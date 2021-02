COMUNICADO: Una encuesta global revela el alto precio de la primera ola de COVID-19 en la atención al cáncer hepático

- Una encuesta global presentada en la Digital Liver Cancer Summit 2021 revela el alto precio de la primera ola de COVID-19 en la atención al cáncer hepático

Digital Liver Cancer Summit 2021: Una encuesta global que evalúa el impacto de la COVID-19 en el cáncer de hígado ha revelado retrasos en la exploración, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, con expertos emitiendo duras advertencias sobre los índices de supervivencia del cáncer hepático.

GINEBRA, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Los retrasos de los programas de exploración, imagen de diagnóstico y biopsias, recortes en el número de médicos disponibles para tratar a los pacientes con cáncer de hígado, cancelaciones de cirugías y una caída en el número de pacientes introducidos en los ensayos clínicos, fueron solo algunos de los problemas reflejados en el estudio.

Los resultados globales para la encuesta sobre el cáncer hepático en Covid-19 (CERO-19) dirigida por el grupo Barcelona Clinic Liver Cancer del Hospital Clinic de Barcelona, CIBEREH, y el Ospedale Maggiore Policlinico de Milán incluyeron 76 centros de tratamiento del cáncer de alto volumen que participaron durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, descubriendo que el 87% de los centros modificó la práctica clínica para pacientes con cáncer hepático. Estos centros abarcaron Europa, Norteamérica, Sudamérica, África y Asia.

Globalmente, unas 800.000 personas son diagnosticadas con cáncer hepático cada año, lo que supone 700.000 muertes.

Los hallazgos, presentados hoy por la Digital Liver Cancer Summit 2021 de la European Association for the Study of the Liver (EASL), revelaron un catálogo de interrupciones al diagnóstico y atención. Un total del 40,8% de los centros dijo que habían cambiado los procesos de diagnóstico, un 80,9% habían alterado los programas de exploración y un 39,5% habían modificado los estudios de imagen.

El doctor Sergio Muñoz-Martínez, autor del estudio, explicó: "Nuestros resultados reflejan el impacto de la COVID-19 en la exploración, diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de hígado en todo el mundo durante la primera ola de la pandemia. Las modificaciones en el tratamiento del cáncer hepático debido a esta crisis elevan la posibilidad de más pacientes diagnosticados con cáncer en una fase más tardía".

Estudios anteriores han demostrado que los peores resultados están asociados con esperas o retrasos en el tratamiento de dos meses.

Se vio también que las enfermeras de oncología hepática habían ocupado un papel más importante en ofrecer consultas telefónicas con pacientes y en la transformación digital de los servicios. "La crisis del COVID-19 ha promovido la inversión en enfermeras de oncología hepática para reflejar su creciente papel, así como en formación y asesoramiento de los pacientes y sus familias", comentó el doctor Muñoz-Martínez.

"Los futuros análisis ofrecerán información inestimable sobre la efectividad clínica de las estrategias que se han implementado durante esta devastadora crisis sanitaria".

