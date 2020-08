COMUNICADO: Encuesta Internacional de Profesionales de la Salud muestran preferencia por los medidores de glucosa en sangre que apoy

~ Se publican los resultados de la encuesta global y ciega en el número de agosto del Journal of Diabetes Science and Technology ~

MALVERN, Pennsylvania, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- LifeScan Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885697-1&h=1991881521&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2885697-1%26h%3D2852097024%26u%3Dhttps*3A*2F*2Fc212.net*2Fc*2Flink*2F*3Ft*3D0*26l*3Den*26o*3D2885697-2*26h*3D459608397*26u*3Dhttps*253A*252F*252Fwww.lifescan.com*252F*26a*3DLifeScan*2BInc.%26a%3DLifeScan*Inc.__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUr!!IYktN3qNTw!iRl53gsW-vQQbNAy0KvTtLX6_PQn9FLpTLTo1uKO38RoNZOIbMrT8dvbh_Z23rlr%24&a=LifeScan+Inc.], líder mundial en la monitorización capilar de glucosa en sangre y fabricante de la icónica marca OneTouch®, anunció hoy los resultados de una encuesta ciega que fueron publicados en el Journal of Diabetes Science and Technology en agosto. Los hallazgos mostraron que los HCP que trabajan con personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y que utilizan datos de medidores para facilitar las decisiones de tratamiento, tenían una destacada preferencia por un medidor de auto-control que proporcionaba información adicional, mensajes y orientación directa al paciente que ayuda el logro de los objetivos de auto-gestión según lo recomendado por las pautas de práctica clínica para la diabetes.

La encuesta online, gestionada por la firma de investigación de mercado de Alemania, IPSOS, se dirigió a 353 HCPs de Estados Unidos (70), Canadá (71), Francia (70), Alemania (70) e Italia (72). Específicamente, hubo 151 endocrinos, 102 médicos de cuidados primarios (PCP) y 100 enfermeros/formadores de diabetes. Estos HCPs tuvieron la oportunidad de revisar cómo las mediciones de glucosa en sangre presentan información para los pacientes en las pantallas de los dispositivos de cuatro fabricantes utilizando páginas web interactivas frente a 8 pautas de práctica clínica claves. Los criterios de revisión se han desarrollado utilizando las directrices de la American Diabetes Association y de la European Association for the Study of Diabetes.

"El reconocimiento global entre nuestros socios clínicos de cómo un medidor de glucosa en sangre refuerza nuestro objetivo de proporcionar herramientas de calidad que van a permitir a los pacientes tener una mejor auto-gestión de su diabetes. Es un recordatorio vital el hecho de que 30 años de escucha y redefinición de nuestro producto basado en las relaciones del paciente y el proveedor, sea esencial", indicó Brian Heald, vicepresidente senior y responsable de productos de LifeScan. "La auto-gestión de la diabetes es complicada. Es importante que nuestros productos proporcionen sencillez, precisión y confianza. Estamos encantados con estos descubrimientos y con el hecho de haber sido seleccionados como plataforma de proveedor preferida".

En todos los países, y a través de las distintas especialidades de los HCP participantes, el medidor OneTouch Verio Reflect® fue clasificado significativamente más alto en términos de utilidad clínica para todas las preguntas orientadas (70-84%, p<0,05), en comparación con los otros tres medidores. A los participantes de la encuesta se les mostraron capturas de pantalla sin marca de cuatro medidores de glucosa en sangre, clasificando en primer lugar el medidor OneTouch Verio Reflect® en la mayor parte del tiempo (+70%) en los siguientes aspectos :

- La mejor forma de mostrar la información de auto-monitorización que permite a los pacientes realizar el seguimiento de su progreso frente a los objetivos glucémicos;- La mejor herramienta para ayudarles a entender sus resultados hiperglucémicos y patrones para que puedan tomar medidas y evitar picos altos de glucosa; y- Mejores comentarios y entendimiento sobre datos bajos de glucosa, para ayudarles a detectar y saber cuándo actuar sobre la hipoglucemia.

"Como enfermera, investigadora y especialista en atención y educación para la diabetes, buscamos comprender mejor lo que como socios de HCP buscan en medidores, como miembros de los equipos de cuidado al paciente. La plataforma y el proceso tienen que apoyar los planes de atención individuales", dijo Deborah Greenwood, PhD, RN, BC-ADM, CDCES, FADCES y 2015 presidenta de AADE (ahora Asociación de Especialistas en Atención y Educación de la Diabetes). "Esta encuesta muestra que, en todos los mercados y especialidades, los HCP prefieren características que puedan ayudar a las personas con diabetes a tomar acciones inmediatas para gestionar y mejorar sus resultados".

La encuesta presentó características de medidores de cuatro de los últimos BGM de cuatro fabricantes principales de BGM para permitir que los HCP revisen y evalúen la utilidad y los beneficios de cada BGM en términos de su capacidad para ayudarles (y a sus pacientes) a cumplir los objetivos de las recomendaciones clínicas; los medidores se presentaron en imágenes online sin marca. Un comité de control de proveedores de atención médica desarrolló declaraciones de evaluación sobre la utilidad de cada medidor contra ocho pautas de practica clínicas clave para el manejo de la diabetes (por ejemplo, American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes, 2019, Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: European Association for the Study of Diabetes (EASD) & ADA, 2018).

Acerca de LifeScanCon la visión de crear un mundo sin límites para las personas con diabetes, LifeScan, Inc. es líder mundial en la medición de glucosa en la sangre: a nivel mundial más de 20 millones de personas que dependen de los productos de la marca OneTouch® para ayudarles a gestionar su diabetes. Desde hace más de 35 años, LifeScan ha mostrado su compromiso inquebrantable para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mediante el desarrollo de productos definidos por la sencillez, precisión y confianza. Si desea más información visite www.LifeScan.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885697-1&h=817307058&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2885697-1%26h%3D1083379410%26u%3Dhttp*3A*2F*2Fwww.lifescan.com*2F%26a%3Dwww.LifeScan.com__%3BJSUlJQ!!IYktN3qNTw!iRl53gsW-vQQbNAy0KvTtLX6_PQn9FLpTLTo1uKO38RoNZOIbMrT8dvbh6_0uFtS%24&a=www.LifeScan.com] y www.OneTouch.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885697-1&h=1653162698&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2885697-1%26h%3D1834934130%26u%3Dhttps*3A*2F*2Fc212.net*2Fc*2Flink*2F*3Ft*3D0*26l*3Den*26o*3D2885697-2*26h*3D3540681511*26u*3Dhttp*253A*252F*252Fwww.onetouch.com*252F*26a*3Dwww.OneTouch.com%26a%3Dwww.OneTouch.com__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!IYktN3qNTw!iRl53gsW-vQQbNAy0KvTtLX6_PQn9FLpTLTo1uKO38RoNZOIbMrT8dvbh41mmKEf%24&a=www.OneTouch.com].

