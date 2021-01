COMUNICADO: Encuesta:preocupaciones de los consejeros delegados de Estados Unidos en 2021 (2)

Dana Peterson, responsable economista, The Conference Board"Mientras que los consejeros delegados siguen preocupados por una posible recesión, 2021 está a punto de ser la luz al final del túnel para la pandemia. En la mayoría de las regiones, especialmente en los Estados Unidos, los consejeros delegados creen que la distribución de una vacuna exitosa tendrá un impacto significativo en sus negocios este año. La difusión de las vacunas de COVID-19 proporcionará, entre otros beneficios, una mayor claridad y previsibilidad en torno a la planificación y las operaciones a corto plazo."

Chuck Mitchell, director ejecutivo de calidad de contenido, The Conference Board"La crisis actual significa que el lujo de tener un plazo de años para transformarse digitalmente ha desaparecido. La inversión en tecnología digital es sólo una pieza de ese rompecabezas. La cultura organizacional, el liderazgo ilustrado y el talento en última instancia crearán una ventaja competitiva sostenible. La recuperación requerirá encontrar el equilibrio adecuado entre conservar el efectivo e invertir en innovación necesaria para tener éxito en un nuevo panorama comercial."

Ataman Ozyildirim, presidente de investigación global, The Conference Board"Mirando más allá de la reducción de los viajes de negocios, el panorama alterado del espacio de oficinas comerciales y el aumento de la automatización de las tareas, los consejeros delegados creen que la necesidad de abordar la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales será uno de los legados a largo plazo más probables de la COVID-19. Durante la pandemia, muchos responsables de la formulación de políticas y empresas aprendieron que una cadena de suministro fuertemente optimizada a menudo carecía de agilidad para sustituir las fuentes alternativas de suministro. Si bien las preocupaciones sobre las interrupciones del comercio mundial disminuyeron recientemente, la pandemia mundial ha expuesto nuevas vulnerabilidades en las cadenas de suministro."

