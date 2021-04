COMUNICADO: Un ensayo muestra que la prueba de anticuerpos JOYSBIO COVID-19 consigue una precisión de casi un 98%

-- Un nuevo ensayo clínico demuestra que la prueba rápida de anticuerpos neutralizantes JOYSBIO COVID-19 consigue una precisión de cerca del 98% en la verificación de anticuerpos tras la vacunación

TIANJIN, China, 15 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- En un gran avance realizado por probar la inmunidad de la COVID-19, JOYSBIO, un fabricante chino de dispositivos médicos, acaba de anunciar la finalización de un estudio clínico realizado en Italia, en el que muestra que su kit de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes de la COVID-19 es un 98,05% efectivo en lo que hace referencia a la detección de anticuerpos neutralizantes en sujetos con la vacuna Pfizer-BioNTech. Gracias a que el kit presenta un bajo coste y que proporciona resultados en un periodo de entre 25 y 30 minutos, podría usarse para llevar a cabo el análisis del estado de inmunidad en sujetos, permitiendo a los funcionarios y otras personas tomar decisiones acerca del distanciamiento, del uso de mascarillas y otras precauciones. Más información sobre el kit de prueba disponible por medio de https://en.joysbio.com/covid-19-neutralizing-antibody-test-kit/.

"La verificación de la eficacia de nuestra prueba supone una parte importante para nosotros", afirmó Rick Zhang, director de desarrollo comercial. "Llevamos a cabo el lanzamiento de este kit en julio de 2020. Sabíamos que funcionaba bien, pero en la actualidad podemos demostrar que funciona con personas que ya han sido vacunadas, no simplemente con aquellos que han sido infectados".

Según el mundo va superando la pandemia de la COVID-19 utilizando múltiples vacunas, la presencia de anticuerpos neutralizantes tras someterse a vacunación va a convertirse en un tema candente. La prueba JOYSBIO detecta anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que se unen a una parte específica del patógeno. Se ha observado que estos anticuerpos, dentro de entornos de laboratorio, reducen la infección viral de las células por SARS-Cov-2. Su presencia sirve como indicativo de que el sujeto presenta cierto nivel de inmunidad frente a la infección causada por SARS-COV-2.

"Gracias al uso de tan solo unas pocas gotas de sangre por punción en el dedo, el kit de prueba de anticuerpos neutralizantes JOYSBIO COVID-19 encuentra estos anticuerpos en un plazo de menos de media hora", explicó Zhang. "Las pruebas tradicionales necesitan de tiempo, son caras, e incluso algunas de ellas necesitan disponer de un laboratorio de nivel 3".

"En JOYSBIO, nuestro objetivo es ayudar a que las personas sean libres y conseguir que puedan vivir una vida más normal. Cuando se verifica el estado de inmunidad de una persona, independientemente de si es por medio de la vacunación o tras una infección, se corre un riesgo mucho menor de volver a enfermar de nuevo, tal y como indican las pruebas actuales, de ser portador de esta enfermedad".

"El kit de prueba de anticuerpos neutralizantes COVID-19 de JOYSBIO es un ensayo de flujo lateral en lo que hace referencia a la detección rápida de NAb, imitando con ello el proceso de neutralización del virus. Este ensayo de flujo lateral dispone de dos componentes clave: el dominio de unión al receptor (RBD) del SARS-CoV-2 recombinante que está marcado por oro coloidal, y la enzima convertidora de angiotensina humana 2 (hACE2), que se encuentra recubierta con una membrana de nitrato de celulosa. La interacción de tipo proteína-proteína entre RBD y hACE2 se bloquea si las muestras de prueba disponen de un cierto nivel de anticuerpo neutralizante en su lucha contra el SARS-CoV-2" - de Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. es una empresa china de biotecnología que se basa en la I+D y que lleva a cabo el desarrollo, fabricación y suministro de kits de prueba rápida de diagnóstico médico in vitro (IVD) de alta calidad, además de los reactivos personalizados revolucionarios que se utilizan en todas las partes del mundo. JOYSBIO fue fundada por un equipo de profesionales que cuenta con muchos años de experiencia combinada en el sector de la técnica, de marketing/ventas, funcionamiento y de fabricación en esta industria.

