar sus resultados de aprendizaje.

El nombramiento se produce cuando la pandemia mundial revela muchas desigualdades sociales, especialmente respecto al género y la educación pública, y la urgente necesidad de abordarlas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas proporcionan un marco esencial para abordar esas desigualdades. El ODS 4, por ejemplo, garantiza una educación de calidad inclusiva y equitativa y promueve oportunidades de aprendizaje. El ODS 5 tiene como objetivo lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

En la agenda de desarrollo mundial, la junta de Educate Girls USA promueve la educación de las niñas, la igualdad de género, la educación y la política mundiales, la filantropía, la financiación internacional y la investigación. También genera fondos esenciales para programas en la India.

Phyllis Kurlander Costanza, el miembro más reciente en unirse a la junta directiva, aporta una amplia experiencia en filantropía global, habiendo convertido la UBS Optimus Foundation en una organización líder en el mundo dedicada a encontrar formas innovadoras de abordar algunos de los problemas sociales y ambientales más apremiantes del mundo. En UBS Optimus, lideró la introducción de vehículos de financiación innovadores como el primer Bono de Impacto en el Desarrollo (DIB) en educación. Habiendo ocupado anteriormente un papel de liderazgo en la Children's Investment Foundation, también ha demostrado un compromiso duradero para abordar los desafíos a los que se enfrentan los niños cuando viven en la pobreza. Ella dijo: "Educate Girls tiene una trayectoria única y exitosa para abordar las necesidades de los más necesitados y vulnerables de la sociedad. Estoy deseando apoyar la expansión de Educate Girls."

Anunciando el nombramiento, la fundadora deEducate Girls USA, Safeena Husain, dijo, "Estamos muy emocionados de que Phyllis se una a nuestra junta directiva en los EE.UU. Phyllis y yo hemos trabajado juntas durante varios años y siempre me ha inspirado verdaderamente su profundo conocimiento de los problemas a los que se enfrentan algunas de las personas más pobres del mundo, y su increíble pasión por dirigir más y mejores recursos a organizaciones innovadoras basadas en la comunidad. Con el asesoramiento y la divulgación de expertos de la junta de los Estados Unidos, esperamos llevar la importancia vital de la educación de las niñas en la agenda de los líderes mundiales. Juntas, nos aseguraremos el objetivo de conseguir que todas las niñas de la escuela estén completamente financiadas."

ACERCA DE EDUCATE GIRLS USA: Fundada en 2014, Educate Girls USA es una organización sin ánimo de lucro que se centra en la movilización de recursos para apoyar la educación de las niñas en las zonas rurales y educativamente marginadas para asegurar que todas las niñas estén en la escuela y aprendiendo bien. Educate Girls USA se asocia con y apoya a organizaciones creíbles sobre el terreno que identifican, inscriben y retienen a niñas que están fuera de la escuela, y mejoran las habilidades fundamentales en alfabetización y aritmética para todos los niños.

Para más información, contacte con:

[email protected][mailto:[email protected]]

