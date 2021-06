COMUNICADO: EHA: eficacia del ensayo clínico de la terapia CAR-T en pacientes con linfoma difuso de células B grandes

-- European Hematology Association - La eficacia del ensayo clínico de la terapia CAR-T en pacientes con linfoma difuso de células B grandes se refleja en el mundo real

LA HAYA, Países Bajos, 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- DESCAR-T es el registro nacional francés de pacientes tratados con células (CAR)-T de receptores de antígenos quiméricos comerciales en todas las neoplasias hematológicas, cuyo objetivo es recopilar datos del mundo real, incluyendo la seguridad y la eficacia hasta 15 años después de la infusión de células CAR-T. Varios registros complementarios también están vinculados a la base de datos DESCAR-T, como una base de datos de monitorización inmunológica, un biobanco de sangre y tumores y una plataforma de imágenes. En este estudio, nos propusimos analizar las características de los pacientes y los resultados clínicos de 537 pacientes con linfoma difuso de células B grandes que estaban registrados en la base de datos DESCAR-T.

Cada mes se registran aproximadamente 50 nuevos pacientes, lo que demuestra el éxito de la terapia CAR-T. De los pacientes registrados, se solicitaron células CAR-T para 607 pacientes y se infundieron 550. La mediana del tiempo transcurrido desde el pedido de CAR-T hasta la infusión fue de 50 días. De los pacientes que completaron la terapia CAR-T, 350 fueron infundidos con Axi-cel y 200 recibieron Tisa-acel. Analizando los datos de respuesta de los 460 pacientes infundidos, encontramos que el 40 % alcanzó la remisión completa y el 30% la remisión parcial en el día 30. La supervivencia libre de progresión a los 6 meses calculada desde el momento de la infusión de CAR-T fue del 44,5% [39,6-49,2] meses. En conclusión, nuestro análisis del registro DESCAR-T confirmó la eficacia del ensayo clínico de la terapia CAR-T en el mundo real.

Los resultados de este estudio serán presentados por el Profesor Steven Le Gouill en una sesión oral.

Presentador: Profesor Steven Le Gouill

Afiliación: CHU de Nantes, Nantes, Francia

Abstract:#S216 FIRST RESULTS OF DLBCL PATIENTS TREATED WITH CAR-T CELLS AND ENROLLED IN DESCAR-T REGISTRY, A FRENCH REAL-LIFE DATABASE FOR CAR-T CELLS IN HEMATOLOGIC MALIGNANCIES.

