COMUNICADO: Erickson Inc. y Bell Textron Inc. inician transferencia de certificados tipo para los 214st y B/B1

- Erickson Inc. y Bell Textron Inc. firman acuerdos para iniciar la la transferencia de certificados tipo para los helicópteros 214st y B/B1 de Bell PORTLAND, Oregon, 5 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Inc. y Bell Textron Inc. han anunciado la firma de un acuerdo para iniciar la transferencia de certificados tipo para helicópteros de los modelos 214 ST y B/B1 para Erickson Incorporated. La transferencia se procesará a través de la FAA y se espera que se complete antes de fin de año.

- Erickson Inc. y Bell Textron Inc. firman acuerdos para iniciar la la transferencia de certificados tipo para los helicópteros 214st y B/B1 de Bell PORTLAND, Oregon, 5 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Inc. y Bell Textron Inc. han anunciado la firma de un acuerdo para iniciar la transferencia de certificados tipo para helicópteros de los modelos 214 ST y B/B1 para Erickson Incorporated. La transferencia se procesará a través de la FAA y se espera que se complete antes de fin de año. Los acuerdos sustituyen el anterior acuerdo de licencia y soporte de producto firmado entre las compañías en 2015. Como uno de los mayores operadores de 214ST, Erickson está dispuesto a dar el siguiente paso para apoyar mejoras de rendimiento y sostenibilidad operacional de las 214 plataformas como lo hizo para las plataformas S-64 que adquirió en 1992. Erickson trabajará con Bell para transferir las funciones y procesos clave restantes para permitir el total apoyo de los certificados tipo. "El 214 es una plataforma de ala rotatoria de gran utilidad. Esperamos aplicar nuestro espíritu innovador y operacional para trazar un futuro para la aeronave, como lo hemos hecho con el helicóptero S-64 Air Crane(®) en los últimos 30 años. Los 214 modelos son una adición bienvenida a la cartera de aeronaves de Erickson", Doug Kitani, consejero delegado. ACERCA DE ERICKSONErickson es líder mundial en la prestación de servicios de aviación y se especializa en las áreas de defensa y seguridad nacional, fabricación, mantenimiento, reparación y renovación (MRO), y en servicios civiles. Los servicios de fabricación y de MRO de Erickson incluyen la fabricación del helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante de equipo original (OEM), así como la fabricación de partes aeroespaciales claves para fabricantes de equipos originales dedicados al espacio exterior. Los servicios comerciales aéreos incluyen la operación de 20 helicópteros S-64 Air Crane® de propiedad y operación de Erickson para luchar contra incendios, construir líneas de energía, producir madera, climatización y uso de grúas pesadas especializadas en gas y petróleo. Fundada en 1971, Erickson tiene sede en Portland, Oregón, Estados Unidos, y opera en América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico y Australia. ACERCA DE BELL TEXTRON INC.Pensar por delante e ir más allá es lo que hacemos. Durante más de 80 años hemos estado rediseñando la experiencia de vuelo y dónde puede llevarnos. Somos pioneros. Fuimos los primeros en romper la barrera del sonido y en certificar un helicóptero comercial. Fuimos una parte de la primera misión lunar de la NASA y llevamos sistemas de tiltrotor avanzados al mercado. Hoy, estamos definiendo el futuro de la movilidad bajo demanda. Con sede en Fort Worth, Texas - una filial de propiedad total de Textron Inc., - tenemos localizaciones estratégicas en todo el mundo. Y con casi un cuarto de nuestra fuerza laboral habiendo hecho el servicio, ayudar a nuestros militares en sus misiones es nuestra pasión. Por encima de todo, nuestras revolucionarias innovaciones ofrecen experiencias excepcionales a nuestros clientes. Con eficiencia. Fiabilidad. Y siempre, con seguridad en el frente. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS, VISITE ERICKSONINC.COM CONTACTO: CONTACTO: [email protected], Tel: 503.505.5801 Sitio Web: ericksonaviation.com/