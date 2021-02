COMUNICADO: Embracing Carers(TM) muestra que Covid-19 ha tenido un impacto en el bienestar de los cuidadores informales (2)

Acerca de Embracing Carers(TM)Embracing Carers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3067327-1&h=2901453025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067327-1%26h%3D4252040562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.embracingcarers.com%252Fen_US%252Fhome.html%26a%3DEmbracing%2BCarers&a=Embracing+Carers](TM) es una iniciativa global liderada por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, que opera como Merck KGaA, Darmstadt Germany, EMD Millipore y EMD Performance Materials en los Estados Unidos y Canadá. Es una colaboración con las principales organizaciones de cuidadores de todo el mundo diseñada para aumentar la concienciación, la discusión y la acción sobre las necesidades a menudo ignoradas de los cuidadores. Dado que los cuidadores necesitan apoyo y a menudo no saben a dónde acudir en busca de ayuda, Embracing Carers(TM) fue creado para llenar ese vacío.

Metodología Carer Well-Being Index En asociación con un líder mundial de terceros en investigación de mercado multinacional, se realizó una encuesta online y a través de metodologías telefónicas del 3 de septiembre al 27 de octubre de 2020 en 12 países, entre los que se encontraban Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Brasil, Taiwán, India y China. El estudio consistió en 9.044 cuidadores no remunerados (con alrededor de 750 en cada país encuestado). Los cuidadores no remunerados se definieron como aquellos que están cuidando a alguien con una enfermedad a largo plazo, discapacidad física, o condición cognitiva / mental (incluyendo cáncer, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, demencia, Alzheimer, lesión de la médula espinal, distrofia muscular, condición cognitiva / mental, insuficiencia cardíaca congestiva, etc.). La muestra saliente recolectada se equilibró al Censo de cada país respectivo para permitir que los encuestados calificados disminuyeran naturalmente. Se aplicó una ponderación ligera en determinados países para lograr una mejor representación nacional. En el nivel de confianza del 95 por ciento, el total de la población de cuidadores mundiales de 12 países tiene un margen de error estimado de +/- 1,03 puntos porcentuales y cada país individual tiene un margen de error estimado de +/- 3,6 puntos porcentuales. La duración de la encuesta fue de aproximadamente 20-25 minutos. A menos que se indique lo contrario, todos los datos citados en esta versión se encuentran entre el promedio mundial de 12 países.

* La gestión de la tecnología NET consiste en el total de encuestados que eligieron "gestionar la tecnología necesaria para la telemedicina/telesalud/citas médicas virtuales" y/o "gestionar la tecnología necesaria para que la(s) persona(s) se mantuviera(n) en contacto con sus seres queridos" como principales responsabilidades que han aumentado debido a la pandemia.

El vídeo del día La compraventa de viviendas se desploma un 17,7% en 2020

CONTACTO: CONTACTO: [email protected], Tel.: +34 608017 628