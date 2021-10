COMUNICADO: Epson y Usain Bolt firman una colaboración en EMEAR para fomentar la impresión sin cartuchos

La campaña para concienciar sobre la tecnología Epson EcoTank estará presente en televisión, en exteriores, en puntos de venta y en redes sociales

HEMEL HEMPSTEAD, Inglaterra, 14 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Epson ha anunciado una colaboración en toda la región EMEAR con Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Usain, medallista olímpico con ocho medallas de oro y considerado a menudo el mejor velocista de todos los tiempos, será el protagonista de una importante campaña de concienciación sobre las impresoras EcoTank sin cartuchos de Epson.

Usain protagonizará junto a la EcoTank de Epson una campaña publicitaria en televisión que comenzará a finales de esta semana en el Reino Unido y Alemania, además de aparecer en vallas publicitarias, en anuncios online, en los puntos de venta de los principales comercios y en redes sociales en el resto de la región EMEAR. Usain demostrará que con las impresoras EcoTank de Epson puedes simplemente "relájate" para conseguir hasta tres años de impresión sin cartuchos y sin complicaciones[1].

La campaña también destacará que ReadyPrint, el servicio de suministro de tinta de Epson, puede suponer a los clientes hasta un 90 % de ahorro en costes de impresión[2], al recibir la tinta directamente en tu domicilio antes de que te quedes sin ella.

Desde su lanzamiento en 2010, se han vendido en todo el mundo más de 60 millones de impresoras EcoTank con depósito de tinta de alta capacidad, lo que ha permitido ahorrar a los clientes hasta un 90 % en costes de impresión[3]. Las impresoras vienen con botellas de tinta de alto rendimiento en lugar de cartuchos. Un pack de botellas de tinta equivale hasta a 72 cartuchos de tinta. Epson ha renovado hace poco su galardonada gama de impresoras EcoTank, que permite a los hogares agitados y a pequeñas oficinas disfrutar de una impresión sin complicaciones a un coste por página muy bajo. Todas las nuevas impresoras EcoTank de Epson incorporan la tecnología de cabezal de impresión sin calor Micro Piezo para que puedas disfrutar también de un menor consumo de energía con menos necesidad de piezas de repuesto.

Yoshiro Nagafusa, Presidente de Epson Europa, ha declarado lo siguiente con relación a esta colaboración: "¡Usain es nuestro colaborador perfecto! Es una de las personas más reconocibles del mundo y su carisma ayudará a dar a conocer nuestras soluciones de impresión de bajo coste de una forma divertida, memorable y llamativa. Ahora que trabajamos desde casa más que nunca y que la vida familiar moderna es cada vez más ajetreada, es el momento idóneo para reivindicar nuestras impresoras EcoTank y las ventajas de ahorro que ofrecen".

Usain Bolt declaró: "Estoy encantado de trabajar con Epson para ayudar presentar las impresoras EcoTank al mundo. Solo colaboro con marcas que creo que pueden marcar la diferencia. Las impresoras EcoTank eliminan muchas de las frustraciones asociadas a la impresión con cartuchos y siempre es positivo ayudar a hacer la vida un poco más sencilla. ¡Pero aún hay más! Tenemos muchos valores en común, como la construcción de un futuro mejor. Para Epson, lo importante es generar confianza a través de unos productos que ayuden a las comunidades a crecer y prosperar. Y para mí lo importante es inspirar a otros a luchar por sus sueños, independientemente de lo grandes que sean".

Para ver el nuevo anuncio de televisión y material adicional grabado durante el rodaje, echa un vistazo a nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/EpsonEurope.

1. Basado en un volumen de impresión de 100 páginas mensuales y el rendimiento más bajo del primer pack de tintas.

2. ReadyPrint EcoTank: ahorra hasta un 90 % en costes de impression

En el cálculo de ReadyPrint Unlimited de Epson se incluyen el lote de botellas de tinta (incluido con la impresora) y el cargo por activación pertinente junto con el coste de la suscripción al imprimir el número máximo de páginas en el plan correspondiente durante un período de 5 años, comparado con el coste medio de comprar una impresora (más lote de cartuchos) e imprimir el mismo número de páginas (impresiones en A4 de ISO/IEC 24711) con los consumibles originales que se utilizan en las 50 impresoras domésticas más vendidas (según datos de mercado del panel de puntos de venta para cartuchos y dispositivos de impresión de inyección de tinta publicados por GfK en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, abril del 2019 - marzo del 2020). Coste por página calculado en relación con los costes de impresión medios de los 50 modelos principales mencionados, calculados dividiendo los ingresos por ventas de los cartuchos pertinentes y la producción total entre el número de unidades vendidas (según datos de mercado de GfK sobre cartuchos de impresión de inyección de tinta en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, abril del 2019 - marzo del 2020).

3. El mismo ahorro del coste medio por página y la cantidad media de cartuchos de inyección de tinta necesarios para imprimir el mismo número de páginas que con las botellas de tinta "102" y "104" de EcoTank. Comparación entre el rendimiento medio (impresiones A4 de ISO/IEC 24711) de las botellas de tinta EcoTank "102" y "104" y los consumibles originales usados con las 50 impresoras de inyección de tinta más vendidas (según datos del panel de mercado de GfK sobre puntos de venta de cartuchos de impresión de inyección de tinta en Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia de abril de 2019 a marzo de 2020).

