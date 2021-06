COMUNICADO: EHA: Análisis provisional a largo plazo del estudio MAIA

-- European Hematology Association : Se establece un beneficio de supervivencia global con daratumumab más lenalidomida y dexametasona (D-Rd) en pacientes ancianos con mieloma múltiple recién diagnosticado (NDMM) elegibles para trasplante: Análisis provisional a largo plazo del estudio MAIA

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El estudio de fase 3 MAIA evaluó D-Rd frente a Rd en 737 pacientes que no cumplían los requisitos para recibir quimioterapia de dosis alta y trasplante autólogo de células madre. El análisis primario de MAIA demostró una reducción del 44% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte tras el tratamiento con D-Rd en comparación con Rd solo. Con una media de seguimiento de casi 5 años (56,2 meses), ahora informamos del análisis provisional de supervivencia global preespecificado de MAIA.

La adición de daratumumab al tratamiento con Rd redujo significativamente el riesgo de muerte en un 32% (cociente de riesgos, 0,68; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,53-0,86; P=0,0013) con una tasa de supervivencia global estimada a 5 años del 66,3% en el grupo de D-Rd en comparación con el 53,1% en el grupo de Rd solo. Estos resultados se producen a pesar de que el 46% de los pacientes que recibieron la terapia posterior en el brazo de Rd recibieron daratumumab. Del mismo modo, se mantuvo el beneficio significativo de supervivencia libre de progresión de D-Rd frente a Rd que se identificó en el análisis primario, con una reducción del 47% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte (HR, 0,53; IC del 95%, 0,43-0,66; P<0,0001) y una tasa estimada de supervivencia libre de progresión a los 60 meses del 52,5% frente al 28,7%, respectivamente; estos datos proporcionan un nuevo punto de referencia de PFS para los pacientes con NDMM que no son elegibles para trasplante. La elevada tasa de respuesta global (93% frente al 82%) demostró además el beneficio clínico añadido de D-Rd frente a Rd solo. No se identificaron nuevos problemas de seguridad para D-Rd y los acontecimientos adversos emergentes del tratamiento más comunes (>15%) para D-Rd y Rd fueron neutropenia (54% vs 37%), neumonía (19% vs 11%), anemia (17% vs 22%) y linfopenia (16% y 11%). En conclusión, el beneficio clínico del análisis primario del estudio MAIA se mantuvo a lo largo de 5 años de seguimiento y el beneficio de D-Rd administrado por adelantado hasta la progresión se confirmó con una mejora significativa de OS, apoyando aún más el uso de daratumumab en primera línea como un nuevo estándar de atención para los pacientes con NDMM elegibles para trasplante.

Los resultados de este estudio se presentarán por el Prof. Thierry Facon el sábado 12 de junio.

Presentador: Profesor Thierry Facon

Afiliación: University of Lille, CHU Lille, Service des Maladies du Sang, Lille, Francia

Abstract:#LB1901 OVERALL SURVIVAL RESULTS WITH DARATUMUMAB, LENALIDOMIDE, AND DEXAMETHASONE VERSUS LENALIDOMIDE AND DEXAMETHASONE IN TRANSPLANT-INELIGIBLE NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA: PHASE 3 MAIA STUDY

Acerca del Congreso anual de EHA: Cada junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una de las principales ciudades europeas. Este año, debido a la persistente pandemia de COVID19, EHA organiza un Congreso virtual por segunda vez. El Congreso está dirigido a profesionales de la salud que trabajen o estén interesados en el campo de la hematología.

