COMUNICADO: El ensayo FLAAG muestra que la imagen de MolecuLight mejora la detección bacteriana en heridas (2)

Los primeros resultados de este ensayo FLAAG fueron compartidos con AMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=461997867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D3058385617%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ama-assn.org%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Crsandler%252540moleculight.com%25257C35e1632aa3f14b899fea08d8237559fa%25257Cc1c571f97a154da4baaaff92e0736a4f%25257C1%25257C0%25257C637298334355260936%2526sdata%253DVmpIp8dcFlNKBeTjE%25252F0ezXgz5N3ALLCQGSRLOTuoe94%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DAMA%2B&a=AMA%C2%A0]y CMS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=460569994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D2481131737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.cms.gov%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Crsandler%252540moleculight.com%25257C35e1632aa3f14b899fea08d8237559fa%25257Cc1c571f97a154da4baaaff92e0736a4f%25257C1%25257C0%25257C637298334355270934%2526sdata%253DqG5j9PpiLXLhBsH%25252BAItSAcj6nyQdDV3wjeYBorvCQ4A%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DCMS&a=CMS], que, después de una revisión crítica del gran cuerpo de evidencia clínica de apoyo, emitió dos códigos CPT(®) (Categoría III) para el trabajo médico y el pago de la instalación para el Hospital Outpatient Department (HOPD) y Ambulatory Surgical Center (ASC) a través de una asignación de Ambulatory Payment Classification (APC). Esos nuevos códigos fueron emitidos por AMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=461997867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D3058385617%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ama-assn.org%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Crsandler%252540moleculight.com%25257C35e1632aa3f14b899fea08d8237559fa%25257Cc1c571f97a154da4baaaff92e0736a4f%25257C1%25257C0%25257C637298334355260936%2526sdata%253DVmpIp8dcFlNKBeTjE%25252F0ezXgz5N3ALLCQGSRLOTuoe94%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DAMA%2B&a=AMA%C2%A0]y CMS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=460569994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D2481131737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.cms.gov%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Crsandler%252540moleculight.com%25257C35e1632aa3f14b899fea08d8237559fa%25257Cc1c571f97a154da4baaaff92e0736a4f%25257C1%25257C0%25257C637298334355270934%2526sdata%253DqG5j9PpiLXLhBsH%25252BAItSAcj6nyQdDV3wjeYBorvCQ4A%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DCMS&a=CMS] en reconocimiento de la necesidad médica de este procedimiento de diagnóstico por imágenes por fluorescencia MolecuLight.

Un resumen en vídeo de esta publicación de los doctores Serena y Cole está disponible en https://youtu.be/vNX5Ej9mpPA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=2580757479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D1952671666%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyoutu.be%25252FvNX5Ej9mpPA%2526data%253D02%25257C01%25257Crsandler%252540moleculight.com%25257C50c3ad05d78b458dc58108d850465d06%25257Cc1c571f97a154da4baaaff92e0736a4f%25257C1%25257C0%25257C637347610426808517%2526sdata%253DdtN8QyF80ruSYVqyYkCi5ZHOQgWY369JBOUwB0wB4J0%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FvNX5Ej9mpPA&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvNX5Ej9mpPA]. Esta publicación representa una importante incorporación a la creciente evidencia [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=3162377978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D1177327515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fpublications%252F%26a%3Dgrowing%2Bbody%2Bof%2Bevidence%2B&a=creciente+evidencia%C2%A0]sobre la utilidad de imágenes de fluorescencia en el punto de atención de bacterias en el cuidado de heridas.

(1)Cole W and Coe S. Use of a bacterial fluorescence imaging system to target wound debridement and accelerate healing: a pilot study. J Wound Care [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=1291278059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D229589653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.magonlinelibrary.com%252Fjournal%252Fjowc%26a%3DJ%2BWound%2BCare&a=J+Wound+Care]. (North American Supplement). 2020

(2.) Nussbaum et al. An economic evaluation of the impact, cost and medicare policy implications of chronic nonhealing wounds. Value in Health 2018;21:27-32.

*CPT es una marca registrada de la American Medical Association

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=1106293228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D2364817797%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.moleculight.com%252F%26a%3Dwww.moleculight.com&a=www.moleculight.com]) es una compañía privada de imagen médica que ha desarrollado y comercializa una plataforma propietaria de imagen con luz fluorescente en múltiples mercados clínicos. El primer producto comercial de MolecuLight, el sistema de imágenes fluorescentes MolecuLight i:X y sus accesorios proporciona una herramienta de diagnóstico portátil para el mercado global de atención y cuidado de heridas, para la detección de bacterias [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=641716598&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D1721863424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fmoleculight-ix%252F%26a%3Ddetection%2Bof%2Bbacteria&a=detecci%C3%B3n+de+bacterias] y la medición digital de heridas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=897489932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D2060928806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fdigital-measurement-of-wound-area-length-width-and-depth%252F%26a%3Ddigital%2Bwound%2Bmeasurement&a=medici%C3%B3n+digital+de+heridas]. La compañía también comercializa su plataforma única de imágenes fluorescentes en otros mercados con necesidades relevantes a nivel mundial, no cubiertas incluida seguridad alimentaria, cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1283359/MolecuLight_Results_from_350_Patient_FLAAG_Trial_Show_MolecuLigh.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931399-1&h=696319016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931399-1%26h%3D3863123572%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1283359%252FMolecuLight_Results_from_350_Patient_FLAAG_Trial_Show_MolecuLigh.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1283359%252FMolecuLight_Results_from_350_Patient_FLAAG_Trial_Show_MolecuLigh.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1283359%2FMolecuLight_Results_from_350_Patient_FLAAG_Trial_Show_MolecuLigh.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Rob Sandler, responsable de marketing, MolecuLightInc., C. 416.274.8166, [email protected], www.moleculight.com

Sitio Web: www.moleculight.com/