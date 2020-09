COMUNICADO: Encuesta Financial Times: El 78% afirma que los bancos del Reino Unido se han "sorprendido a sí mismos" con su adaptabil

En circunstancias difíciles, el sector de los servicios financieros del Reino Unido está dando muestras de una mayor agilidad e innovación en 2020

MADRID, España, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Appian ha publicado hoy los resultados de una encuesta en la que se analiza la respuesta del sector bancario del Reino Unido a la pandemia del coronavirus, revelando que casi tres cuartas partes de los encuestados afirman que su organización se ha vuelto más innovadora como consecuencia de ello.

La encuesta "Innovar durante una crisis: cómo el COVID-19 cambió la forma en que los bancos del Reino Unido realizan sus operaciones básicas" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918429-1&h=4262668481&u=https%3A%2F%2Fes.appian.com%2Fresources%2Finnovating-in-a-crisis-how-covid-19-changed-the-way-uk-banks-deliver-core-operations%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dfs-2020&a=%22Innovar+durante+una+crisis%3A+c%C3%B3mo+el+COVID-19+cambi%C3%B3+la+forma+en+que+los+bancos+del+Reino+Unido+realizan+sus+operaciones+b%C3%A1sicas%22], realizada por FT Focus y apoyada por Appian, muestra que los bancos están a la altura de los nuevos desafíos. El 78% de los bancos "han demostrado ser más ágiles de lo que se pensaba" y el 72% "se han vuelto más innovadores en 2020" según los resultados de la encuesta.

Los principales banqueros encuestados en el Reino Unido indicaron que el mayor desafío adicional que plantea el COVID-19 es "realizar ventas y conseguir nuevos negocios" (73%), seguido de "servicios de atención al cliente" (72%), y luego "procesos de gestión de riesgos y cumplimiento" (71%). Sin embargo, el desafío de un banco parece ser la oportunidad de otro. Demostrando que la naturaleza competitiva del mercado se mantiene a pesar de la crisis, prácticamente el mismo número de encuestados señalaron la pandemia y el Brexit como oportunidades y como amenazas para los negocios. Las tecnologías emergentes representaron el único factor en el que los encuestados lograron un mayor consenso, ya que el 57% consideró el uso de la automatización, el Cloud y la IA como oportunidades de crecimiento.

Sobre cómo los bancos están respondiendo al COVID-19:

-- Dos tercios (66%) están planeando una reducción de costes -- El 66% espera aumentar su automatización en respuesta al COVID-19 -- El 60% espera aumentar el gasto en tecnología

Además de aumentar el teletrabajo y el desarrollo online, el 82% ha acelerado sus procesos de cumplimiento y aprobación, y el 81% está utilizando prácticas "agile" para aumentar el ritmo de entrega de nuevos productos o servicios, lo que sugiere que se están acelerando los procesos anteriores al COVID-19.

"El COVID-19 ha obligado a la industria bancaria a adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos. Los resultados de la encuesta demuestran que los bancos son capaces de ser ágiles, innovar e implementar nuevas tecnologías cuando el mercado lo demanda", afirmó Mike Heffner, VP, Solutions and Industry Go To Market en Appian. "Aunque los recortes de costes están en el horizonte de un número significativo de bancos del Reino Unido, encontrar nuevas formas de mantener la eficiencia y ofrecer un servicio eficaz y conforme a las normas probablemente nunca había sido tan prioritario".

"Nunca habíamos visto tal transformación y tal impulso a la innovación, como hemos presenciado en los últimos cuatro o cinco meses [hasta julio de 2020]", dijo Ritesh Jain, COO of Digital Technology en HSBC y uno de los encuestados en profundidad.

Para saber más sobre cómo los bancos del Reino Unido se han mantenido flexibles bajo presión, consulte el informe completo de la encuesta "Innovar durante una crisis: Cómo el COVID-19 cambió la forma en que los bancos del Reino Unido realizan sus operaciones principales" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918429-1&h=238584615&u=https%3A%2F%2Fes.appian.com%2Fresources%2Finnovating-in-a-crisis-how-covid-19-changed-the-way-uk-banks-deliver-core-operations%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dfs-2020&a=%22Innovar+durante+una+crisis%3A+C%C3%B3mo+el+COVID-19+cambi%C3%B3+la+forma+en+que+los+bancos+del+Reino+Unido+realizan+sus+operaciones+principales%22].

Para presentar los resultados de la encuesta, Appian está organizando un webinar presidido por el renombrado autor de FinTech Chris Skinner con los líderes de servicios financieros de Appian, Mike Heffner y Guy Mettrick.

Lunes 30 de septiembre de 2020, 15:00, hora española. Operaciones Bancarias innovadoras en una Crisis: Chris Skinner analiza nuestro último informe del Financial Times (FT).

El webinar explorará en mayor profundidad cómo:

-- El 66% de los bancos del Reino Unido respondieron a la crisis aumentando la automatización -- Se han acelerado las iniciativas planificadas a largo plazo para aumentar la eficiencia y la productividad -- La crisis provocó una mayor adaptabilidad y ciclos de innovación más rápidos

Regístrese en el webinar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918429-1&h=1164651726&u=https%3A%2F%2Fevent.on24.com%2FeventRegistration%2FEventLobbyServlet%3Futm_source%3Dreferral-es%26target%3Dreg20.jsp%26referrer%3Dpress-release%26eventid%3D2621552%26sessionid%3D1%26key%3DDF8C10DBE242C77DBB2144AA455A41CA%26regTag%3D%26sourcepage%3Dregister&a=Reg%C3%ADstrese+en+el+webinar+aqu%C3%AD]

Metodología La encuesta, realizada por FT Focus, recogió las respuestas de 263 altos directivos bancarios del Reino Unido durante julio de 2020. Los encuestados ocupaban puestos en bancos minoristas (43%), bancos comerciales (29%) o bancos de inversión (29%). Poco menos de la mitad (49%) estaban en puestos de C-suite, incluyendo 27 CEOs. FT Focus también habló en profundidad con Ritesh Jain, entonces Director de Operaciones de Tecnología Digital de HSBC, para entender en detalle cómo los líderes bancarios están navegando por los desafíos que surgieron en la primera mitad de 2020.

Acerca de Appian Appian es una plataforma de automatización de aplicaciones que combina la automatización inteligente con la capacidad Low-Code permitiendo a las grandes empresas crear aplicaciones a gran escala de forma muy rápida. Gran parte de las multinacionales más importantes del mundo crean aplicaciones en Appian, para diferenciarse de la competencia a través de la experiencia de sus clientes, excelencia operativa, gestión del riesgo y cumplimiento normativo.Para obtener más información, visite www.appian.es [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918429-1&h=368529953&u=http%3A%2F%2Fwww.appian.es%2F&a=www.appian.es].

CONTACTO: CONTACTO: Appian, Tess Wencelblat, Field Marketing Manager,Appian Spain, [email protected]

Sitio Web: http://www.appian.com//