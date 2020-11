COMUNICADO: Empire State Building e iHeart Radio desenvuelven el álbum navideño de Carrie Underwood 'My Gift' para el espectáculo an

Acerca del Empire State BuildingAlzando 1.454 pies por encima del centro de Manhattan (desde la base hasta la parte superior de la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el Empire State Building ha atraído a inquilinos de primer nivel en una amplia gama de industrias de todo el mundo. El Empire State Building fue nombrado el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el Instituto Americano de Arquitectos. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=3396050076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D1050312273%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.empirestatebuilding.com%252F%26a%3Dwww.empirestatebuilding.com&a=www.empirestatebuilding.com], www.facebook.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=2419878723&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D532775391%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding&a=www.facebook.com%2Fempirestatebuilding], https://twitter.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=3748113300&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D1394627330%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebldg&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fempirestatebldg], www.instagram.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=570128932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D3382178417%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dwww.instagram.com%252Fempirestatebldg&a=www.instagram.com%2Fempirestatebldg], http://weibo.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=2276125712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D3201023163%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fweibo.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fweibo.com%252Fempirestatebuilding&a=http%3A%2F%2Fweibo.com%2Fempirestatebuilding], www.youtube.com/esbnyc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=3527820178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D3265392492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fesbnyc%26a%3Dwww.youtube.com%252Fesbnyc&a=www.youtube.com%2Fesbnyc], https://www.tiktok.com/@empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=32659610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D1290802713%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540empirestatebldg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540empirestatebldg&a=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40empirestatebldg] o www.pinterest.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=348250393&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D3238481289%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dwww.pinterest.com%252Fempirestatebldg&a=www.pinterest.com%2Fempirestatebldg].

Acerca del Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. posee, administra, opera, adquiere y reposiciona propiedades de oficina y minoristas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo". ESRT es líder en eficiencia energética en el medio ambiente construido y sostenibilidad, y es la primera cartera de bienes inmuebles comerciales en los EE.UU. en lograr la Calificación WELL Health-Safety, una calificación verificada por terceros para todos los tipos de instalaciones, enfocada en políticas operativas, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y educación de las partes interesadas para abordar un entorno COVID-19 ahora y problemas más amplios relacionados con la salud y la seguridad en el futuro. La Compañía cubre 10,1 millones de pies cuadrados alquilados, a 30 de septiembre de 2020 que consisten en 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 propiedades de oficina, incluyendo nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el condado de Westchester, Nueva York; y aproximadamente 700.000 pies cuadrados alquilados en la cartera minorista.

Acerca de Carrie UnderwoodCarrie Underwood surgió de la promesa de su victoria en 2005 en American Idol de convertirse en una verdadera superestrella multiformato y multimedia, que abarca logros en música, televisión, cine y ahora libros, como autora superventas del New York Times. Ha vendido más de 64 millones de discos en todo el mundo y ha grabado 27 #1 sencillos, 14 de los cuales co-escribió, mientras continuaba vendiendo giras por Norteamérica y Reino Unido. Su lanzamiento de 2018, Cry Pretty, es su séptimo álbum certificado platino o multi-platino por la RIAA, incluyendo su Greatest Hits: Decade #1. El 25 de septiembre de este año, Carrie lanzó su octavo álbum, My Gift, su primer álbum navideño, que debutó en #1 en las listas Billboard Country, Christian y Holiday en su primera semana y marcó su octavo lanzamiento consecutivo para debutar en #1 en la lista Billboard Country. My Gift también debutó #1 en la lista de country del Reino Unido (su quinto #1 en la lista) y #1 en la lista de country canadiense. Además, HBO Max transmitirá un exclusiva y totalmente nuevo el especial navideño este diciembre, con Carrie interpretando canciones de My Gift con una orquesta y un coro en vivo. El especial Max Original será producido por Gary Goetzman y Tom Hanks para Playtone, junto con Underwood. También interpretó a Maria von Trapp en la superproducción navideña de tres horas de 2013 de la NBC, The Sound of Music Live!, ganador del Emmy®, cuyas emisiones atrajeron a 44 millones de espectadores, y regresa este otoño para su octava temporada como la voz del programa #1 de televisión en horario estelar, Sunday Night Football de NBC. En noviembre pasado, fue anfitriona de los Premios CMA por duodécimo año consecutivo. Underwood ha ganado más de 100 premios importantes, incluyendo 7 PREMIOS GRAMMY®, 15 Premios ACM incluyendo tres para Entertainer of the Year (la primera mujer en la historia en ganar dos veces y, a partir de 2020, la única mujer que ha ganado tres veces), 22 CMT Music Awards donde sigue teniendo el récord de más premios de la historia para el espectáculo, 7 CMA Awards, y 15 American Music Awards con su 7ª victoria para Artista Femenina Favorita - Country y 6ª victoria para Favorite Country Album para Cry Pretty, rompiendo el récord de AMA para Most Wins en la Categoría de álbum de country favorito. Carrie es la artista country más seguida en Instagram y la artista country femenina más seguida en Twitter, Facebook y TikTok. Ella es una orgullosa miembro del Grand Ole Opry y fundadora/ diseñadora principal de su marca de fitness y estilo de vida, CALIA by Carrie Underwood. En marzo de 2020, los libros de HarperCollins/Dey Street publicaron el primer libro de Carrie, FIND YOUR PATH: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life, un libro de estilo de vida físico en el que comparte su creencia de que la aptitud es un viaje de por vida, proporcionando un enfoque de sentido común para mantenerse activo, comer bien y verse tan hermoso como se siente, 52 semanas al año. Ese mismo mes, Carrie también lanzó su nueva aplicación de fitness, fit52, que es una plataforma de bienestar holística diseñada para alentar y apoyar a los usuarios en su viaje de bienestar personal, y está disponible en la App Store y en Google Play.

Acerca de iHeartMedia New YorkiHeartMedia New York posee y opera WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM y es parte de iHeartMedia. iHeartMedia es la compañía de audio número uno en los Estados Unidos, llegando a nueve de cada 10 estadounidenses cada mes, y con su trimestre de mil millones de oyentes mensuales, tiene un mayor alcance que cualquier otra compañía de medios en los Estados Unidos. La posición de liderazgo de la compañía en audio se extiende a través de múltiples plataformas, incluyendo más de 850 estaciones de transmisión en vivo en más de 160 mercados en todo el país; a través de su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2.000 dispositivos; a través de sus influencers; social; eventos de música en vivo icónicos de marca; otros productos digitales y boletines informativos; y podcasts como el #1 editor de podcasts comerciales. iHeartMedia también lidera la industria del audio en análisis, segmentación y atribución para sus socios de marketing con su producto SmartAudio, utilizando datos de su enorme base de consumidores. Visite iHeartMedia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2978759-1&h=1663626570&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D1058960490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiheartmedia.com%252F%26a%3DiHeartMedia.com&a=iHeartMedia.com] para más información de la compañía.

