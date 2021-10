COMUNICADO: El Empire State Building se asocia con Bronx Brewery como segundo vendedor en el programa ESB Pop-Up

-- El Empire State Building se asocia con Bronx Brewery como segundo vendedor en el programa ESB Pop-Up para ofrecer bebidas y snaks a los visitantes

Los vendedores de tipo pop-up estarán cada mes en la Observatory Experience del edificio más famoso del mundo, que celebra su 90 aniversario en 2021

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Prost! En su 90 aniversario, el Empire State Building (ESB) tiene mucho que celebrar, ya que lleva el Oktoberfest a su icónico Observatorio del piso 86 con Bronx Brewery de jueves a sábados, del 14 al 30 de octubre de 5 a 9 p.m. La venta de tipo pop-up marca la primera vez en la historia del edificio que se servirán bebidas dentro de la Observatory Experience.

"Seguimos con la celebración del 90º aniversario del edificio más famoso del mundo este otoño en asociación con la cervecería Bronx favorita local", explicó Jean-Yves Ghazi, director general del Observatorio del Empire State Building. "Gracias a la implementación de nuestra calidad ambiental interior líder en la industria, nuestros invitados podrán disfrutar de nuestras nuevas exhibiciones digitales y táctiles inmersivas reinventadas con confianza antes de relajarse con una bebida por la noche y las vistas al aire libre más espectaculares de 360 grados que la ciudad de Nueva York puede ofrecer".

La destacada cervecería artesanal del vecindario Port Morris del Bronx venderá cuatro cervezas selectas - su American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA y Das Bronx Oktoberfest – todo ello desde un carrito especial del 90 aniversario situado en el piso 86 del edificio. El STATE Grill and Bar del Empire State Building ofrecerá mini pasteles de queso estilo NY a la venta a un precio de 10 dólares, junto con las selecciones de la cervecera. Bronx Brewery es el segundo proveedor en el programa de tipo pop-up del observatorio del edificio después de una exitosa experiencia llevada a cabo en agosto con My Cookie Dealer.

"Estamos orgullosos de unir fuerzas con el Empire State Building para celebrar el Oktoberfest en el corazón de la ciudad de Nueva York", destacó Sean Valenti, portavoz de Bronx Brewery. "Nuestro trabajo gira en torno a la comunidad, la creatividad y la inclusión, que son todas las cosas que nos vienen a la mente cuando pensamos en el Empire State Building".

Se insta a los visitantes a tomar sus bebidas en el icónico Observatorio del piso 86 y etiquetar las fotos con #PopUpTop para tener la oportunidad de aparecer en los canales sociales del ESB. Se anunciarán por separado los vendedores futuros de tipo pop-up del Empire State Building Observatory.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de 165 millones de dólares de la Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia completamente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio del piso 102 rediseñado con ventanas del piso al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes por toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com. 2021 es el año del 90 aniversario del edificio que se inauguró oficialmente el 1 de mayo de 1931. Declarado "Edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, así como el destino turístico más popular del mundo por Uber y la atracción número uno de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet da la bienvenida a más de 4 millones de visitantes anuales de todo el mundo.

Desde el año 2011, el edificio ha sido totalmente impulsado por electricidad eólica renovable, y sus muchos pisos albergan principalmente una amplia gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn, Shutterstock y Global Brands Group, así como opciones minoristas como STATE Grill and Bar, Tacombi, y Starbucks. Si desea más información y entradas para la Experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga las páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, o TikTok del edificio.

Acerca del Empire State Realty Trust

El Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es propietario, administrador, operador, comprador y promotor de propiedades de oficinas y tiendas en Manhattan y el área metropolitana del Gran Nueva York, entre ellas el Empire State Building, el "Edifico Más Famoso del Mundo". La cartera de oficinas y comercios de la empresa abarca 10,1 millones de pies cuadrados alquilables, a 30 de junio de 2021, que consisten en 9,4 millones de pies cuadrados alquilables en 14 propiedades de oficinas, incluyendo nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el condado de Westchester, Nueva York; así como aproximadamente 700.000 pies cuadrados alquilables en la cartera de comercios.

Empire State Realty Trust es líder en eficiencia energética en el ambiente construido y sostenibilidad, con un 76% de su cartera admisible certificado por ENERGY STAR y totalmente alimentado por electricidad eólica renovable. Como el primer portafolio de bienes inmuebles comerciales en los Estados Unidos en lograr la calificación WELL Health-Safety Rating para salud y seguridad basada en evidencia y verificada por terceros, ESRT obtuvo además la calificación de 5 estrellas (la más alta posible) de GRESB y el reconocimiento Green Star por su desempeño en sostenibilidad en bienes inmuebles, y fue nombrado campeón Fitwel en la categoría de edificios saludables y de alto rendimiento. Para obtener más información sobre Empire State Realty Trust, visite esrtreit.com y siga ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

